Игла по правилам: Минздрав подтвердил медотводы к вакцинации от COVID-19

Минздрав обнародовал новый перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19. Причин для постоянного медотвода не так много — они связаны с гиперчувствительностью к конкретным препаратам, тяжелыми аллергическими реакциями и поствакцинальными осложнениями. Специалисты объяснили «Известиям», почему делать прививку можно даже пациентам с некоторыми аутоиммунными заболеваниями, с онкологией в стадии ремиссии, людям, страдающим астмой, беременным на срок более 22 недель.

Бессрочный отказ

Минздрав утвердил обновленный перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19. Соответствующий документ опубликован 17 января на официальном интернет-портале правовой информации.



Противопоказания делятся на две группы: бессрочные и временные. К бессрочным (дающим право на постоянный медотвод) относятся гиперчувствительность к веществам, входящим в состав иммунобиологического лекарственного препарата или вакцины; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения — к примеру, анафилактический шок, тяжелые аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции.

— Тяжелые аллергические реакции в анамнезе противопоказаны к любой вакцинации, не только от коронавируса, но и от гриппа и пневмококка. — отметил в беседе с «Известиями» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. — Также прививаться не стоит, если у человека ранее были анафилактический шок, и тяжелая форма крапивницы с отеком Квинке.

Игла по правилам Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

К временным противопоказаниям (они устанавливаются на определенный срок) Минздрав отнес острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой форме, неинфекционные заболевания и обострение хронических — на период острого состояния и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При ОРВИ, протекающих в легкой степени, и острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта прививку можно делать после нормализации температуры тела, отмечается в документе.

Вакцинироваться можно даже при астме , считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Но только не в ситуации обострения. То есть, если человек регулярно делает ингаляции и находится в стабильном состоянии, то его можно вакцинировать от коронавируса. Это же правило относится к любым болезным в стадии обострения, — отметил эксперт.

Игла по правилам Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Людей с аутоиммунными заболевания можно вакцинировать, если они компенсированы и получают адекватную терапию, ранее рассказал «Известиям» врач-эндокринолог, медицинский директор сети клиник «Атлас» Юрий Потешкин.

Найти свою вакцину

Кроме того, некоторым категориям граждан прививаться рекомендуется определенными вакцинами. Так, для онкобольных не показаны препараты «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак». Беременным и кормящим женщинам запрещены все вакцины, кроме «Спутник V», а людям старше 60 лет не рекомендуют использовать «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»), «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Подросткам в возрасте от 12 до 18 лет противопоказаны все вакцины, за исключением «Спутник М».

13 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот вакцина «Спутник М» поступит в ближайшее время.

Установлено, что вакцинация не влияет на течение беременности, отметил в беседе с «Известиями» акушер-гинеколог, профессор Владислав Корсак.

Игла по правилам Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— На самом деле желательно прививаться и до беременности, то есть на этапе планирования. Данные, когда именно нужно вакцинироваться, разняться, но в среднем прививаться стоит за месяц, так как иммунитет сформируется после получения двух компонентов. Но во время беременности также можно вакцинироваться, так как прививка не влияет на течение беременности и на плод, — отметил он.

По словам Корсака, вакцинироваться нужно, чтобы избежать тяжелого чтения болезни. При этом, коронавирус поражает легкие и в некоторых случаях ЖКТ, но на тонус матки не влияет, добавил эксперт. Как ранее заявлял главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков, во время вынашивания ребенка на сроке более 22 недель и в период грудного вскармливания вакцинация от коронавируса не противопоказана.

Что касается онкологических больных, то для них, как и для беременных, единственная разрешенная сейчас вакцина — это «Спутник V». Абсолютных противопоказания к их вакцинации нет, есть лишь временные ограничения , отметил главный онколог медицинского центра «СМ-клиника» Александр Серяков.

— Согласно клиническим рекомендациям по лечению онкологических больных вакцинироваться нельзя в период активного лечения злокачественного процесса. Это две недели до операции и месяц после операции. Это химиотерапия и лучевая терапия. Противопоказана вакцинация, если у больного есть метотвод по наличию каких-либо аллергических реакций. В остальных случаях вакцинироваться можно, и даже необходимо, так как исследование показывают, что летальность у онкологических больных на фоне коронавирусной инфекции составляет 18% , — подчеркнул эксперт.

С 13 января заболеваемость коронавирусом в России, согласно данным портала «Стопкоронавирус», увеличилась с 21 тыс. за сутки до 31 тыс . За последние сутки в стране выявили 31 252 случая заражения ковидом. Из них на столицу приходятся более 8 тыс. По последним данным, уровень коллективного иммунитета в стране составляет 63,9 %.

Игла по правилам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков