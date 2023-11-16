Елка желаний 2024: как подать заявку на участие, что можно просить

В России стартовал шестой сезон благотворительной акции «Елка желаний», приуроченной к новому году. Она объединяет тысячи людей, готовых совершать добрые дела и поможет исполнить заветные желания детей и пожилых людей по всей стране. В какие даты будет проходить акция и как принять в ней участие — в материале «Известий».

Елка желаний: что это такое

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3-17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году.

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

За пять лет существования акции участие в ней приняли более 40 тысяч россиян, которым удалось исполнить более 106 тысяч детских желаний, а общая сумма подарков превысила уже 7 млн рублей. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В роли Дедов Морозов выступают политики, бизнесмены, а также чиновники. Они снимают с елки шары с желаниями и выполняют их. Также детские мечты можно осуществить через онлайн-форму на сайте проекта.

В акцию входят три вида желаний — это могут быть материальные (подарки), нематериальные (мероприятия и события, в которых мечтатель принимает участие), а также подарки-сюрпризы.

Когда начинается и заканчивается Елка желаний в 2024 году в РФ

В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года. Для исполнителей желаний форма откроется с 1 декабря 2023 года , а официальный старт акции намечен на 5 декабря. Исполнять желания детей начнут уже в декабре, акция продлится и после нового года — до конца февраля.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Елка желаний 2023 — 2024: подать заявку на участие, регистрация

Поделиться своим желанием можно на официальном сайте акции елкажеланий.рф, после проверки администрацией проекта оно попадет в список. Для авторизации потребуется учетная запись на сайте Движения Первых в качестве взрослого. Если в семье несколько детей, анкету можно заполнить на каждого ребенка.

Поучаствовать в исполнении желаний могут как физические, так и юридические лица, для этого также нужно пройти регистрацию на сайте. В 2023 году для исполнителей регистрация откроется 1 декабря. В анкете необходимо указать свои ФИО и телефон, а затем выбрать одно или несколько желаний для выполнения с учетом региона и приемлемого для себя ценового диапазона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В свою очередь, юридические лица могут предложить исполнить новогодние желания детей всем сотрудникам своего коллектива или стать официальным спонсором акции.

Кто может участвовать в Елка желаний 2024

По условиям акции, принять участие в ней могут дети в возрасте от 3-17 лет, находящиеся в трудной ситуации:

— дети с ограниченными возможностями здоровья или с инвалидностью;

— дети с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Коды диагнозов по МКБ-10 приведены на сайте акции. Это категории С00-С96, а также: D66; D80 — D84; E84; D86; G12.0 — G12.1; G71.0; Q78.0; Q81; N18.0; K72.0; K72.1; K72.9; B16-B19; I42.0; I42.3; I42.4; I42.5; I25.5; I50.0; I50.1; I50.9; I97.1; T86.0 —T86.4; T86.8; T86.9; Z99.2;

— дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;

— дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума;

— дети из семей военнослужащих и (или) мобилизованных, принимающих либо принимавших участие в СВО;

— дети, проживающие и зарегистрированные на территории Донбасса и Новороссии — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Что можно просить на Елке желаний в 2024

По условиям акции, можно попросить три категории подарков: материальные, нематериальные и подарки-сюрпризы.

В числе материальных могут быть подарки в шести категориях: книги, товары для хобби, детские и развивающие игрушки, а также одежда и наряды стоимостью до 20 тыс. рублей или музыкальные инструменты и спортивный инвентарь стоимостью до 30 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Нематериальными подарками станут категории «поездка» или «встреча с человеком», а также возможность примерить на себя ту или иную профессию («роль») или побывать в интересном месте («цель»).

В случае с подарком-сюрпризом мечтатель не загадывает конкретное желание, а оставляет исполнителю возможность сделать выбор на основе предпочтений, интересов и хобби самого ребенка.

В списке желаний, которые нельзя загадывать, числятся животные, техника и смартфоны, а также медицинское оборудование, машины или квартиры.

Какие мечты детей исполняет Путин в рамках «Елки желаний»

Среди желаний ребят встречаются и те, которые исполняет президент России Владимир Путин. Так, в 2020 году он исполнил желание Димы Ощепкова из Челябинской области покататься на коньках на Красной площади и посмотреть рабочее место президента в Кремле, а в 2018 году осуществил желание Артема Пальянова прокатиться на президентском вертолете над Санкт-Петербургом.

В 2022 году президент помог Александре Титаренко из Запорожской области побывать в Крыму, а затем посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.