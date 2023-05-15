То тут, то штамм: в России изобрели вакцину от африканской чумы свиней

В России разработали кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ вирусом африканской чумы свиней (АЧС) — одним из самых опасных заболеваний в животноводстве. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Исследования были проведены на базе ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии». В общественном совете при Роспотребнадзоре считают, что вакцина от АЧС поможет сократить количество вспышек заболевания на территории страны. Будучи неопасным для человека, вирус сегодня причиняет существенный ущерб экономике, отмечают эксперты.

Достигли эффекта

В России получили положительные результаты при разработке вакцины от АЧС, одного из самых опасных заболеваний в животноводстве. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

— В результате проведенных исследований на базе государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» получен кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ штаммом вируса африканской чумы свиней, — пояснили в министерстве.

В Минобрнауки сообщили, что в 2022 году для объединения компетенций различных научных коллективов при создании вакцины против АЧС профильными научными учреждениями Минобрнауки, Минсельхоза и Россельхознадзора заключено соглашение о консорциуме.

— Его цель — реализация научных проектов, направленных как на создание экспериментального образца вакцины, обеспечивающей защиту животных от гибели, так и на разработку научных основ стратегий вакцинации против африканской чумы свиней. Участники консорциума — восемь научных и образовательных организаций, — пояснили в ведомстве.

При этом там отметили, что научные исследования по созданию эффективных и безопасных вакцин против африканской чумы свиней будут продолжены.

«Известия» направили запрос в Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии.

Поручение разработать вакцину в ноябре 2021 года дала вице-премьер Виктория Абрамченко. Тогда она заявила, что от науки ждут прорыва, так как без создания эффективного препарата невозможно справиться с АЧС и обезопасить страну от рисков заражения территорий и снижения производства. По ее словам, ежегодно научным организациям переносятся сроки, чтобы этот препарат появился. Виктория Абрамченко предложила поставить в этом деле точку и поручила Минобрнауки совместно с РАН к 2024 году обеспечить разработку и внедрение действенной вакцины от АЧС.

В апреле этого года «Известиям» сообщили в Минсельхозе, что в связи с новыми вспышками АЧС в России возобновили внеплановые проверки бизнеса.

— Ситуация с АЧС в стране остается стабильно напряженной. Широкое распространение АЧС в Европе, циркуляция возбудителя среди диких животных и значительное число хозяйств с низким уровнем биологической защиты требуют постоянного мониторинга обстановки, — поясняли в пресс-службе министерства.

Там отметили, что сегодня такую работу проводит государственная ветеринарная служба.

— Вопрос обеспечения эпизоотического благополучия территории РФ по АЧС находится на постоянном контроле в правительстве и Минсельхозе. Это предмет обсуждения на заседаниях постоянно действующей противоэпизоотической комиссии правительства, — уточнили в Минсельхозе.

По данным Роспотребнадзора, на 10 мая в России зарегистрировано 26 активных вспышек заболевания. В числе регионов, где его обнаружили, — Саратовская, Калининградская, Костромская, Орловская, Самарская, Ярославская области. Всего с 2007 по 2023 год в РФ было зафиксировано 2252 случая.

Гарантия от уничтожения

Полученный в настоящее время кандидатный вакцинный штамм защищает животных от гибели, но не предотвращает заражения и протекания у них инфекции в легкой форме, пояснил «Известиям» директор центра, доктор ветеринарных наук, профессор Денис Колбасов. По его словам, эти исследования стоит дополнить более масштабными по изучению остаточной вирулентности предложенного штамма, вероятности развития хронической формы болезни после вакцинации и контрольного заражения.

— Для производства вакцины необходимо использовать хорошо охарактеризованную линию клеток, восприимчивую к кандидатному штамму вируса АЧС. И такие исследования также предстоит еще провести. В связи с этим сложно назвать точный срок начала массового производства препарата, — сообщил Денис Колбасов.

Ученый отметил, что вакцинация должна проводиться заблаговременно, при этом в сельском хозяйстве, в первую очередь в промышленном свиноводстве, цикл обновления поголовья высокий, а сроки выращивания животных от рождения до убоя короткие.

— Следствие этого — необходимость проводить вакцинацию несколько раз в год. Она стоит денег (как-то об этом постоянно забывают), при этом ее стоимость в затратах на нее не превышает в среднем 10%, — пояснил Колбасов.

Он также обратил внимание на то, что проведение эффективной вакцинации требует наличия актуальных и достоверных сведений по численности и перемещению животных, в случае АЧС свиней. Исходя из географии единичных случаев АЧС в самых разных регионах РФ, с этим есть определенные сложности, подчеркнул эксперт.



В общественном совете при Роспотребнадзоре считают, что вакцина от АЧС поможет сократить количество вспышек заболевания на территории России.

— АЧС сегодня — один из ключевых рисков для животноводства как в нашей стране, так и во всем мире. Будучи неопасным для человека, вирус тем не менее причиняет существенный ущерб экономике — как предпринимателям, так и потребителям, которые сталкиваются с дефицитом продукции и ростом цен, — заявил «Известиям» зампред совета, руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Поэтому изобретение вакцины, способной остановить вспышки заболевания, крайне важно, добавил он.

— Остается лишь обеспечить максимальную доступность такой прививки и убедиться, что ее применение не несет никаких рисков для качества продукции и, соответственно, для потребителей, — отметил он.

Вакцина от африканской чумы свиней очень нужна сельскому хозяйству, считает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Это заболевание стало распространенным, его вспышки происходят в разных регионах России, добавил он.

По словам эксперта, АЧС несет прежде всего экономические риски, потому что, согласно существующим нормам, нужно забивать всех животных в пределах административной территории вне зависимости, контактировали они с инфицированными или нет. Это чудовищные убытки особенно для частных домохозяйств. А если животное вакцинировано, то это гарантия, что его не нужно забивать, добавил Михаил Болков.