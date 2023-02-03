Корь зла: ждет ли Россию новая эпидемия
Случаи заболевания корью с начала 2023 года зарегистрированы в семи регионах России, в некоторых речь идет о десятках пациентов. В прошлом году отмечались лишь единичные эпизоды. Эксперты объясняют вспышку ослаблением кампании по вакцинации от кори во время пандемии коронавируса. Но в Роспотребнадзоре утверждают, что коллективный иммунитет против болезни остается высоким, привито 95% населения. Большинство новых случаев — завозные, из стран Средней Азии, сообщили в ведомстве. Тем не менее, Роспотребнадзор объявил о начале с 3 апреля подчищающей иммунизации — вакцинируют тех, кто ни разу не прививался и не болел корью, а также привитых однократно детей и взрослых. Стоит ли ожидать эпидемию кори — разбирались «Известия».
Привезли из Азии
С начала 2023 года в ряде российских регионов зафиксированы вспышки заражения корью. Самая масштабная произошла в Новосибирской области — известно о 95 случаях. Болезнь выявили у 65 взрослых и 30 детей. Как сообщил Роспотребнадзор, вирус завез житель Средней Азии. По последним данным региональных ведомств, инфекция добралась и в соседние с Новосибирском Омскую область и Алтайский край.
В том же месяце в Республике Алтай лабораторно подтвердили шесть случаев кори. «Все заболевшие — иностранные граждане, прибывшие в регион с целью осуществления трудовой деятельности, не имеющие данных о вакцинации против кори», — отметило региональное управление Роспотребнадзора.
В первый месяц года вирус также обнаружили в Саратовской области, Волгограде и Башкирии. А в феврале — в Кемеровской области и Санкт-Петербурге. Роспотребнадзор объявил о начале подчищающей иммунизации против кори — она стартуем 3 апреля 2023 года. Вакцинируют тех, кто ни разу не прививался и не болел корью, а также привитых однократно детей и взрослых.
Чтобы локальных вспышек кори не возникало, уровень иммунизации населения должен составлять около 85-90%, рассказал «Известиям» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
— Считается, что за последние три года, пока длилась пандемия коронавируса, резко ослабла вакцинация от кори, и вирус снова начинает поднимать голову, — сказал он.
Однако в Роспотребнадзоре уверены, что на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета против кори в России остается высоким. Привито 95% населения страны, случаи, которые фиксируются в отдельных регионах — исключительно завозные, сообщили «Известиям» в ведомстве.
— Эпидемическая ситуация по кори в России остается контролируемой, все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания принимаются оперативно, — подчеркнули в ведомстве.
Опрошенные «Известиями» эпидемиологи не опасаются широкого распространения инфекции.
— Вирус, вероятно, останется на локальном уровне, — считает академик РАН Вадим Покровский.
Опасные последствия
Корь — вирусное заболевание, которое проявляется высокой температурой и высыпаниями. При контакте оно дает почти 90% вероятность заражения, пояснила «Известиям» иммунолог Мария Польнер.
— Инфицируются 9 из 10 человек, если не сформировался иммунитет после вакцинации или болезни. Основной путь передачи — воздушно-капельный. Значит, особую опасность представляют места скопления людей: общественный транспорт в часы пик, магазины, очереди, — сказала она.
Болезнь характеризуется тяжелым течением, особенно в зрелом возрасте, а также высокой вероятностью различных осложнений и даже летальных исходов, отметила специалист. Инкубационный период заболевания — от 7 до 17 дней.
— Заразным считается заболевший с конца инкубационного периода до четвертого дня высыпаний. То есть, человек, у которого еще нет видимых симптомов, может быть опасен для окружающих, — уточнила Мария Польнер.
Для кори характерно острое начало: подъем температуры до 40 °C, сухой кашель, насморк, светобоязнь, чихание, головная боль, покраснение глаз, зева и коревая энантема — красные пятна на твердом и мягком небе.
— Отдельно стоит отметить осложнения кори. Наиболее частые: поражения центральной нервной системы или коревой энцефалит, пневмония, бронхит, желудочно-кишечного тракта, офтальмологические нарушения, — подчеркнула иммунолог.
Осложнение от кори в виде корьевого энцефалита (воспаление вещества мозга) может привести к нарушению ментальной или двигательной функции, подчеркнул в разговоре с «Известиями» врач-инфекционист, профессор Владимир Никифоров.
На сегодняшний день не существует препарата прямого действия против кори, отметил эксперт. Корь лечат патогинетической терапией — это воздействие на те процессы, который вызвал вирус.
Также врачи используют симптоматическое лечение — нестероидные противовоспалительные средства для снижения температуры, муколитики, противовоспалительные аэрозоли.
У переболевшего сохраняется стойкий иммунитет к заболеванию. При этом по словам Владимира Никифорова, вакцинальный иммунитет слабее, чем выработанный в результате болезни. Он не сохраняется на всю жизнь.
В России обязательной вакцинации против кори подлежат все дети в возрасте года, ревакцинация проводится в шесть лет. Детям старше шести лет и взрослым вакцинация рекомендуется при ее отсутствии ранее или при однократном введении вакцины, уточнили в Роспотребнадзоре.
При этом в возрасте до 36 лет введение вакцины рекомендуется всем, после 36 лет — при высокой вероятности контактов. То есть в первую очередь —– медработникам, контактирующим с больными различного профиля, работникам транспорта, образовательных учреждений. А в возрасте старше 55 лет прививать нужно только тех людей, кто контактирует с больными.