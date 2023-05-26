Вирус-невидимка: почему корь опасна для человека

Локальные вспышки кори вновь стали темой для обсуждения. С начала года зафиксировано более 1 тыс. случаев заболевания. При этом специалисты исключают риски ее эпидемического распространения. Как заявила в четверг, 25 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова, ситуация по кори в стране стабилизировалась. Как передается зловредный вирус, какие осложнения он может вызвать и почему важна вакцинация — в материале «Известий».

Статистика заболевания

По информации руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в телеграм-канале ведомства, за первый квартал года было зарегистрировано 1089 случаев кори, а показатель заболеваемости составил 0,75 на 100 тыс. населения. Эта цифра не превышает значений допандемийного 2019 года: тогда за 12 месяцев в России было выявлено 4491 заболевший корью. Однако в период локдауна корь диагностировалась реже — скорее всего, из-за жесткого карантина. В 2020 году таких больных было выявлено 1212, а в 2021 году зафиксирован всего один случай заражения. В 2022 году статистика тоже не казалась ужасной — 114 больных.

По данным Роспотребнадзора, очередной циклический подъем заболеваемости корью начался в России с конца 2022 года . Такие вспышки отмечаются каждые четыре-шесть лет и обычно связаны с наплывом людей, у которых нет иммунитета к этому заболеванию. «Первые случаи кори импортированы в РФ в январе 2022 года из стран ближнего зарубежья и зарегистрированы среди населения, не привитого против кори», — отмечается на сайте ведомства.

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В феврале главный государственный санитарный врач РФ подписала постановление о проведении так называемой подчищающей иммунизации против кори на территории страны. Предполагается, что такие меры помогут свести к минимуму количество случаев заболевания. И дело меняется в лучшую сторону. «Ситуация по кори стабилизировалась. Если говорить об оценке «неделя к неделе», мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев», — заявила Анна Попова.

В среднем по стране иммунизацией против кори охвачено 95% населения. Это исключает риск эпидемии. Но от одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек, а случаи заболевания зафиксированы более чем в 40 регионах страны.

Как определить корь

Врачи считают корь весьма тяжелым вирусом. Он передается воздушно-капельным путем на большие расстояния и настолько силен, что даже при мимолетном контакте с источником инфекции риск заражения достаточно высок. Основным источником кори является больной человек.

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— Этот, безусловно, очень «умный» вирус содержится в слюне и носоглоточной слизи, выделяется в окружающую среду при чиханье, кашле и разговоре. С потоками воздуха он может перемещаться на расстояния до 10 м, например по вентиляционным системам. Аэрозольный (воздушно-капельный) путь делает вирус очень распространенным, — рассказывает врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

По словам эксперта, при чиханье или кашле от человека к человеку вирус преодолевает расстояние длиной 2 м.

При стандартном, так называемом гладком, течении, ученые делят заболевание на пять основных периодов. Первый — инкубационный, когда человек уже заражен, но еще не догадывается об этом. Такой этап длится от 8 до 17 дней. Затем наступает продромальный период, когда поднимается температура, появляются кашель, насморк и конъюнктивит, а на слизистой во рту можно заметить мелкие розовато-красные пятна. Дети в этот период становятся излишне капризными, а взрослые жалуются на нарушение сна и быструю утомляемость.

На четвертый-пятый день болезни температура снова повышается и появляется сыпь. Характерные розовые пятна можно обнаружить сначала на лице и за ушами, а потом они распространяются по всему телу. Через три-четыре дня после этого этапа у больного начинается период пигментации. Он называется так потому, что яркий цвет высыпаний тускнеет, пятна из розовых становятся коричневыми. У больного падает температура, а настроение улучшается. Потом наступает период реминисценции, когда от былых страданий остаются лишь остаточные явления.

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Сложность исцеления от кори в том, что препаратов прямого действия для этого заболевания не существует . По словам Дениса Прокофьева, применяется так называемое лечение симптоматического действия. Высокая температура снижается с помощью жаропонижающих средств. В случае необходимости проводится дезинтоксикационная терапия — ставятся капельницы со специальными препаратами и растворами, с помощью которых из организма выводятся токсические вещества. Врачи также предписывают больным антигистаминные препараты в возрастных дозировках.

