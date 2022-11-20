Россияне больше любят дарить подарки, чем получать их
В преддверии Нового года сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос и выяснил, что россияне больше любят дарить подарки, чем получать их. С результатами исследования ознакомились «Известия».
Как показал опрос, большинству россиян в равной степени нравится и дарить, и принимать подарки (52%). Однако среди оставшихся лидируют дарители: 28% больше любят процесс преподнесения подарков за сопутствующие ему радость и удивление, тогда как 11% больше нравится принимать презенты. Еще 9% признались, что не любят ни получать, ни дарить подарки.
При этом женщины чаще мужчин считают и дарение, и получение подарков одинаково волнующими, поскольку им приятно дарить радость и самим испытывать положительные эмоции. Среди мужчин больше тех, кому процесс преподнесения подарков нравится больше получения (32 и 23% соответственно). Опрошенные отмечают, что им нравится дарить подарки и видеть счастливые глаза человека. А особенное удовольствие мужчины испытывают, если им удалось угадать с подарком.
Чем старше респонденты и чем выше уровень дохода, тем больше среди них тех, кто любит бескорыстно одаривать. Выяснилось также, что среди россиян, имеющих детей, больше тех, кому нравится процесс дарения, чем среди бездетных.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны.
18 ноября аналитики перечислили самые популярные новогодние украшения среди россиян. Исследование показало, что из елочных украшений чаще всего покупают шары, при этом самый популярный у россиян цвет — белый. В два раза реже выбирают синие украшения, а закрывает тройку лидеров серебристый цвет.