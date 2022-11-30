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Новогодние праздники 2023 — выходные и рабочие дни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Наступает зима, и близится праздник, любимый практически всеми россиянами, — Новый год. За ним последует Рождество, одно из важнейших событий в православной культуре. Работодатели по всей стране отпустят сотрудников на длительные выходные. С какого по какое число продлится отдых в 2023 году — читайте в материале «Известий».

Будет ли 31 декабря выходным днем в 2022 году

Канун Нового года, 31 декабря, в 2022 году выпадает на субботу, поэтому очень многие работающие россияне смогут отдохнуть от обязанностей и подготовиться к празднику вместе с домочадцами.

Праздник к нам придет: ГД рассмотрит законопроект о выходном 31 декабря
Чем придется пожертвовать, чтобы в последний день года не работать

Между тем на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря постоянным выходным на официальном уровне. Комментируя этот вопрос, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин допускал, что уже в этом году закон может быть принят. В таком случае в силу вступит процедура переноса праздничных дней, выпадающих на общепринятые выходные, и новогодние каникулы станут еще длиннее.

Как россияне будут отдыхать на Рождество-2023

Отдых по традиции продлится с Нового года, 1 января, и до самого Рождества, 7 января. Кроме того, выходным днем является 8 января, выпадающее на воскресенье. Таким образом, новогодние каникулы продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января, а на работу большинство граждан выйдут 9 января, в понедельник.

При этом праздничные 1 января и 7 января приходятся на субботы, а значит, возникает необходимость переноса праздничных дней. Они будут перераспределены на другие календарные месяцы. Так, отдых 1 января переносится на пятницу, 24 февраля, а выходной 7 января «передвинут» на 8 мая, понедельник.

Таким образом, в январе при пятидневной рабочей неделе остается 17 рабочих дней.

Ранее «Известия» рассказывали, что изменится в производственном календаре в случае введения выходного дня 31 декабря.

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