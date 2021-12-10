Аналитики назвали самые популярные новогодние товары среди россиян

Россияне начали активно готовиться к Новому году. О том, какие товары самые популярные среди покупателей, свидетельствуют данные онлайн-платформы Lamoda. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

В Lamoda проанализировали спрос на новогодние товары в период с 1 ноября по 2 декабря в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Одним из наиболее растущих товаров за это время стали елочные игрушки, их приобрели на 1539% чаще, чем за аналогичный период 2020 года. Также популярностью пользовались декоративные венки для интерьера (+1459%) и декоративные фигурки (+136%), Почти в три раза вырос спрос на ароматические свечи.

Кроме того, на 138% чаще, чем в прошлом году, пользователи стали приобретать ароматические масла и ароматические наборы (на 121%). Самыми популярными запахами свечей у покупателей являются «Гранат и черная роза», «Груша и яблоко», «Древесный аромат» и «Шоколад».

Комплект для создания уюта перед новогодними праздниками, куда вошли набор елочных игрушек, гирлянда, декоративный венок для интерьера, набор декоративных фигурок, аромадиффузор и набор сервировочных салфеток, обойдется россиянину примерно в 7,8 тыс. рублей, добавили аналитики.

Ранее, 6 декабря, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Иван Самойленко рассказал «Известиям», что производители и ритейл прогнозируют увеличение стоимости ряда новогодних товаров от 3 до 7% .

К таким товарам, по его словам, относятся мясо, яйца, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, икра, рыба, алкоголь, сладости, а также парфюмерия, косметика, ювелирные изделия, которые россияне приобретают в качестве подарков. Дорожают елочные украшения и сами елки, добавил эксперт.