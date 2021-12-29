Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год

Россияне рассказали о самых бесполезных подарках на Новый год. О результатах исследования сообщается в среду, 29 декабря, на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам опроса, статуэтки, сувениры, кухонная утварь, а также носки и сладости попали в число самых бесполезных новогодних подарков.

«Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%) и в два раза чаще — кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%)», — говорится в сообщении.

По данным исследования, только 7% опрошенных назвали нужными все подарки, полученные на Новый год, а 71% отметили, что вообще никогда не получали ненужные подарки по случаю Нового года.

28 декабря сообщалось, что по данным исследования онлайн-магазина Ozon, треть россиян хотели бы получить в подарок на Новый год путешествие.

Также специалисты отмечают рост популярности сертификатов на обучающие мастер-классы или терапию в качестве подарка.