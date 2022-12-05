Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Почти половина (42%) россиян назвали деньги самым желанным подарком на Новый год. Об этом свидетельствует опрос «Яндекс Маркета», с результатами которого 5 декабря ознакомились «Известия».

Как показало исследование, почти каждый третий (28%) хочет получить на праздник электронику или умное устройство, 12% опрошенных — косметику и парфюмерию, 11% — кондитерские изделия и алкоголь, 10% — одежду или украшения.

Россияне также рассказали о том, что планируют подарить близким. Примерно каждый третий респондент (29%) собирается подарить конфеты и алкоголь, каждый четвертый (24%) — косметику и парфюмерию, каждый пятый (21%) — детские игрушки, 15% опрошенных — одежду и аксессуары.

При этом почти каждый третий опрошенный россиянин (30%) рассчитывает потратить на новогодние подарки до 5 тыс. рублей. Примерно столько же опрошенных (28%) хотят израсходовать до 3 тыс. рублей, каждый четвертый (23%) — до 10 тыс. рублей, каждый десятый (8%) — до 15 тыс. рублей.

Только 6% респондентов готовы выделить до 20 тыс. рублей. При этом половина опрошенных признались, что обычно тратят на подарки больше, чем запланировали.

При подготовке к Новому году многие (55%) больше всего тратят на покупку продуктов. Почти половина опрошенных (44%) не собираются экономить на подарках родным, каждый четвертый (23%) — на подарках детям.

20 ноября сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob сообщил, что россияне больше любят дарить подарки, чем получать их. Как показал опрос, большинству россиян в равной степени нравится и дарить, и принимать подарки (52%). Однако среди оставшихся лидируют дарители: 28% больше любят процесс преподнесения подарков за сопутствующие ему радость и удивление, тогда как 11% больше нравится принимать презенты.