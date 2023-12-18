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День святого Николая Чудотворца 19 декабря 2023

О чем молятся и что делают в праздник
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Николай Чудотворец считается покровителем детей, купцов и путешественников, а в народе его называют прототипом Санта-Клауса. Подробнее о жизни святого, дне памяти и молитвах Николаю Чудотворцу — в материале «Известий».

День святого Николая Чудотворца: кто это, что за праздник

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых, его также называют Николай Угодник и Николай Мирликийский. Точные даты жизни святого не известны, однако считается, что он родился примерно в 270 году нашей эры в городе Патара Ликийской области (сейчас — территория Турции). Его появление на свет считается чудом и плодом молитв бездетных родителей, которые дали обет посвятить ребенка Богу.

Николай Чудотворец
Фото: ТАСС/Петр Ковалев

С молодости Николай изучал Священное Писание и посещал храм. Большую помощь в его жизни сослужил дядя, епископ Патарский, который сначала возвел будущего святителя в сан чтеца, а затем — и в сан священника. После смерти родителей Николай получил богатое наследство, однако сразу раздал его нуждающимся. После этого святитель отправился в Миры (сейчас — Демре, Турция) и стал епископом. Это произошло около 300 года нашей эры. Благодаря помощи бедным и невинно осужденным, а также борьбе с язычеством Николай быстро приобрел известность в Мирах и за пределами города.

Существует много преданий о чудесах, которые святитель Николай сотворил при жизни. Одно из них — спасение моряков от бури и воскрешение одного из них после падения с мачты. Также известно о явлении образа святого во сне торговцу, который нагрузил свой корабль хлебом в Италии. Николай Чудотворец приказал отвезти хлеб в Ликию, где население страдало от голода, и дал задаток в три золотые монеты. Поверив в сон, торговец отправился на родину Николая, распродал хлеб и спас население.

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Николай Угодник творил чудеса не только при жизни. Дожил он до глубокой старости, а после смерти тело его стало мироточить, из-за чего к нему стали съезжаться паломники со всего света, уверенные, что смогут избавиться от всех болезней и невзгод. Люди до сих пор рассказывают о случаях, когда Николай Чудотворец спасал от смерти и помогал нуждающимся.

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В России святителя называли Николой, Миколой или Николаем Угодником. Почитать его на Руси стали во второй половине XI века, через несколько лет после переноса мощей святителя в Бари (Италия). На то же время приходится первое чудо, сотворенное Николаем на Руси — спасение утонувшего на Днепре младенца. Сегодня частички мощей Николая Чудотворца есть в 25 храмах Москвы.

церковь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Православные вспоминают Николая Чудотворца трижды:

11 августа — в день рождения Николая (в народе он известен как Никола Осенний);

— 19 декабря — в день смерти святого (Никола Зимний);

22 мая — в день переноса мощей Николая Чудотворца из Миры в Бари (Никола Вешний или Летний).

На Руси 19 декабря после церковной службы было принято собираться всей семьей за большим столом и веселиться. На памятную дату выпадает Рождественский пост, однако рыба в этот день разрешена.

Верующим в день памяти Николая Чудотворца рекомендовалось помогать близким и подавать милостыню. В народе верили, что в этот день нельзя грустить, чтобы не пришли сильные морозы.

19 декабря считалось последним днем в году, когда нужно отдать все долги, тогда в следующем году придут достаток и удача. Для тех, кто хотел выйти замуж или встретить суженого, нужно было читать молитвы.

Какие подарки и кому дарить

Именно Николай Чудотворец послужил в миру прообразом Санта-Клауса — старца, тайно дарящего подарки. Началом этого служит одно из чудес, сотворенных святым Николаем. По преданию, узнав о том, что один обанкротившийся купец хотел отдать троих своих дочерей в публичный дом, он тайно подкинул этим девушкам три мешочка с золотом, чем спас семью от разорения. Один из мешочков при этом попал одной из дочерей в чулок, лежащий на полу. Так в Европе появилась традиция вешать чулки в ожидании подарков.

дед мороз
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Согласно другим преданиям, Николай Чудотворец подбрасывал деньги нуждающимся в дом через дымоход. Так появилась легенда, что Санта-Клаус проникает в дом через печную трубу. Также в переводе с ряда европейских языков Санта (Santa) — "святой", а Клаус — сокращение от имени Николас, что аналогично русскому имени Николай.

В связи с тем, что святитель Николай в том числе считается покровителем детей, в декабре было принято дарить им сладости и различные подарки. Постепенно также обрела популярность идея, что Николай Чудотворец дарит подарки только тем детям, которые весь год вели себя хорошо и слушали старших.

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В России же аналогом Сана-Клауса считается Дед Мороз, который тоже приносит детям подарки, но не в канун Рождества, а на Новый год.

О чем молятся Николаю Чудотворцу: самые сильные молитвы

Николай Чудотворец считается покровителем всех, кто путешествует, а также купцов и детей. Так как раньше путешествовали по воде, его просили об успешном плавании. Николаю Чудотворцу молятся в самых разных случаях, например, просят избавить от голода, просят о замужестве и многом другом.

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