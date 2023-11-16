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День рождения Деда Мороза – 2023: как отметить и что подарить

История и особенности празднования для детей
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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18 ноября в России отмечают праздник, посвященный одному из самых любимых сказочных персонажей — Дедушке Морозу. Где находится его родина, какие мероприятия можно посетить и что дети могут подарить главному символу Нового года, рассказывают «Известия».

Великий Устюг: родина и история Деда Мороза

История доброго волшебника зимы берет свое начало из далекого прошлого. Прообразом привычного Деда Мороза считают древнего славянского духа, который повелевал погодой в зимние месяцы. Звали его Морозко или Трескуном.

В XIX веке новое имя для волшебника придумал писатель Владимир Одоевский, который назвал героя своей сказки Мороз Иванович. Именно тогда появился образ справедливого и доброго сказочного дедушки, который в Новый год дарит детям подарки.

Дед Мороз
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Официальная родина у российского Деда Мороза появилась только в XX веке. По легенде, на месте Великого Устюга, где реки Сухона и Юг впадают в Северную Двину, царствовал славянский бог Трескун. Поэтому в качестве вотчины для дедушки выбрали живописное место, расположенное в 15 км от Великого Устюга. В сосновом бору на берегу Сухоны стоит большая деревянная усадьба волшебника, где он живет вместе со своими сказочными помощниками — снеговиком и гномами. Родину Деда Мороза можно посетить в любое время года. На территории вотчины есть тропа сказок и аллея чудес, большой детский городок и зоопарк, где живут олени, волки, рыси, кролики и другие животные. Любопытно, что в тереме Дед Мороз живет без Снегурочки: ее вотчиной считается Кострома, где на высоком берегу стоит сказочный терем внучки главного новогоднего волшебника.

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День рождения Деда Мороза торжественно отмечается каждый год 18 ноября. Считается, что именно в этот день в Великий Устюг приходит настоящая зима и снежный покров уже не тает, а температура остается стабильно минусовой. С этого дня Дед Мороз начинает колдовать погоду на весь зимний период. Сколько дедушке исполняется в 2023 году — никто не знает. По разным источникам, возраст именинника составляет уже более 2000 лет. На свой праздник в Великом Устюге дедушка зажигает первые новогодние огни на центральной елке, чтобы потом отправиться в путешествие по всем городам России.

До конца года волшебник гостит в каждом городе, зажигая вместе с детьми гирлянды на городских елках.

День рождения Деда Мороза – 2023: мероприятия

Деды Морозы в резиденции в Великом Устюге

Деды Морозы в резиденции в Великом Устюге

Фото: РИА Новости/Артем Житенев

В день рождения главного символа Нового года по всей стране проходят фестивали, концерты и зимние игры.

В Москве все желающие смогут посетить усадьбу Деда Мороза в «Кузьминках», чтобы лично поздравить волшебника, познакомиться с другими сказочными персонажами и поучаствовать в праздничной программе всей семьей. В парках столицы тоже можно будет хорошо провести время на веселых итеративах, мастер-классах и конкурсах для взрослых и детей.

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Кроме того, мероприятие «День рождения Деда Мороза» пройдет почти в 60 парках культуры и отдыха Московской области. В Мытищах для гостей организуют анимационную программу «Зимовята», акробатическое шоу «Зимняя сказка» и мастер-класс «Рождественские календари». В парке Балашихи можно будет посетить резиденцию Деда Мороза и поучаствовать в зимней викторине с призами. Полный список мероприятий можно найти на сайте министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

День рождения Деда Мороза – 2023: как поздравить и что подарить

18 ноября в честь дня рождения зимнего волшебника в Музее Победы Москвы пройдет праздничная акция «Поздравь Деда Мороза». Жители и гости столицы смогут записать свое видеопоздравление для Дедушки Мороза с 12:00 до 15:00. Также именинник в этот день принимает поздравления в своих резиденциях, которые располагаются в крупных городах России. Песня, стих или танец будут лучшими подарками для дедушки.

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Поздравить дедушку можно и другим способом — написать ему письмо, отправить самодельную открытку или посылку по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, дом Деда Мороза.

почта деда мороза
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В качестве подарка Дед Мороз также очень любит получать рисунки, поделки, елочные игрушки и открытки, которые дети создают своими руками. Волшебник очень обрадуется и региональным сувенирам, благодаря которым он сможет познакомиться с ремеслами и культурой того места, где живет его друг. Из угощений лучше всего выбрать сладости. Именинник очень любит мед, конфеты и пряники.

Помимо почты у дедушки есть своя канцелярия. Через нее можно заказать подарок для ребенка в виде письма или открытки с поздравлениями и пожеланиями от Деда Мороза к новогодним праздникам. На сайте канцелярии указана вся нужная информация для оформления пожеланий близким от сказочного волшебника.

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