Что почитать с детьми на Новый год: 20 лучших книг

Россияне любят долгие новогодние каникулы за возможность отдохнуть и провести время с близкими. В топе развлечений — встречи с друзьями, активный отдых на природе и чтение книг. Накануне праздников книжные издательства традиционно публикуют списки для чтения. «Известия» изучили их и собрали подборку самых интересных книг о Новом годе и Рождестве — от классики до современности — чтобы почитать вместе с детьми и поймать праздничное настроение.

Десятка лучших российских книг на Новый год

Самуил Маршак, «12 месяцев»

Пожалуй, одна из главных новогодних историй о том, как все месяцы года пришли на помощь девочке, которую мачеха отправила в декабрьскую стужу за подснежниками. История чудесно соответствует духу праздника, здесь есть место и добру, и чуду.

Николай Гоголь, «Ночь перед Рождеством»

Одно из самых любимых и атмосферных произведений. Кузнецу Вакуле предстоит непростое дело: достать для возлюбленной Оксаны башмачки, как у царицы. Щедрая на чудеса рождественская ночь помогает герою справиться с заданием. Отдельно отметим удивительный и образный язык, понятный детям и с тонким юмором для взрослых.

Софья Прокофьева, Ирина Токмакова, «Подарок для снегурочки»

Авторы популярных историй про Машу и Ойку, а также Асю и Кляксича создали прекрасную историю с любимыми героями — Снегурочкой, Вороном, Зайцем и другими лесными жителями. Героям предстоят опасные приключения и интересные открытия.

Юрий Яковлев, «Умка»

Белый медвежонок Умка знаком нам по одноименному мультфильму. Тем удивительнее станет книга о любопытном медвежонке, который встретил мальчика и принял его за необычного медведя.

Андрей Усачев, четыре рассказа о деревне Дедморозовке

Добрые истории про деревушку Дедморозовку и ее главного обитателя написана классиком наших дней Андреем Усачевым. Пока дедушка читает письма ребят, Снегурочка кормит пташек, доставляющих письма со всего света. В цикле четыре истории, «Школа снеговиков», «Чудеса в Дедморозовке», «Почта Деда Мороза» и «Олимпийская деревня».

Виктория Ледерман, «Светлик Тучкин и украденные каникулы»

Автор популярного сборника для школьников «К доске пойдет Василькин» написала не менее увлекательную историю про Новый год. Первоклассник Светлик Тучкин не может оставить детей без новогодних каникул и отправляется спасать тех, без кого праздник не состоится. Книги Виктории любят за прекрасный язык и современных озорных героев.

Олег Рой, «Новогодний дневник агента „Сказочного патруля“»

Еще один современный автор полюбился маленьким читателям за увлекательные сюжеты и близкий нынешним детям язык. Главные персонажи книги — необычные школьницы, владеющие супергеройскими силами. Например, они могут повелевать миром растений, управлять ветром и даже перемещаться в пространстве. С такими-то талантами они запросто распутают любое преступление и всегда придут на помощь всем, кто оказался в беде.

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак «Правдивая история Деда Мороза»

За эту повесть авторы получили несколько наград. Действие в ней охватывает целое столетие. Волею случая инженер-путеец Сергей Иванович Морозов раз в год превращается в Деда Мороза. Вместе с ним читатели проживут весь XX век и попадут в век XXI. Для среднего и старшего школьного возраста.

Что почитать с детьми на Новый год Фото: ТАСС/URA.RU/Александр Мамаев

Ольга Фадеева, «Снежный шар» и «КотоФеи и лесная сказка»

Чудесные рассказы от художницы и писательницы Ольги Фадеевой не

оставят равнодушными ни маленьких читателей, ни их родителей. В первом рассказе маленький лисенок Фенька знакомится со своей первой зимой и учится дружить, а во втором — два волшебных кота попадают в невероятные приключения на время зимних каникул.

Алена Кашура, «Спешили пони сквозь метель»

Трогательная и современная сказка писательницы Алёны Кашуры расскажет юным читателям о дружбе, взаимовыручке и о том, что если верить, можно совершить даже невозможное. В старом парке есть необычные обитатели — маленькие пони. Однажды они узнают, что их хотят заменить новой каруселью и отправляются за помощью к Деду Морозу.

Среди других популярных российских книг помимо «Снегурочки» и «Морозко» — «Снежная книга» Виталия Бианки, «Звероновый год» Екатерины Матюшкиной и Екатерины Оковитой и «Йети, дети, Дед Мороз» Валентины Дёгтевой.

