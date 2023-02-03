Корь зла: ждет ли Россию новая эпидемия

Случаи заболевания корью с начала 2023 года зарегистрированы в семи регионах России, в некоторых речь идет о десятках пациентов. В прошлом году отмечались лишь единичные эпизоды. Эксперты объясняют вспышку ослаблением кампании по вакцинации от кори во время пандемии коронавируса. Но в Роспотребнадзоре утверждают, что коллективный иммунитет против болезни остается высоким, привито 95% населения. Большинство новых случаев — завозные, из стран Средней Азии, сообщили в ведомстве. Тем не менее, Роспотребнадзор объявил о начале с 3 апреля подчищающей иммунизации — вакцинируют тех, кто ни разу не прививался и не болел корью, а также привитых однократно детей и взрослых. Стоит ли ожидать эпидемию кори — разбирались «Известия».

Привезли из Азии

С начала 2023 года в ряде российских регионов зафиксированы вспышки заражения корью. Самая масштабная произошла в Новосибирской области — известно о 95 случаях. Болезнь выявили у 65 взрослых и 30 детей. Как сообщил Роспотребнадзор, вирус завез житель Средней Азии. По последним данным региональных ведомств, инфекция добралась и в соседние с Новосибирском Омскую область и Алтайский край.

В том же месяце в Республике Алтай лабораторно подтвердили шесть случаев кори. «Все заболевшие — иностранные граждане, прибывшие в регион с целью осуществления трудовой деятельности, не имеющие данных о вакцинации против кори», — отметило региональное управление Роспотребнадзора.

Корь зла Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В первый месяц года вирус также обнаружили в Саратовской области, Волгограде и Башкирии. А в феврале — в Кемеровской области и Санкт-Петербурге. Роспотребнадзор объявил о начале подчищающей иммунизации против кори — она стартуем 3 апреля 2023 года. Вакцинируют тех, кто ни разу не прививался и не болел корью, а также привитых однократно детей и взрослых.

Чтобы локальных вспышек кори не возникало, уровень иммунизации населения должен составлять около 85-90% , рассказал «Известиям» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

— Считается, что за последние три года, пока длилась пандемия коронавируса, резко ослабла вакцинация от кори, и вирус снова начинает поднимать голову, — сказал он.

Однако в Роспотребнадзоре уверены, что на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета против кори в России остается высоким. Привито 95% населения страны, случаи, которые фиксируются в отдельных регионах — исключительно завозные, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Справка «Известий» Всемирная организация здравоохранения 23 ноября 2022 года выступила с заявлением о том, что из-за пандемии коронавируса по всему миру была провалена компания по вакцинации от других заболеваний, в частности от кори. В 2021 году положенные по возрасту прививки не получили почти 40 млн детей по всему миру. Уточнялось, что 25 млн из этого числа вообще не прошли вакцинацию, еще 14,7 миллиона остались без второго этапа иммунизации. По утверждению ВОЗ, на данный момент корь стала «непосредственной угрозой в каждом регионе мира». За восемь месяцев 2022 года зарегистрировано более 155,5 тыс. случаев заболевания корью в 153 странах, в том числе с летальным исходом. В последние годы вспышки кори наблюдались в странах Африканского и Восточно-Средиземноморского регионов. В частности, в Конго, Нигерии, Афганистане, Пакистане, Индии и так далее. Осложнение эпидимиологической ситуации отмечается в странах ближнего зарубежья: Украине, Таджикистане, Казахстане.

— Эпидемическая ситуация по кори в России остается контролируемой, все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания принимаются оперативно, — подчеркнули в ведомстве.

Опрошенные «Известиями» эпидемиологи не опасаются широкого распространения инфекции.

— Вирус, вероятно, останется на локальном уровне, — считает академик РАН Вадим Покровский.

Опасные последствия

Корь — вирусное заболевание, которое проявляется высокой температурой и высыпаниями. При контакте оно дает почти 90% вероятность заражения, пояснила «Известиям» иммунолог Мария Польнер.

— Инфицируются 9 из 10 человек, если не сформировался иммунитет после вакцинации или болезни. Основной путь передачи — воздушно-капельный. Значит, особую опасность представляют места скопления людей: общественный транспорт в часы пик, магазины, очереди, — сказала она.

Корь зла Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Болезнь характеризуется тяжелым течением, особенно в зрелом возрасте, а также высокой вероятностью различных осложнений и даже летальных исходов, отметила специалист. Инкубационный период заболевания — от 7 до 17 дней.

— Заразным считается заболевший с конца инкубационного периода до четвертого дня высыпаний. То есть, человек, у которого еще нет видимых симптомов, может быть опасен для окружающих, — уточнила Мария Польнер.

Для кори характерно острое начало: подъем температуры до 40 °C, сухой кашель, насморк, светобоязнь, чихание, головная боль, покраснение глаз, зева и коревая энантема — красные пятна на твердом и мягком небе.

— Отдельно стоит отметить осложнения кори. Наиболее частые: поражения центральной нервной системы или коревой энцефалит, пневмония, бронхит, желудочно-кишечного тракта, офтальмологические нарушения, — подчеркнула иммунолог.

Осложнение от кори в виде корьевого энцефалита (воспаление вещества мозга) может привести к нарушению ментальной или двигательной функции, подчеркнул в разговоре с «Известиями» врач-инфекционист, профессор Владимир Никифоров.

Корь зла Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На сегодняшний день не существует препарата прямого действия против кори, отметил эксперт . Корь лечат патогинетической терапией — это воздействие на те процессы, который вызвал вирус.

Также врачи используют симптоматическое лечение — нестероидные противовоспалительные средства для снижения температуры, муколитики, противовоспалительные аэрозоли.

У переболевшего сохраняется стойкий иммунитет к заболеванию. При этом по словам Владимира Никифорова, вакцинальный иммунитет слабее, чем выработанный в результате болезни. Он не сохраняется на всю жизнь.

В России обязательной вакцинации против кори подлежат все дети в возрасте года, ревакцинация проводится в шесть лет. Детям старше шести лет и взрослым вакцинация рекомендуется при ее отсутствии ранее или при однократном введении вакцины, уточнили в Роспотребнадзоре.

При этом в возрасте до 36 лет введение вакцины рекомендуется всем, после 36 лет — при высокой вероятности контактов. То есть в первую очередь —– медработникам, контактирующим с больными различного профиля, работникам транспорта, образовательных учреждений. А в возрасте старше 55 лет прививать нужно только тех людей, кто контактирует с больными.