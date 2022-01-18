Карантинная неделя: в России смягчили ограничения для заболевших COVID

Сроки карантина в связи с коронавирусом в России сократили до семи дней с действующих четырнадцати. Об этом во вторник заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. При этом в России продолжает действовать двухнедельный карантин для тех, кто прибывает из африканских стран. Подробнее о распространении «Омикрона» и принимаемых мерах — в материале «Известий».

Семидневный карантин

Сроки карантина по коронавирусу сократят с 14 до семи дней. Об этом во вторник, 18 января, на заседании координационного совета заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что решение было принято в рамках оптимизации «подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан».

— В том числе [мы] сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России, — цитирует вице-премьера ТАСС.

Уполномоченные структуры, по ее словам, будут следить за эффектом от этих мер. «Если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять», — уточнила Татьяна Голикова.

Продление въездного карантина

Напомним, что ранее, в начале декабря, на фоне распространения нового штамма «Омикрон» в России ввели двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из африканских стран .

В большинстве стран карантин составляет 10 суток. Как пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре, решение было принято исходя из того, что две недели — это «максимальный инкубационный период для COVID-19».

Глава ведомства Анна Попова, в свою очередь, уточнила, что решение было принято с учетом особенностей нового варианта возбудителя COVID-19, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма.

При этом в Роспотребнадзоре не пояснили, по прилете из каких именно стран граждане должны будут изолироваться на две недели. По словам Анны Поповой, с большинством стран, откуда высока вероятность привезти «Омикрон», Россия так и не восстановила авиасообщение, и граждане РФ отправились туда на свой страх и риск.

И сокращение времени на ПЦР-тесты

Тогда же, в конце прошлого года, стало известно, что власти решили ограничить срок действия ПЦР-тестов на COVID-19. Теперь он составляет 48, а не 72 часа, как раньше .

Напомним, что сдавать ПЦР-тест необходимо всем, кто возвращается из зарубежных поездок.

В «Инвитро» «Известиям» тогда пояснили, что это увеличит нагрузку на лаборатории, но не приведет к повышению цен .

Распространение «Омикрона»

К началу декабря штамм «Омикрон», предположительно, был зафиксирован уже в 24 странах планеты.

Ко второй половине января в России на него приходилось около 40% случаев заболевания коронавирусом, сообщила Татьяна Голикова.

Если ситуация с коронавирусом в России будет развиваться так же, как и в других странах, к началу февраля число заболевших может вырасти с 30 тыс. человек в сутки до 80–90 тыс. человек. Об этом «РИА Новости» рассказал советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

Единого мнения о том, насколько он опаснее других штаммов, у ученых разных стран пока нет.

Относительно оптимистично настроен немецкий биолог Марк Бенеке. ВОЗ выразила обеспокоенность «Омикроном», но само по себе возникновение новых штаммов — абсолютно естественное явление , напомнил он.

— Вполне возможно, что «Омикрон» — это не такое уж и бедствие, — заключил эксперт.

В штамме «Омикрон» произошло более 30 мутаций по сравнению с обычным коронавирусом, и, вероятно, он заразнее остальных вариантов , в том числе «Дельты», ранее сообщил «Известиям» итальянский инфекционист Роберто Кауда.

Однако, по его словам, «Омикрон» могут сдержать самые обычные меры: нужно продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию .

Ограничить число полетов из ЮАР и других стран, где был обнаружен вирус, по его мнению, важно. Но уверенности в том, что это поможет сдержать распространение нового штамма, нет.

Вакцинация и «Омикрон»

Не исключено, что существующие вакцины будут менее действенны в случае с новым штаммом, однако они всё равно могут обеспечить определенный уровень защиты, считает большинство экспертов .

Так, Роберт Кауда уверен, что помочь сдержать распространение нового штамма может кампания по вакцинации третьей дозой . «Это вызовет сильную иммунную реакцию у населения и поможет сдержать распространение нового штамма», — отметил инфекционист.

Эффективность «Спутника» против «Омикрона» составляет около 75%, ранее отметили в Центре имени Гамалеи, где была разработана вакцина .