— Корь может спровоцировать развитие острого дефицита витамина А. Клинически это проявляется кератитом (воспаление роговицы глаза) и блефаритом (воспаление краев век), вплоть до поражения обоих глаз и слепоты. Поэтому для профилактики сразу при постановке диагноза назначается большая доза витамина A — это обязательный этап терапии, — комментирует врач.

Как правило, после соблюдения всех врачебных предписаний симптомы кори проходят через 7 – 10 дней и забываются как страшный сон . Но если у человека слабый иммунитет и он не соблюдает рекомендации по режиму, то последствия могут быть непредсказуемы. По словам педиатра Марии Снегоцкой, опасность состоит в том, что при тяжелом течении кори могут начаться осложнения: коревая пневмония, коревые энцефалиты, бронхиты, поражения сердца. В особой зоне риска — беременные, у которых могут появиться проблемы с вынашиванием плода.

— К счастью, корь не вызывает таких тяжелых пороков, как краснуха. Но всё равно любой вирус зависит от стадии беременности. Так, в первом триместре происходит закладка органов, а как на это повлияет вирус — непредсказуемо, — говорит Снегоцкая.

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При тяжелом течении, когда возникают осложнения, активный период заболевания длится 30 дней и более. У детей корь протекает гораздо проще, чем у взрослых, отмечают врачи. Развитию осложнений больше всего подвержены люди старшей возрастной группы — 60+.

Самым тяжелым осложнением врачи считают развитие коревого энцефалита. Он развивается у детей старшего возраста и взрослых при любой форме кори. В этом случае воспаление переходит на мозговые оболочки, высока вероятность летального исхода. По словам Дениса Прокофьева, при коревом энцефалите для лечения применяются гормоны и специальные препараты, проводится специфическая иммунотерапия. К счастью, такое осложнение случается нечасто.

Гигиена и вакцинация

Важными элементами профилактики неприятного заболевания считаются соблюдение масочного режима, гигиена рук, полоскание рта и промывание носа. Однако единственная действенная профилактика медицинской направленности, по мнению экспертов «Известий» и специалистов Роспотребнадзора, — это всё-таки вакцинация.

Мария Снегоцкая напоминает, что в нашей стране в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок первая вакцинация от кори проводится малышам в годовалом возрасте. Считается, что у мамы новорожденного настолько высокий титр антител, что она передает их ребенку и до поры до времени ему достаточно защитных сил. Однако, по словам педиатра, эти давние предположения пока ничем не подтверждены. Так или иначе, но следующая прививка делается в возрасте 6 лет, а потом ее необходимо повторять каждые 10 лет до достижения 35-летнего возраста. После вакцинация не требуется: ученые полагают, что иммунитет зрелого человека уже не стоит подвергать лишним испытаниям. Особая группа риска по заболеваемости корью — это медицинские работники в возрасте до 55 лет, поэтому их тоже прививают.

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— Как и любой тяжелый вирус, корь циркулирует в обществе, передается от непривитых людей к непривитым. Прослойка таких незащищенных граждан небольшая, но они влияют на общую заболеваемость. Разумеется, если бы был стопроцентный охват с вакцинированием, то такие случаи не появлялись бы, — комментирует Мария Снегоцкая.

По мнению педиатра, там, где есть выбор — прививать или не прививать, — вирус будет циркулировать, как, например, в случае с полиомиелитом. Не зря специалисты советуют следовать календарю прививок, чтобы не решать за ребенка, стоит ли ему переболеть тем или иным недугом.

— Корь может, как и ветрянка, и свинка, протекать легко, а может привести к смерти, энцефалитам, бесплодию, менингитам. Рост непривитых детей приводит к высокой заболеваемости. Те, кто видел у своих детей тяжелые формы ветряной оспы, коклюша, кори и менингита, чаще меняют свое негативное отношение к вакцинации. Но те, кто хочет быть оригинальным, продолжают рисковать жизнью и здоровьем детей, хотя такого права у них нет, — подчеркивает Мария Снегоцкая.

По мнению детского врача, подобное поведение родителей должно быть приравнено к оставлению ребенка в опасности и наказываться по закону.