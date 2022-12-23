Что подарить на Новый год: ТОП-10 лучших и худших подарков

До Нового года осталась всего одна неделя. Если вы еще не решили, что подарить близким, самое время определиться с выбором. И хотя универсальных подарков не существует, «Известия» собрали самые актуальные идеи а также ТОП-10 худших подарков по мнению россиян. Советы по выбору подарков дают и астрологи.

ТОП-10 худших подарков на Новый год

Многочисленные опросы показывают, что больше всего на Новый год людей радуют каникулы и возможность провести время дома, с близкими. В опросе для Superjob 18% россиян назвали встречи с друзьями и родными самой важной новогодней традицией. Еще 17% опрошенных признались, что любят встречать Деда Мороза и Снегурочку, путешествовать и петь. Украшение новогодней елки радует 15% россиян и только 6% упомянули о подарках. Причем, это касается не только взрослых, но и детей: подростки лет 10 и старше также больше радуются интересным событиям и впечатлениям, чем материальным подношениям.

При этом новогодние подарки — одни из самых бесполезных, по мнению россиян. Симпатичные, но необязательные мелочи поднимают настроение прежде всего дарителю, ведь походы по магазинам и упаковка презентов создают настроение праздника. Для получателя они могут стать дополнительной обузой — складывать некуда, передаривать неудобно, а выбросить — жалко.

Что подарить на Новый год Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Как ни странно, лидируют в списке худших подарков те, которые россияне выбирают чаще всего:

— статуэтки и сувениры с символом года,

— кухонная утварь, и текстиль,

— столовые приборы и «новогодняя» посуда,

— носки и домашние тапочки,

— сладости, еда и алкоголь,

— косметика и уходовые средства из масс-маркетов,

— бюджетные игрушки и свечи,

— живые подарки — символы года,

— детей больше всего расстраивают практичные подарки (одежда или аксессуары для учебы),

— громоздкие подарки, которые занимают много места в квартире.

Психологи напоминают, что и украшения для дома, и косметика — элементы портрета человека, и не зная его вкус, с таким подарком легко ошибиться.

Что дарить на Новый 2023 год, советы астролога

Кролик — символ изобилия, долгой, радостной жизни и семейного процветания. Астрологи уверены, в приоритете в 2023 году должны быть близкие люди и семья, а тем, кто еще не нашел свою половинку, кролик поможет найти свою любовь и обрести семейное счастье. Встречать новый год лучше в цветах водной стихии: голубом, синем, можно использовать серебряные, золотые и белые оттенки.

Что подарить на Новый год Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Дарить на 2023 год астрологи рекомендуют практичные подарки, связанные с домом и уютом, а также интерьерные украшения. Кролик — рачительный хозяин и любит все натуральное, поэтому выбирайте подарки из экологичных материалов. Универсальным подарком практически любому адресату станут ароматические свечи с запахом кофе или костра, аромалампы и диффузоры с нежными морскими ароматами, которые любит Кролик, гибкие подставки на диван для чашек и бокалов, настольный камин или мини-песочница для релакса. Хорошим решением для человека, вкусы которого вы знаете, будет подарок по интересам — книга любимого писателя или жанра, набор для хобби и творчества (если одариваемый действительно этим увлекается), видеоигра или подарок-впечатление.

По восточному календарю, Черный водяной Кролик вступит в свои права только 22 января 2023 года, но к приходу хозяина года лучше подготовиться заранее.

ТОП-10 лучших подарков новый год

Пандемия изменила отношение россиян к подаркам: соотечественники все чаще выбирают нематериальные дары: путешествия, мастер-классы, сертификаты на массаж и даже походы к коучам и психотерапевтам. Неизменно высоко ценят соотечественники и денежные подарки — согласно исследованию «Яндекс Маркета», такой подарок выбрали 42% россиян. Еще 28% предпочли бы смартфон или иной электронный гаджет, 12% — косметику и парфюмерию, 11% — кондитерские изделия и алкоголь, а 10% — премиальную одежду или украшения. Главное в хорошем подарке — изучить желания и вкусы одариваемого, проявить чуткость и помнить о модных веяниях, напоминают эксперты.

Что подарить на Новый год Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Лучшими подарками россияне признали те, что выбраны специально для них:

— билеты и подарочные сертификаты с открытой датой на концерты, спектакли и в кино — такие услуги предоставляет множество театров и кинозалов,

— сертификаты на массаж, в аквапарк или на спа-процедуры,

— мастер-классы и онлайн-курсы, связанные с увлечениями или изучением языков,

— в крупных городах страны пользуются спросом сессии у коучей и терапевтов.

При этом подарочный сертификат может быть на любую сумму, не обязательно полностью покрывающую стоимость услуги, добавляет руководитель федеральной сети маникюрных салонов Chernika nails Наталья Мацкевич. Впрочем, в преддверии праздников многие салоны или развлекательные заведения делают на них большие скидки, привлекая клиентов.

Также ваши родные оценят:

— необычные гастрономические подарки премиального класса: наборы редких угощений или напитков, ужин в ресторане со звездой «Мишлен»,

— антикварные или «со смыслом» подарки для дома и уюта,

— «умные устройства» и качественные гаджеты (VR-очки, беспроводные зарядные станции, фото и 3D конструкторы, проекторы),

— путешествия или краткие поездки за город: согласно исследованиям, такие подарки предпочитают до 30% россиян.

Что подарить на Новый год Фото: ТАСС/Артем Геодакян



Выбирая подарок коллегам, руководитель отдела e-commerce Buroshop.ru Роман Абашкин посоветовал обратить внимание на практичные презенты: например, сертификаты, ежедневники или органайзеры. Начальству можно подарить премиальную канцелярию, чай или кофе — то, что любит ваш руководитель и что точно будет у него в обиходе. Родителей, замученных бытом и маленькими детьми, могут порадовать билеты в кино, театр или музей, подарочная карта от ресторана, поход на каток или загородная поездка на выходные. Ранее «Известия» собрали лучшие идеи новогодних подарков-2023 для мужчин.

Любопытно, что по данным опросов, треть россиян больше любит дарить подарки, а не получать их. Половина в равной степени любит дарить и принимать подарки (52%), а 9% соотечественников признались, что не любят ни получать, ни дарить подарки. При этом 70% респондентов уверены, что подарок должен быть полезным, 11% опрошенных убеждены, что презент должен просто удивить, а 9% считают, что главное — внимание.

Ноябрьское исследование «Авито Работы» и сервиса part-time исполнителей GigAnt показало, что на покупку подарков на Новый год 39% россиян потратят до 5 тыс. рублей, 27% — до 10 тыс. рублей. А финансовый советник Алексей Герасимов дал читателям «Известий» несколько советов, как сэкономить при покупке новогодних подарков. Он предложил действенные способы накопить средства и назвал даты, в которые лучше совершать покупки.