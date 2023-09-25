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Обновленные 100 рублей занимают в обращении менее 0,1% банкнот этого номинала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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На 1 августа 2023 года доля новых сторублевых банкнот в обращении составляла менее 0,1% среди банкнот этого номинала, рассказал в интервью «Известиям» зампред Центробанка (ЦБ) Сергей Белов.

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30 июня 2022 года Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Обновленная банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату.

«Новые банкноты номиналом 100 рублей поступают в обращение постепенно по мере исчерпания запасов банкнот образца 1997 года. Мы не торопимся, замена одних купюр на другие будет проходить достаточно долгое время. У нас довольно большой запас «старых» банкнот, поэтому прежде всего мы ими пополняем платежный оборот», — пояснил зампред ЦБ.

Также пока не до конца решена проблема с приемом банкоматами обновленной сторублевки.

«Основная доля банкоматов прошла тестирование в нашем Сервисном центре в Санкт-Петербурге на возможность обработки новых банкнот номиналом 100 рублей. Если говорить о банкоматах, которые работают на выдачу, а их доля на рынке составляет 26%, то здесь проблем никаких нет — они могут выдавать сторублевку. По другим видам ситуация может быть разной в зависимости от производителя», — заявил Сергей Белов.

Он предположил, что до конца года доля банкоматов, которые будут адаптированы к приему новой сторублевки, будет значительная. Так, в России появилось больше банкоматов из азиатских стран, которыми замещается потребность в оборудовании. В связи с уходом иностранных компаний тут возник пробел.

Кроме того, как заявил Белов, уже начали работать отечественные производители и зарегистрировали свои банкоматы в реестре Минпромторга.

«Это сделали пока только две компании, и еще три заявили о таких планах. Банки уже начали использовать российскую технику. Поэтому хочу заверить, что никаких проблем быть не должно. А в будущем это позволит сократить сроки адаптации оборудования под другие модернизированные банкноты», — пообещал зампред ЦБ.

В этом году планируется выпустить в обращение модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Белова «Известиям»:

«Банкноты в 1000 и 5000 рублей сохранят свою цветовую палитру»

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