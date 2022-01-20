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Россияне рассказали о своих увлечениях

ВЦИОМ: чаще всего россияне на досуге общаются с друзьями или занимаются домашним хозяйством
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг, 20 января, представил данные исследования о том, как россияне проводят свой досуг.

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Чаще всего россияне на досуге общаются с друзьями или занимаются домашним хозяйством (35%), проводят время на природе (33%) и занимаются с детьми (32%).

Также россияне отметили, что в свободное время предпочитают работать на даче (31%), слушать музыку, читать книги (31%), проводить время за компьютером (30%) и смотреть телевизор или слушать радио (28%).

Отмечается, что мужчины на досуге чаще проводят время в интернете (25%), а женщины занимаются домашним хозяйством (39%).

Мужчины в качестве хобби чаще выбирают охоту и рыбалку (16%), спорт (11%), чтение (9%), а женщины — чтение (15%), вязание (14%), садоводство (11%).

В среднем россияне тратят на хобби 13 часов в неделю. 52% респондентов устраивает количество времени, которое они уделяют своим увлечениям. Тратить больше времени на хобби хотели бы 45% опрошенных.

В марте 2021 года аналитики заявили, что популярность хобби по саморазвитию за год выросла на 39%. Так, больше половины запросов пользователей (53%) приходится на изучение иностранных языков. На втором месте по популярности — хобби, связанные со спортом и танцами. На них приходится 27% спроса, при этом за последний год количество запросов увеличилось на 89%.

На третьем месте — обучение игре на музыкальных инструментах, курсы актерского мастерства и другие творческие занятия. На них пришлось 15% запросов пользователей.

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