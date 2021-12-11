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Россияне назвали любимые новогодние традиции

Опрос SuperJob показал, какие новогодние традиции любят россияне
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Главной новогодней традицией россияне считают встречи с родными и друзьями, на втором месте у граждан находятся украшение елки и создание новогоднего уюта дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, встречи с близкими людьми отметили 18% опрошенных, еще 15% посчитали одной из главных традиций перед Новым годом украшение елки, а 6% респондентов предпочитают получать и дарить подарки.

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У 5% россиян любимой традицией является загадывание желаний под бой курантов, тогда как у 4% — хороший отдых, салюты и застолье, а еще у 3% — приготовление праздничных блюд. Поход в баню и просмотр новогодних фильмов предпочитают 2% опрошенных, передает 11 декабря RT.

Вместе с тем 17% респондентов признались, что любят встречать Деда Мороза и Снегурочку или наряжаться ими, путешествовать и петь.

Еще 11% участников исследования отметили, что любимой новогодней традиции у них нет.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов России.

Накануне стало известно, что одним из наиболее растущих товаров за период с 1 ноября по 2 декабря на онлайн-платформе Lamoda стали елочные игрушки, их приобрели на 1539% чаще, чем за аналогичный период 2020 года.

Кроме того, на 138% чаще, чем в прошлом году, россияне стали приобретать ароматические масла и ароматические наборы (на 121%).

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