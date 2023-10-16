Раздать по номиналу: в РФ готовятся к поступлению новых купюр в банкоматы
Банки готовятся к поступлению новых купюр номиналом в 1000 и 5000 рублей в оборот и адаптируют свои банкоматы к их приему, сообщили «Известиям» участники рынка. В понедельник, 16 октября, ЦБ и Гознак представили модернизированные банкноты с обновленным дизайном и усиленным защитным комплексом. Подробно о том, какие достопримечательности, в том числе предложенные нашими читателями, попали на новые банкноты, — в материале «Известий».
Чем новые деньги лучше старых
Большая часть достопримечательностей Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, которые в ходе проекта «Известий» «Новые купюры» предложили читатели, попали на обновленные банкноты в 1000 и 5000 рублей. 16 октября модернизированные банкноты представили Центробанк и Гознак.
Оформление модернизированной тысячерублевой банкноты посвящено Приволжскому федеральному округу и Нижнему Новгороду. Читатели «Известий» предлагали изобразить на купюре Нижегородский кремль и ярмарку, стадион, изображение Волги, памятник Минину и Пожарскому.
На лицевой стороне обновленной банкноты оказалась Никольская башня городского кремля, Стрелка Оки и Волги, а также Нижегородская ярмарка. Основное изображение обратной стороны купюры — Введенская церковь в Казани (сейчас Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан). Также на ней можно увидеть башню Сююмбике Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, Жигулевские горы, Иннополис.
Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны банкноты — стела «Европа – Азия», а также композиция городских зданий, колесо обозрения «5 звезд», а также Дом Севастьянова. На обратной стороне — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «Полярный круг» и Уральские горы.
Кроме того, на новых купюрах размещено множество тематически подобранных микроизображений, которые реально разглядеть лишь при помощи лупы. Так, на тысячной купюре можно найти стилизованные изображения народных промыслов и различных орнаментов (татарские, башкирские, хохломская и вятская росписи). На банкноте номиналом 5000 рублей изображены здание городского совета Екатеринбурга, ротонда в Харитоновском саду, фрагменты каслинского литья.
В новых купюрах существенно переработан защитный комплекс, который содержит наиболее высокотехнологичные и надежные признаки, сообщили в Гознаке. На сегодня их легко проверить даже без специального оборудования, а подделать — крайне трудно, если вообще возможно. При этом гендиректор организации Аркадий Трачук подтвердил на презентации, что фальшивомонетчикам будет невыгодно подделывать обновленные деньги.
В первую очередь новые банкноты обладают уникальной защитной нитью, которая сочетает в себе сразу три признака безопасности в одном — эффект объема, «эффект переключения» при смене угла обзора и скрытое цветное изображение, объяснили в Гознаке. На купюрах также размещены два защитных элемента, которые меняют цвет при наклоне, а также комбинированные водяные знаки. Помимо этого, защитный комплекс обновленных денег обладает особыми элементами, которые можно проверить только с помощью специального оборудования.
— В отличие от старых банкнот номиналы новых и текст «Билет Банка России» будут иметь специальный рельеф, который можно почувствовать на ощупь, что было сделано специально для слабовидящих людей, — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Также на новых купюрах появится QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием всех их защитных свойств, добавил эксперт.
Когда ждать новые банкноты в обороте
Однако подержать в руках обновленные 1000 и 5000 рублей россияне смогут не так скоро. Сначала, как сообщил на презентации зампред ЦБ Сергей Белов, регулятор передаст модернизированные банкноты производителям и поставщикам оборудования для адаптации и настройки программного обеспечения.
— По мере готовности оборудования банкноты поступят в оборот, мы начнем равномерное распространение по регионам, практически в каждый регион они точно поступят. Ну а уже сам выпуск обращения будет зависеть от потребностей, — заявил он.
При этом зампред ЦБ подчеркнул, что это будет постепенный процесс, в том числе и в связи с тем, что сначала в обращении будут продолжать ходить купюры образца 1997 года. Их, сообщил Сергей Белов, уже не изготавливают, но запас есть и достаточно большой.
В свою очередь, гендиректор Гознака Аркадий Трачук отметил, что уже разработано специальное программное обеспечение банкоматов для приема обновленных банкнот.
Банки готовятся к работе с обновленными купюрами, выяснили «Известия». Так, «Сбер» сообщил, что сможет принять новые купюры в своих банкоматах после их поступления в оборот. В пресс-службе Росбанка также сообщили, что сеть ATM кредитной организации готовится к приему согласно срокам их запуска, установленным ЦБ. Точные даты ни в регуляторе, ни в кредитных организациях не назвали.
Какие еще купюры поменяют
На купюры номиналом 1000 и 5000 рублей приходится 55% всей наличности, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, именно они чаще всего используются в обороте банкоматов.
С 6 октября 2022 года ЕС ввел санкции против Гознака, работа предприятия была осложнена запретом на ввоз в Россию многих видов оборудования, красок и материалов. Однако сейчас подготовка кредитных организаций к приему новых банкнот не выглядит такой большой проблемой, уточнил Алексей Тараповский. Так, большинство игроков рынка перешло на поддерживаемое программное обеспечение, и смена настроек не представляет сложности. В свою очередь, гендиректор Гознака Аркадий Трачук заявил, что специальное программное обеспечение банкоматам для приема обновленных купюр уже разработано.
Ввод новых номиналов без вывода старых привел бы к росту денежной массы и разгону инфляции, пояснил Алексей Тараповский. Именно поэтому их замена будет плановой и затронет только те купюры, которые достигли максимального уровня износа.
ЦБ продолжит работу по вводу в оборот новых купюр других номиналов. В 2024 году Банк России планирует обновить банкноты в 500 рублей, следует из материалов регулятора. На их лицевой стороне будет изображен Пятигорск и достопримечательности Северо-Кавказского федерального округа. В 2025-м Центробанк намерен выпустить банкноты номиналом 50 и 10 рублей — они будут посвящены Северо-Западному и Сибирскому федеральным округам.