Вечные страдания: почему не стоит дарить подарки

Традиция обмениваться милыми презентами во время праздников уходит в прошлое. Как показывают опросы и утверждают психологи, масса симпатичных, но бесполезных вещей лишь добавляет современному человеку неудобств и вгоняет в стресс. Почему — в материале «Известий».

Почему подарки не радуют детей

Всегда считалось, что дети – самые благодарные получатели подарков. Достаточно сунуть ребенку в руку что бы то ни было, его счастью не будет предела. Однако с современными детьми это не работает.

— Доказано, что задаривание детей большим количеством подарков бесполезно для их развития, — говорит доктор философии, социальный психолог Сьюзен Ньюман. — Маленькие дети не могут сосредоточиться, быстро отвлекаются, не проявляют творческих способностей и не выражают желания играть.

Она советует родителям перейти от материальных презентов к созданию и поддержке семейных традиций, воспоминания о которых остаются с людьми навсегда.

— Это то, что в прямом смысле длится дольше жизни, потому что традиции, как правило, передаются из поколения в поколение, — замечает психолог.

Работа, опубликованная в Международном журнале маркетинговых исследований, говорит о том, что дети в возрасте от 12 лет и старше также больше радуются интересным событиям, чем материальным подношениям.

— Эффект от приобретения новой игрушки или цифрового устройства мимолетен, — говорит Ньюман. — Предмет может быстро наскучить, а переживания и воспоминания остаются в голове.

Чего ждут к празднику взрослые

Последние опросы показывают, что и для взрослых важность материальных презентов отходит на второй план. В отчете компании Mintel, который проанализировал покупательские предпочтения и составил прогноз относительно шопинга в США в период зимних каникул-2021, говорится о том, что почти половина респондентов считает: эмоциональные подарки гораздо лучше, чем материальные. Среди людей в возрасте от 25 до 34 лет доля тех, кто предпочитает получить в подарок положительные эмоции составляет 66%. При этом в прошлом году такие презенты составили лишь 12% от общего числа подарков.

Исследование, опубликованное в Журнале экспериментальной социальной психологии, показало, что его участники получали гораздо большее и продолжительное удовлетворение от приятных переживаний, чем от материальных объектов. Исследователи отмечают, что мероприятия, вызывающие положительные эмоции, связывают людей друг с другом, улучшают их самоощущение и, как правило, ценятся больше за их позитивное влияние на внутреннее состояние.

Подарки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ходе одного из предпраздничных опросов работники CBS News спрашивали людей о том, чем их больше всего радуют рождественские и новогодние каникулы. Подавляющее большинство — 73% — ответили, что самое приятное это проводить время с семьей и друзьями. 9% осчастливила еда на праздничном столе, 6% получали удовольствие от музыки и ярких украшений и лишь 4% назвали важнейшим атрибутом праздника подарки.

Россияне — 18% — также назвали самой важной новогодней традицией встречу с близкими людьми. Еще 17% респондентов признались, что любят встречать Деда Мороза и Снегурочку, путешествовать и петь. 15% опрошенных больше всего радует украшение елки и лишь 6% упомянули о подарках.

Как подарки заставляют страдать

Симпатичные необязательные мелочи, которые покупаются для друзей и близких, поднимают настроение прежде всего дарителю — походы по магазинам, упаковка презентов напоминают о скором приближении праздников. Для получателя они нередко становятся дополнительной обузой — складывать уже некуда, а выбросить жалко и неудобно перед близким человеком.

Более того, жизнь в доме, захламленном множеством ненужных вещей, причиняет эмоциональные страдания. Доктор философии, профессор психологии Университета ДеПола Джозеф Феррари, изучающий влияние беспорядка на эмоциональное благополучие, подтверждает, что люди испытывают дискомфорт и получают меньшее удовлетворение от жизни, когда из-за хлама их дома становятся неуютными.

Подарки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Самые решительные избавляются от ненужных подарков практически сразу. По свидетельству представителя Republic Services, американской компании по утилизации отходов, каждую праздничную неделю им приходится убирать на 1 млн т мусора больше, чем в обычные дни. И это не только пищевые отходы, украшения, одноразовая посуда, коробки и подарочная упаковка.

— Все дарят подарки и получают что-то сами, но, возможно, не то, что они хотят, — говорит менеджер по вопросам устойчивого развития Джереми Уолтерс. — Поэтому по всей стране мы видим, как люди пачками выбрасывают ненужные вещи.

Чем порадовать близких в Новый год

Специалисты советуют перестать бегать по магазинам в предпраздничной лихорадке — порадовать родных можно совсем простыми вещами и чаще всего бесплатно. Главное — индивидуальный подход.

Для кого-то лучшим подарком может стать возможность отдохнуть от семьи и побыть наедине с собой, для кого-то – вымытая посуда или приготовленный ужин, кому-то доставит радость обычная совместная прогулка на улице, поход в ресторан, поездка за город или сеанс домашней дегустации вин.

Если отсутствие материальных вложений в подарок кажется непривычным и вызывает беспокойство, можно обратиться к профессионалам. Для натур увлекающихся и коллекционирующих разнообразные знания и умения подарком могут стать онлайн-курсы по музыке, пению, иностранному языку или кулинарии.

Подарки Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Родителей, замученных бытом и маленькими детьми, могут порадовать билеты в кино, театр или музей, подарочная карта от ресторана, поход на каток или загородная поездка на выходные.

Поклонники здорового образа жизни не откажутся от похода в спа или курса по йоге. А для кого-то лучшим подарком может стать даже сеанс у экстрасенса. Главное — проявить чуткость, изучить желания и вкусы одариваемого и не промахнуться.