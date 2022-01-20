Засланный хомячок: породит ли переход COVID от грызуна к человеку новые мутации

Передача COVID-19 от хомяка человеку, зафиксированная в Гонконге, может грозить непредсказуемыми мутациями коронавируса , считают опрошенные «Известиями» эксперты. По одной из версий, именно за счет межвидовой передачи мог появиться штамм «Омикрон», указали специалисты. Ранее работница зоомагазина в Гонконге и одна из посетительниц заразились COVID-19, предположительно, от хомяков. Коронавирус подтвердился у 11 особей. Однако власти Гонконга готовы уничтожить все 2 тыс. грызунов, которые сейчас остаются в магазинах города, чтобы подавить возможную вспышку инфекции.

Вирусная продажа

В Гонконге зафиксирован первый случай передачи человеку SARS-CoV-2 от хомяка . Коронавирусная инфекция подтвердилась у продавщицы зоомагазина, где находились грызуны, и пенсионерки, которая посетила торговую точку 4 января . Заразился ли COVID-19 ее муж, пока неизвестно. Если данные об источниках инфекции окажутся точными, то это будет единственный достоверный пример передачи нового коронавируса от животных людям.

Источником инфекции оказались 11 хомяков . Власти приказали зоомагазинам передать около 2 тыс. животных этого вида для эвтаназии и временно приостановить ввоз зверьков в связи с риском передачи COVID-19 человеку. Все хомяки, купленные в городе после 22 декабря, когда в Гонконг из Нидерландов поступила партия грызунов, заразившихся коронавирусом, должны быть возвращены в магазины.

Интересно, что у продавщицы был обнаружен вариант коронавируса «Дельта». Это первый случай заражения этим штаммом в городе за последние три месяца. Власти Гонконга придерживаются самых жестких правил в борьбе с пандемией. 150 посетителей зоомагазина отправлены на карантин. Хозяева хомяков, у которых обнаружат коронавирус, также должны соблюдать самоизоляцию . Анализы для выявления SARS-CoV-2 также взяли у 511 шиншилл и кроликов, которых содержали на складе вместе с хомяками. Все тесты оказались отрицательными. Правительство Гонконга сейчас рассматривает возможность введения обязательных анализов на коронавирус для всех животных, которых завозят в город.

Факты заболевания зверей COVID-19 были показаны ранее, напомнил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов. Например, случаи заражения кошек коронавирусом выявляли в Китае, США, Великобритании и России. А в ноябре–декабре 2020 года после обнаружения у 214 жителей Дании COVID-19, полученного от норок, в стране убили около 15,4 млн этих животных.

По словам Альберта Ризванова, межвидовая передача вируса может представлять

большую опасность.

— Попав в организм животного, вирус должен мутировать, чтобы подстроиться под другой вид . И когда он перекинется обратно к человеку, он должен быть не чистой, например, «Дельтой», а должны произойти определенные мутации, которые отличали бы его от исходного штамма, — сказал эксперт.

Специалист пояснил, что примером таких изменений, вероятно, может служить появление штамма «Омикрон» . Одна из гипотез его возникновения — мутация в организме животного, Впрочем, есть и версия изменения вируса во время долгого пребывания в теле пациента с иммунодефицитом.

Рождение мутанта

Что касается хомяков, то они крайне восприимчивы к коронавирусу, поэтому их часто используют для проведения экспериментов. Сообщение о намерении властей усыпить животных насторожило зоозащитников . Требование отменить усыпление грызунов уже набрало в Сети около 7 тыс. сторонников. Однако большинство китайских специалистов уверены, что оставлять грызунов в живых слишком опасно . Любой, кто будет за ними ухаживать, подвергнет себя высокому риску заражения.

Повод для беспокойства уже есть: вероятно, потенциальные случаи заражения от хомяков чреваты не просто несколькими новыми инфицированными COVID-19. По данным микробиолога Юэна Квока-юнга, консультирующего правительство Гонконга по вопросам коронавирусной инфекции, в образцах вируса, взятых у работницы зоомагазина, обнаружены мутации, которых еще нет в международной базе данных . Как эти изменения могут повлиять на свойства коронавируса, пока неизвестно. Однако, по мнению эксперта, меры предосторожности, принимаемые властями, совсем не лишние.

Засланный хомячок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Лучше перестраховаться и уничтожить хомяков так же, как это происходит в случае с птичьим гриппом, когда уничтожается целое поголовье птиц, — согласен Альберт Ризванов.

Интересно, что наиболее близкая геномная последовательность коронавируса к той, которая была обнаружена у продавщицы, зафиксирована в Чехии . При этом между ними остается разница в семи мутациях.

— Сценарий передачи коронавируса от животных человеку страшен не сам по себе, даже не фактом появления новых источников заражения, а тем, что вирус при этом мутирует, а эти мутации могут таить серьезную опасность. Каждое преодоление барьера означает мутации, которые могут нести угрозы или возможности, — отметил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Форменное хомство

Пока неизвестно, насколько опасны могут быть для человека зараженные COVID-19 хомяки , отметил старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. Коронавирусы всегда циркулировали в

животных, а SARS-CoV-2 появился недавно, добавил он. Однако на примере гриппа видно, какую опасность таит межвидовая передача , указал эксперт.

— Вирус гриппа очень часто циркулирует в животных и в человеке и иногда переходит от одного к другому. Находясь в животном, он может сильно поменяться, а потом оказаться в организме работников птицеферм. Пока птичий грипп обладал низкой заразностью для человека, но кто знает, что произойдет в будущем. Именно поэтому приходится вести мониторинг животных и птиц, у которых бывает грипп, — сказал Михаил Болков.

Эксперт добавил, что существуют коронавирусы самых разных типов и среди животных их циркулирует намного больше, чем среди людей. В момент пандемии вирусу достаточно и людей, чтобы бесконтрольно мутировать. Но даже после ее окончания будет полезно контролировать животных, среди которых могут быть очаги затаившейся инфекции, считает специалист.

Засланный хомячок Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Henning Bagger

Однако пока однозначно заявлять о межвидовой обратной передаче рано . Как рассказала «Известиям» доцент департамента ветеринарной медицины РУДН Арфения Карамян, проведенные ранее исследования говорят, что животные не могут передавать коронавирусную инфекцию человеку. Но могут заразиться от него сами. Это однонаправленный поток. Процесс объясняется тем, что в организме животного происходит мутация РНК-вируса, которая делает его неспособным заразить человека.

— Скорее всего, работник зоомагазина является первоисточником болезни , — считает специалист.