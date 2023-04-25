Корь зла: число заболевших в России может достигать 1 тыс. человек

Число заболевших корью в России может достигать 1 тыс. человек, следует из подсчетов «Известий». Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что болезнь зарегистрирована уже в 44 регионах России. Эта информация совпадает с данными из открытых официальных источников, которые проанализировало издание. Больше всего заболевших в Дагестане, Новосибирской и Самарской областях. Власти ряда регионов жалуются на завоз заболевания из других субъектов и зарубежных стран. Грозит ли России эпидемия кори — в материале «Известий».

Пути передачи

Число выявленных случаев кори в России с начала года составило около 1 тыс., следует из открытых данных, которые проанализировали «Известия». Речь идет о сведениях, опубликованных территориальными органами Роспотребнадзора, заявлениях представителей региональных властей и сотрудников медицинских организаций.

Ранее, 20 апреля, в ходе визита в Саратов глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что корь зарегистрирована уже в 44 регионах России, но ограничена локальными очагами. Она заверила, что их «удается быстро купировать, никаких ограничительных системных мер в стране абсолютно не требуется».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В открытых источниках «Известиям» также удалось найти информацию о кори в 44 регионах. О наибольшем числе случаев сообщали в Дагестане (188 заболевших), Новосибирской области (105) и Самарской области (100). О нескольких десятках выявленных случаев стало известно в Ленинградской, Московской, Челябинской, Рязанской, Саратовской, Свердловской областях, Татарстане и Санкт-Петербурге. При этом в 23 регионах выявлены единичные случаи (менее 10 заболевших).

Московские власти пока не отчитывались о заболеваемости корью. Из сообщений СМИ известно только о двух случаях: за последнее время на карантин закрывались два вуза — Институт нефти и газа имени Губкина и Московский политех (там заболели по одному студенту).

В ряде регионов, особенно там, где обнаружены единичные случаи, жалуются на завоз из других субъектов РФ. В частности, в Рязанской области заявили о двух больных, приехавших их Москвы, в Приморском крае — о четырех завозных случаях из Москвы, Московской и Новосибирской областей. В Кабардино-Балкарии указали на «транспортировку» болезни из Дагестана, а в Ростовской области из 15 случаев «импортными» назвались 11 (как из других территорий страны, так и из-за рубежа).

Корь — это острое инфекционное заболевание, характеризующееся высокой заразностью и воздушно-капельным путем передачи. Вероятность заражения непривитого человека составляет 98–100%, напомнила «Известиям» заместитель главного врача клиники «Ниармедик» на Маросейке Евгения Атькова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» направили запрос в Роспотребнадзор о числе заболевших. В пресс-службе сообщили, что 26 апреля глава ведомства Анна Попова выступит с заявлением по ситуации с корью в России. Обращение главного санитарного врача будет размещено на сайте Роспотребнадзора в видео- и текстовом формате. Как следует из пояснений пресс-службы, сообщение будет исчерпывающим.

Корь «тлеет»

Роспотребнадзор поручил регионам с 3 апреля по 31 декабря провести подчищающую иммунизацию против кори, в том числе среди трудовых мигрантов. Такое указание дала главный санитарный врач России Анна Попова в начале марта. Ведомство связывает вспышки болезни в регионах с заражением непривитых и не болевших ранее граждан, а также с прибытием невакцинированных мигрантов из стран ближнего зарубежья. Так, в начале года в РПН сообщали, что, по данным ВОЗ, осложнение эпидситуации по кори отмечалось на Украине, в Таджикистане и Казахстане.

«Основной причиной неблагополучия является снижение охватов плановой иммунизации против кори детей и взрослых, рост числа отказов от прививок», — отмечается на сайте РПН. Ранее в пресс-службе ведомства заявляли, что в среднем по России от кори привито более 95% населения.

Крупные очаги заболеваемости сейчас снова возникли там, где есть проблемы с вакцинацией, считает врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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— Конкретно в Дагестане в силу наличия населенных пунктов в труднодоступных районах могла локально страдать вакцинация, — отметил он.

Инфекционист подчеркнул, что эпидемия кори не распространится на всю Россию, поскольку большая часть населения иммунизирована. Однако локальные вспышки будут.

— Локально корь будет «тлеть» до того момента, пока не переболеют все неиммунизированные. Корь так и протекает: пока не будет высокого процента иммунизированных — более 97–98%, — это заболевание будет давать локальные вспышки, — сказал Андрей Поздняков.

Одна из особенностей кори — длительный инкубационный период. Он составляет до 21 дня у иммунизированных не полностью и до 17 дней — у неиммунизированных. Эксперт напомнил, что корь крайне заразна.

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— По всем медицинским канонам, если корь была выявлена в здании, например в больничном корпусе, то на карантин закрывается не одна палата, а весь корпус. То же самое с образовательным учреждением — если выявлен случай заражения, нужно закрывать всё здание, — добавил Андрей Поздняков.

При этом только за первые 3,5 месяца 2023 года лаборатории «Инвитро» провели уже 40 тыс. исследований на антитела к кори, что говорит о волне настороженности населения — за весь 2022 год в этих лабораториях было проведено 52 тыс. таких исследований.

Практика наблюдений последних лет, по словам Евгении Атьковой, показала, что непривитые или не переболевшие в раннем возрасте взрослые также болеют корью. При этом во взрослом возрасте заболевание протекает особенно тяжело. Она добавила, что сама по себе корь не является смертельным заболеванием, однако у людей с ослабленным иммунитетом инфекция часто протекает с такими грозными осложнениями, как коревые пневмония и энцефалит, которые могут привести к тяжелой инвалидизации или даже летальному исходу.