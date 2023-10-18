Банкнотная грамота: на доработку 1000-рублевой купюры нужно несколько месяцев

На доработку новой купюры в 1000 рублей потребуется несколько месяцев , заявили «Известиям» участники банковского рынка. ЦБ отозвал представленную на днях банкноту после критики со стороны части православной общественности . Вопросы вызвало отсутствие креста на изображении Введенской церкви в Казани, которая сейчас функционирует как музей. Перед презентацией купюры нужно пройти множество этапов, в том числе — согласовать изображение со всеми заинтересованными сторонами , отметили банкиры. Похожая ситуация уже была — в 2010 году пришлось перевыпускать купюру в 500 рублей, поскольку изображенный на ней Соловецкий монастырь восстановили .

Почему отозвали новую банкноту в 1000 рублей

18 октября ЦБ принял решение остановить выпуск новой банкноты в 1000 рублей, которая была презентована двумя днями ранее . В Банке России уточнили, что в широкое обращение она не поступила. Официальную причину в регуляторе не назвали .

Оформление модернизированной тысячерублевой купюры посвящено Приволжскому федеральному округу и Нижнему Новгороду. На лицевой стороне оказалась Никольская башня городского кремля, Стрелка Оки и Волги, а также Нижегородская ярмарка. Основное изображение обратной стороны купюры — Введенская церковь в Казани. Также на ней можно увидеть башню Сююмбике Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, Жигулевские горы, Иннополис.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сразу после презентации Центробанка широкая общественность и некоторые представители РПЦ возмутились, что на Введенской церкви не изображен крест. Сейчас она функционирует не как религиозное сооружение, а как Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан . При этом на башне Сююмбике, расположенной на купюре рядом, есть полумесяц.

Священник Павел Островский заявил 16 октября, что большинство россиян, которые будут пользоваться банкнотой, «не знают историю Казанского кремля». « Для них просто будет храм без креста и минарет с полумесяцем », — написал он в Telegram.

В Русской православной церкви (РПЦ) решение Банка России изменить дизайн купюры назвали правильным.

« Это решение отражает способность руководства структуры адекватно откликаться на реакцию и запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий », — написал в своем официальном Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Он добавил, что верующие люди имеют право голоса в вопросе использования в публичном пространстве изображений, относящихся к религиозному наследию . В РПЦ выступают за то, чтобы православный крест, который олицетворяет религиозную и культурную идентичность большинства наших граждан, был естественной частью государственной символики нашей страны, подчеркнул Владимир Легойда.

Сколько времени потребуется на доработку новой купюры 1000 рублей

Подготовка новых купюр, в частности изменение их дизайна, — длительный, трудоемкий и ответственный процесс , заявил «Известиям» Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. С 2015 по 2017 год он занимал пост замдиректора департамента наличного денежного обращения ЦБ. Войлуков добавил: нужно пройти несколько этапов согласования, прежде чем изобразить какой-либо объект на купюре .

— Есть пример: на купюре в 500 рублей изображен Соловецкий монастырь в Архангельской области. До модификации 2010 года на купюре не было куполов и крестов . За основу была взята фотография, когда монастырь еще не был восстановлен. В 2010 году Банк России обновил дизайн в соответствии с новым изображением, и на купюре появились и купола, и кресты православных церквей , — рассказал Алексей Войлуков.

По его словам, важно проверять, что для изображения на банкноте использовали новую фотографию, соответствующую действительности. Нужно съездить на место, изучить, как теперь выглядят предлагаемые объекты для изображения на купюре, убедиться в правильности выбора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В Казани большое количество исторических храмов, которые ассоциируются с городом и могут его символизировать. Нужно согласовать изображение со всеми заинтересованными сторонами . Мне сложно сказать, были ли выполнены все необходимые процедуры, без излишней спешки. Но к сожалению, как мы видим, получилась накладка, — добавил вице-президент АБР.

У ЦБ есть достаточно времени для доработки банкноты , полагает он. Существующих купюр достаточно, они имеют длительный срок хождения. И — что еще важнее — достаточно защищены, к тому же фальшивомонетчиков с каждым годом становится все меньше. Кроме того, требуется провести апгрейд банкоматов и кассового оборудования.

— На доработку купюры может уйти несколько месяцев. Ведь речь не только о перерисовке изображения. Затем нужно посмотреть, насколько хорошо и корректно оно будет печататься. Поменять формы для печати . Главное, что сейчас купюра уже презентована. Значит, можно провести общественные обсуждения дизайна, консультации, и согласовать его с большим количеством заинтересованных сторон, — подчеркнул Алексей Войлуков.

«Известия» направили запрос в крупнейшие российские банки об отзыве купюры. Ответ дали только в «Абсолюте». Там полагают, что на доработку дизайна может потребоваться несколько месяцев. Если будет принято принципиальное решение об изменении, то банкнота в широкое обращение выйдет не ранее, чем в IV квартале 2024 года, ожидают в кредитной организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/гознак

Банки готовятся к работе с обновленными купюрами, писали ранее «Известия». Так, Сбер сообщил, что сможет принять их в своих банкоматах после их поступления в оборот. В пресс-службе Росбанка также заявили, что сеть ATM кредитной организации готовится к приему согласно срокам их запуска, установленным ЦБ. Однако точные даты ни в регуляторе, ни в кредитных организациях не называли.