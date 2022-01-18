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Карантинная неделя: в России смягчили ограничения для заболевших COVID

При этом правила в отношении ПЦР-тестов стали строже
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Сроки карантина в связи с коронавирусом в России сократили до семи дней с действующих четырнадцати. Об этом во вторник заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. При этом в России продолжает действовать двухнедельный карантин для тех, кто прибывает из африканских стран. Подробнее о распространении «Омикрона» и принимаемых мерах — в материале «Известий».

Семидневный карантин

Сроки карантина по коронавирусу сократят с 14 до семи дней. Об этом во вторник, 18 января, на заседании координационного совета заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что решение было принято в рамках оптимизации «подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан».

— В том числе [мы] сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России, — цитирует вице-премьера ТАСС.

Уполномоченные структуры, по ее словам, будут следить за эффектом от этих мер. «Если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять», — уточнила Татьяна Голикова.

Продление въездного карантина

Напомним, что ранее, в начале декабря, на фоне распространения нового штамма «Омикрон» в России ввели двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из африканских стран.

В большинстве стран карантин составляет 10 суток. Как пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре, решение было принято исходя из того, что две недели — это «максимальный инкубационный период для COVID-19».

Глава ведомства Анна Попова, в свою очередь, уточнила, что решение было принято с учетом особенностей нового варианта возбудителя COVID-19, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма.

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При этом в Роспотребнадзоре не пояснили, по прилете из каких именно стран граждане должны будут изолироваться на две недели. По словам Анны Поповой, с большинством стран, откуда высока вероятность привезти «Омикрон», Россия так и не восстановила авиасообщение, и граждане РФ отправились туда на свой страх и риск.

И сокращение времени на ПЦР-тесты

Тогда же, в конце прошлого года, стало известно, что власти решили ограничить срок действия ПЦР-тестов на COVID-19. Теперь он составляет 48, а не 72 часа, как раньше.

Напомним, что сдавать ПЦР-тест необходимо всем, кто возвращается из зарубежных поездок.

В «Инвитро» «Известиям» тогда пояснили, что это увеличит нагрузку на лаборатории, но не приведет к повышению цен.

Распространение «Омикрона»

К началу декабря штамм «Омикрон», предположительно, был зафиксирован уже в 24 странах планеты.

Ко второй половине января в России на него приходилось около 40% случаев заболевания коронавирусом, сообщила Татьяна Голикова.

Если ситуация с коронавирусом в России будет развиваться так же, как и в других странах, к началу февраля число заболевших может вырасти с 30 тыс. человек в сутки до 80–90 тыс. человек. Об этом «РИА Новости» рассказал советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

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Единого мнения о том, насколько он опаснее других штаммов, у ученых разных стран пока нет.

Относительно оптимистично настроен немецкий биолог Марк Бенеке. ВОЗ выразила обеспокоенность «Омикроном», но само по себе возникновение новых штаммов — абсолютно естественное явление, напомнил он.

— Вполне возможно, что «Омикрон» — это не такое уж и бедствие, — заключил эксперт.

В штамме «Омикрон» произошло более 30 мутаций по сравнению с обычным коронавирусом, и, вероятно, он заразнее остальных вариантов, в том числе «Дельты», ранее сообщил «Известиям» итальянский инфекционист Роберто Кауда.

Однако, по его словам, «Омикрон» могут сдержать самые обычные меры: нужно продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Ограничить число полетов из ЮАР и других стран, где был обнаружен вирус, по его мнению, важно. Но уверенности в том, что это поможет сдержать распространение нового штамма, нет.

Вакцинация и «Омикрон»

Не исключено, что существующие вакцины будут менее действенны в случае с новым штаммом, однако они всё равно могут обеспечить определенный уровень защиты, считает большинство экспертов.

Так, Роберт Кауда уверен, что помочь сдержать распространение нового штамма может кампания по вакцинации третьей дозой. «Это вызовет сильную иммунную реакцию у населения и поможет сдержать распространение нового штамма», — отметил инфекционист.

Эффективность «Спутника» против «Омикрона» составляет около 75%, ранее отметили в Центре имени Гамалеи, где была разработана вакцина.

С тем, что для наилучшей защиты потребуется бустерная доза, согласен и Марк Бенеке. Он не исключил, что для наибольшего эффекта вакцины нужно будет усовершенствовать. Однако, по его мнению, усовершенствованные варианты появятся уже в ближайшие месяцы.

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