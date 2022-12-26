Киндеру сюрприз: что россияне подарят детям на Новый год

Россияне в этот раз осторожно подходят к тратам на новогодние подарки для детей . За первые три недели декабря объем продаж сладких наборов в денежном выражении снизился на 19%. Кроме конфет и шоколада, родители выбирают для мальчиков конструкторы, детскую электронику и наборы фигурок любимых героев, а для девочек — мягкие игрушки, кукол с аксессуарами и детскую косметику. Однако не все остаются довольны приобретенным товаром — в декабре на горячую линию Роспотребнадзора по качеству детских товаров поступило почти 6 тыс. обращений. Эксперты посоветовали внимательно изучать состав как сладостей, так и костюмов для новогодних утренников.

От конфет до самоката

За первые три недели декабря объем продаж сладких подарков в денежном выражении снизился на 19% относительно прошлого года, новогодних игрушек — на 10% . Это следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» (есть у «Известий»).

Как правило, в топ детских презентов входят персонажи из сказок и мультфильмов, символы наступающего года, отметили аналитики.

— В декабре этого года наблюдается уменьшение продаж такой продукции в офлайн-рознице и рост в онлайне. Общее снижение реализации новогодней атрибутики в сравнении год к году составляет порядка 10–12% , — добавили в компании.

Среди наиболее популярных в этом году подарков для детей на Wildberries — сладкие наборы, игры и игрушки, гаджеты и электросамокаты , сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.

Киндеру сюрприз Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Количество заказов наборов сладостей в декабре этого года выросло на площадке на 136% год к году. Чаще всего покупатели выбирают такие подарки весом около 600–1000 г за 600–800 рублей.

Мягких игрушек в декабре этого года родители заказали на 91% больше, чем в прошлом, рассказали в Wildberries. Наиболее популярны сейчас символы наступающего 2023-го — плюшевые кролики и коты. В подарок для мальчиков также заказывают железные дороги (+80%) и машинки (+48%), а для девочек — кукольные домики (+37%).

— Мальчики и девочки, которые в 2022 году вели себя лучше всего, найдут под новогодней елкой более дорогостоящие подарки от Дедушки Мороза — смартфоны (+312%), планшеты (+212%) и «умные часы» (+306%), а также электросамокаты (+132%) и новенькие ролики (+59%), — отметили в компании.

Россияне также заботятся о внешнем виде подарков для детей. В декабре на Ozon зафиксировали почти четырехкратный рост продаж упаковочных материалов, праздничных пакетов, новогодних конвертов и крафтовой бумаги.

— Мальчикам чаще всего кладут сладости, конструкторы, детскую электронику и наборы фигурок любимых мультгероев. Для девочек на Новый год россияне чаще всего приобретают на маркетплейсе мягкие игрушки, куклы с аксессуарами, а также детскую косметику и, как и мальчикам, сладости , — пояснили в пресс-службе компании.

Киндеру сюрприз Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В этом году родители чаще стали выбирать наборы с полезными сладостями, куда входят конфеты из фиников, яблочная пастила и традиционная смоква , отметили в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

— Также пользователи отдают предпочтение классическим наборам с ассорти из вафель, грильяжа, мармелада, молочной и мягкой карамели, суфле и халвы. Не теряют популярности и наборы с анимационными героями, — подчеркнули там.

Обеспокоены качеством

Однако не все оказываются довольны качеством приобретенных подарков. На горячую линию Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров, запущенную в декабре, поступило 5935 обращений , сообщили «Известиям» в ведомстве. В подавляющем большинстве случаев гражданам требовалась консультация, но было и восемь жалоб .

Вопросы качества и безопасности сладких новогодних подарков для детей беспокоили 18,3% обратившихся, карнавальной одежды и новогодних костюмов — 6%.

Из восьми поступивших жалоб шесть касались детских товаров, одна — сладких новогодних подарков, еще одна — нарушения санитарных требований на мероприятии для детей . Авторам обращений помогли составить претензии, добавили в ведомстве.

Киндеру сюрприз Фото: ТАСС/Александр Река

При покупке набора сладостей важно посмотреть не только на их срок годности, но и на состав , напомнила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Маргарита Провоторова.

— Нужно помнить, что для детей до трех лет продукты с добавленным сахаром, в том числе конфеты, леденцы, шоколад, не рекомендованы , — сказала она.

Если родитель собирает подарок самостоятельно, эксперт посоветовала отдать предпочтение натуральному мармеладу, пастиле, зефиру, шоколаду с хорошим составом и высоким процентом содержания какао.

Особенно важно проверять составы сладостей, если у ребенка есть пищевая аллергия, подчеркнула главный аллерголог-иммунолог сети «Клиника Фомина» Ксения Рябова.

— Достаточно часто на упаковке встречается формулировка «может содержать» — в таком случае рисковать не стоит, — обратила внимание она.

Киндеру сюрприз Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Что касается поглощения полученных подарков, эксперты советуют ограничить ребенка тремя конфетами после основного приема пищи.

— Любая сладость в детском возрасте является гистаминолибератором, то есть способна вызвать реакцию при употреблении в большом количестве. Эта реакция не является аллергией, но симптомы схожи. Лучше избегать дешевых заменителей шоколада. На них реакция очень распространена, — сообщила Ксения Рябова.

Если у ребенка нет аллергии, то лучше отдавать предпочтение желейным или фруктовым сладостям, добавила диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

— Например, кураге или черносливу в шоколаде. Также подойдет фруктовая пастила. Это более здоровые и менее калорийные десерты, нежели шоколадные конфеты с начинками, — заверила она.

Вместе с конфетами Наталья Гридина посоветовала давать ребенку еще и фрукт.

Киндеру сюрприз Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Эксперты рассказали и о выборе карнавальных костюмов. Ткань, которая соприкасается с кожей ребенка, должна быть мягкой и гигроскопичной, то есть могла впитывать и удерживать влагу из воздуха , дала рекомендацию Ксения Рябова.

— Важно не раздражать кожу механическим воздействием и не создавать условия для повышенной потливости. Другой важный фактор — это качественные фурнитура и декор, блестки и стразы. Необходимо, чтобы они были хорошо закреплены на костюме. Также фурнитура не должна контактировать с кожей. Мех и другой декор не должны осыпаться и линять, контакт с кожей также нежелателен, — пояснила она.