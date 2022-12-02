Большинство россиян одобряют долгие новогодние каникулы

Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что 62% россиян положительно относятся к длительным новогодним каникулам.

Как отмечает RT, по мнению большинства опрошенных, «это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими».

Между тем 13% респондентов заявили, что недовольны продолжительным новогодним отпуском, еще 18% признались, что им всё равно.

Среди женщин сторонников долгих новогодних каникул оказалось больше, чем среди мужчин — 67% и 57% соответственно. Россияне до 34 лет положительно оценивают девять нерабочих дней чаще старшего поколения (66% против 58% среди тех, кто старше 45).

В исследовании отмечается, что россияне стали чаще радоваться новогодним каникулам по сравнению с 2021 годом. Число сторонников длительных каникул почти вернулось к доковидному уровню, пишет сайт aif.ru.

Участие в опросе приняли 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России, отмечает телеканал «360».

Новогодние каникулы продлятся девять дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. На работу большинство граждан выйдут 9 января, в понедельник.