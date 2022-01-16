Пойдет по плану: регионы готовятся к активной вакцинации подростков

Регионы России готовятся к началу вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19. Они направили в Минздрав свои пожелания по количеству необходимых им доз «Спутника М» . Цифры существенно различаются — одни регионы хотят получить препараты более чем на половину всех подростков, другие — на десятую часть, третьи ориентировались на число запросов от родителей. О том, как будет проходить вакцинация, разбирались «Известия».

Регионы ждут

Регионы России направили в Министерство здравоохранения пожелания по объемам поставок вакцины «Спутник М», которой планируется прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Количество запрошенных препаратов различается. Так, Калужская область уже на первой стадии вакцинации готовится привить 28 тыс. подросток из 48 тыс., проживающих в субъекте , рассказали «Известиям» в пресс-службе местной администрации.

— Прививочная кампания начнется немедленно при поступлении вакцины в регион. В настоящее время мы ожидаем поставки «Спутника М», — добавили там.

В Красноярском крае из 190 тыс. подростков в ближайшее время планируют вакцинировать 22 тыс., в Костромской области — 4 тыс. из 41 тыс. , сообщили «Известиям» в субъектах.

— В Костромскую область планируется поступление 8 тыс. доз вакцины. Так как срок начала вакцинации подростков не определен, невозможно указать планируемое количество тех, кого мы сможем охватить в рамках кампании, например, до конца февраля. Даем данные за год, но они могут корректироваться , — отметили в регионе.

В Калужской области также воздержались от прогнозов по темпам вакцинации подростков — планы будут зависеть от графика поставки вакцин, отметили в регионе.

Чувашская Республика запросила более 25 тыс. доз препарата, Ленинградская область — ровно 25 тыс..

А во Владимирской области «Известиям» рассказали, что получили согласие родителей более 5 тыс. подростков на прививку.

В Минздраве «Известиям» не смогли оперативно прокомментировать, когда и в каких объемах регионы получат вакцину для подростков.

Напомним, что сейчас в России зарегистрирована лишь одна вакцина для несовершеннолетних — «Спутник М», разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

13 января директор центра Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот вакцина «Спутник М» может поступить уже на следующей неделе. Он уточнил, что в ходе испытаний «Спутник М» продемонстрировал высокую эффективность, а из побочных эффектов обнаружено небольшое повышение температуры тела. Сама вакцина представляет собой тот же «Спутник V», но разведенный в пять раз. Эффективность препарата против коронавирусной инфекции составляет порядка 93% , сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Противопоказана вакцина детям с гиперчувствительностью к компонентам, тяжелыми аллергическими реакциями в прошлом, обострением хронических заболеваний и острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

20 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал приказ о включении в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям добровольной вакцинации от коронавируса подростков в возрасте 12–17 лет.

Враг внутри

Последние исследования показывают, что штамм «Омикрон» заражает детей гораздо быстрее, чем «Дельта» , рассказал «Известиям» врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, особо опасен новый вид коронавируса своими последствиями — он может дать осложнения на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему и органы зрения.

Эксперт отметил: так как вирус поражает многие органы и системы, само течение болезни непредсказуемо.

— Мы не можем сказать, насколько сильно в дальнейшем будет выражен постковидный синдром у детей, переболевших COVID-19, потому что, к сожалению, самое тяжелое у них — это отсроченные осложнения, — отметил Евгений Тимаков.

Инфекционист подчеркнул, что вакцинация от коронавируса поможет избежать подобных осложнений.

Вакцинированные подростки могут дать неплохую прибавку к коллективному иммунитету — около 10% , но основной упор необходимо делать на взрослое население, рассказал «Известиям» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Я думаю, что целевых показателей по вакцинации подростков быть не может, пока она будет проходить на добровольной основе. Что касается стимулов для населения, основной, конечно, — информирование, то есть разъяснительная работа, — считает он.

Николай Крючков подчеркнул, что людям надо объяснить: у вакцинации есть три функции. Первая — это формирование коллективного иммунитета, вторая — создание так называемого иммунологического пузыря — это защита внутри семьи. Не вакцинированные или не переболевшие коронавирусом подростки будут в этом случае своего рода брешью. И третья функция — индивидуальная защита.