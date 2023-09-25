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Банкноты в 1000 и 5000 рублей Центробанк презентует в октябре
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Банкноты в 1000 и 5000 рублей Центробанк презентует в октябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Модернизированные банкноты номиналом 1000 (посвящена Приволжскому федеральному округу) и 5000 (посвящена Уральскому федеральному округу) рублей образца 2023 года Центробанк (ЦБ) планирует представить в октябре, рассказал в интервью «Известиям» зампред ЦБ Сергей Белов.

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«По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные, в духе мировых трендов. По сравнению с обновленными 100 рублями банкноты 1 тыс. и 5 тыс. рублей будут иметь больше защитных элементов. Это общий принцип — чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс», — сказал он.

По словам зампреда ЦБ, Гознак уже полным ходом печатает обновленные тысячу и пять тысяч рублей.

«Поскольку традиционно после презентации мы сразу выдаем банкноты банкам, чтобы они могли тестировать оборудование», — уточнил Сергей Белов.

Он сообщил, что основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли свое отражение на банкнотах.

«Также могу сказать, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей сохранят свою цветовую палитру», — добавил он.

В интервью «Известиям» более года назад зампред ЦБ рассказал, что экспертными группами было предложено более 30 объектов для обновленных купюр этих номиналов, но окончательный выбор мы узнаем на презентации. Тогда он назвал по тысячной купюре: Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник «Городище», Центр семьи Казан.

По пятитысячной: дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа – Азия», памятник «Тыл — фронту» и памятник «Сказ об Урале».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью зампреда ЦБ Сергея Белова «Известиям»:

«Банкноты в 1000 и 5000 рублей сохранят свою цветовую палитру»

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