Десятка лучших иностранных книг на Рождество

Эрнст Теодор Амадей Гофман, «Щелкунчик и Мышиный король»

Знаменитая сказка о девочке Мари и принце-Щелкунчике, которая начинается в рождественский сочельник. Героев ждет путешествие в волшебную страну, противостояние с мышиным королем и большие перемены в реальной жизни.

Ганс Христиан Андерсен, «Снежная Королева»

Книга, сюжет которой хорошо знаком по многочисленным фильмам и мультфильмам. Главные герои — дети, поэтому юные читатели им очень сопереживают.

Что почитать с детьми на Новый год Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Морис Метерлинк, «Синяя птица»

Сказка-притча нобелевского лауреата напоминает читателям, как важно ценить то, что их окружает, ведь без этого навыка невозможно стать счастливым. Погоня за «синей птицей» — символ бесконечного поиска счастья, которое на самом деле находится совсем близко.

Свен Нурдквист, «Рождество в домике Петсона» и «Механический дед Мороз»

Книги шведского писателя о Петсоне и его котенке Финдусе давно полюбились и взрослым, и детям. Встрече Рождества и нового года посвящены два рассказа. В первом главные герои готовятся к празднику, а во втором размышляют о главном госте. «Какое же Рождество без Деда Мороза?» — думает Финдус. «Но ведь Деда Мороза не существует...» — вздыхает Петсон. И тут им в голову приходит блестящая идея.

Туве Янссон, «Волшебная зима»

Продолжение истории о Муми-Тролле и симпатичных обитателях Муми-дола — идеальное чтение для долгого зимнего дня. Обычно муми-тролли зимой спят, но маленький Муми-тролль идет искать приключения. С этой книгой можно не только по-настоящему полюбить зиму, но и поучиться у героев настоящей дружбе и деликатности.

Джанни Родари, «Путешествие Голубой Стрелы»

Чудеса с героями этой книги тоже происходят в новогоднюю ночь. Игрушечный поезд «Голубая Стрела» и его кукольные пассажиры отправляются в путешествие, чтобы никто на Новый год не остался без подарка.

Что почитать с детьми на Новый год Фото: Getty Images/Westend61

Брайан и Синтия Патерсон, «Волшебные санки», «Чудеса в зимнем лесу» и др.

Герои волшебного Лисьего леса умеют расследовать таинственные происшествия, весело праздновать Новый год и дня не живут без приключений. Книги уже давно стали детской классикой и понравятся как дошкольникам, так и детям младшего школьного возраста.

Сьюзан Войцеховски, «Рождественское чудо мистера Туми»

Сказки американской писательницы нравятся взрослым ничуть не меньше, чем детям. Самая известная её книга — «Рождественское чудо мистера Туми». История начинается, когда к нелюдимого резчика по дереву мистера Туми просят смастерить фигурки на Рождество.

Кристине Нёстлингер, «Рассказы про Франца и рождество»

Австрийская писательница и победитель премии Андерсена не всем известна в России. Но её самая популярная книга — «Само собой и вообще» — заслужила высокую оценку у соотечественников. В рождественском рассказе главный герой серии про Франца переживает, что снова от мамы не дождешься желанного подарка — обязательно будет что-нибудь не то — и берет дело в свои руки.

Майкл Морпурго, «Снеговик»

Уже несколько десятилетий «Снеговик» Рэймонда Бриггса остается одной из самых известных рождественских книг. Майкл Морпуго мастерски переосмыслил новогоднюю историю. Однажды в конце мальчик Джеймс решает слепить Снеговика. Он и представить себе не может, что когда снеговик оживет, им предстоит подружиться и отправиться навстречу приключениям.

Что почитать с детьми на Новый год Фото: Getty Images/ArtMarie

Среди других полюбившихся произведения — «Вратарь и море» Марии Парр, «Эмиль из Леннеберги» Астрид Линдгрен и «Ханс Бринкер и серебряные коньки» Додж Мэри Элизабет Мэйпс.

Самые популярные книги среди детей в России

Самыми популярными книгами у российских детей в 2022 году стали комиксы о Наруто и рассказы о Гарри Поттере. По данным исследования, которое имеется у «Известий», дети и подростки стали чаще читать классику, фантастику и книги, рассказывающие о религии. Также популярностью пользовалась книга «Пес по имени Мани» Бодо Шефера, «Интимный ликбез с родителями и без» Юлии Ярмоленко и «Невероятная история о гигантской груше» Якоба Мартина Стрида.

В мае прошлого года детский психолог Наталья Наумова рассказала о способах привить детям любовь к чтению. По ее словам, с самого раннего возраста необходимо читать ему книги, рассматривать с ним картинки и воодушевленно преподносить материал, чтобы он понимал, что книга — это интересно.