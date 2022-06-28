Запретный кот: питомцы могут заражать людей COVID-19

Ученые доказали первый случай заражения человека COVID-19 от домашнего животного. В Тайланде кошка, инфицированная коронавирусом, чихнула в лицо ветеринару, и та заболела. Исследование подтвердило, что животное, его владельцы и врач были заражены одним и тем же, слабо распространенным на тот момент вариантом SARS-CoV-2. Опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя описанный случай, не исключили возможности передачи вируса от животного к человеку, однако не видят поводов для паники: свести риск заражения до нуля можно, изолировав зараженное животное в отдельной комнате.

Одним чихом

Первый случай заражения человека коронавирусом от домашнего животного — кошки — задокументировали и доказали ученые из Таиландского университета принца Сонгкла. Ранее эпидемиологи считали, что возможна только обратная передача — от хозяина питомцу.

У отца и сына в Бангкоке появились симптомы COVID-19, их отправили в больницу. По непонятным причинам они взяли с собой домашнюю кошку. Когда мужчин госпитализировали, животное отправили в ветеринарную клинику на обследование. Хотя кошка выглядела здоровой, ветеринар, 32-летняя женщина, взяла мазки из носа и прямой кишки. Тест дал положительный результат на коронавирус.

Заражение, по предположению авторов исследования, произошло следующим образом. Когда ветеринар протирал кошке нос, животное чихнуло ей в лицо. В этот момент женщина была в перчатках и маске, но без лицевого щитка или защиты для глаз. Примерно через неделю у нее появились симптомы COVID-19, включая лихорадку и кашель. Вскоре после этого она сдала анализ на коронавирус, и получила положительный результат.

Запретный кот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Геномное секвенирование подтвердило, что кошка, ее хозяева и ветеринар были заражены одним и тем же вариантом вируса. Интересно, что этот штамм не был в то время широко распространен среди местного населения. Учитывая это, ученые признали крайне маловероятным заражение всех участников истории из разных источников.

ПЦР-тестирование показало, что у кошки была высокая вирусная нагрузка во время ветеринарного осмотра. Известно, что никто из близких контактов ветеринара не был заражен COVID-19, и она сама не встречалась с зараженными владельцами домашних животных.

В особой опасности

В целом, кошки гораздо чаще заражаются вирусами от людей, чем передают их хозяевам, подчеркивают эксперты. Риск обратного заражения полностью исключить нельзя, но этот путь не является естественным для передачи возбудителя, считает заведующий лабораторией эпизоотологии ВНИИ экспериментальной ветеринарии Александр Шабейкин. По его мнению, не стоит делать поспешных выводов, для статистической достоверности нужно набрать хотя бы несколько десятков случаев.

По мнению главного врача сети клиник Vet Union, эксперта по диким и экзотическим животным Михаила Альшинецкого, нет доказательств того, что животные-компаньоны могут играть эпидемиологическую роль в распространении инфекции SARS-CoV-2 среди людей. Вероятно, они могут выполнять роль переносчиков вируса, в том числе на поверхности слизистых оболочек, отметил эксперт.

Запретный кот1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Иностранные ветеринары даже не рекомендуют проводить тестирование собак и кошек на коронавирус, так как вероятность передачи вируса от животных человеку крайне низка, — пояснил эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов. — Хотя известно, что кошки более подвержены коронавирусу, чем собаки.

В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что домашние животные, такие как собаки и кошки, вряд ли могут передавать SARS-CoV-2 людям, но экспериментальные данные указывают на возможность передачи вируса от кошки к кошке. В ведомстве подчеркнули, что для разрыва цепочки передачи вируса SARS-CoV-2 необходимо применять все механизмы — это и средства защиты, и личная гигиена, и вакцинация.

Ветеринары оставляют решение о вакцинации питомцев на усмотрение хозяев.

В случае заражения COVID-19 домашнего животного его можно изолировать в отдельной комнате или отдать на пару недель друзьям или родственникам, которые уже переболели. Особенно так следует сделать в случае, если кто-либо из хозяев входит в группу риска — пожилые, больные диабетом, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, с большим лишнем весом, считает Михаил Альшинецкий. Хозяевам заболевшего животного стоит пользоваться маской и перчатками при контакте с питомцем, пока он не выздоровеет, добавил эксперт.

Запретный кот2 Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Меры защиты ветеринаров аналогичны традиционным — чтобы не заразиться от животных, больных коронавирусом, необходимо соблюдать меры предосторожности, носить маски, перчатки, а также очки, мыть своевременно руки, — отметил Андрей Ломоносов.

Специалист также отметил, что в отношении животных чувствительность ПЦР и экспресс-тестов ниже, это связано с разницей в составе слюны человека и животного. Если есть подозрение того, что питомец контактировал с болеющим вирусом человеком, можно выполнить домашний тест, однако в случае с плохим самочувствием животного лучше, конечно, сразу обратиться к ветеринару.