Россияне стали чаще предпочитать нематериальные подарки на Новый год

Треть россиян хотели бы получить в подарок на Новый год путешествие. Об этом пишет 28 декабря газета «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование онлайн-магазина Ozon.

В беседе с изданием доцент НИУ ВШЭ, куратор магистратуры «Экономика впечатлений» Наталия Белякова указала, что такие результаты связаны с ростом популярности «нематериальных» подарков в целом.

«Сейчас мы видим отложенный спрос, который образовался из-за того, что часть привычных впечатлений люди не могли получить из-за пандемии. Экономика впечатлений начинает и выигрывает. Путешествия в дефиците — популярным подарком становятся сертификаты с открытой датой или на проживание не в высокий сезон. Людям это обходится дешевле, чем поездки в праздничные дни, а бизнес делает себе «подушку безопасности», — объяснила эксперт.

Также специалисты отмечают рост популярности сертификатов на обучающие мастер-классы или терапию в качестве подарка.

«Мы наблюдаем взрыв коучинга в самых разных его проявлениях — от профессиональных до хайповых. <...> Коуч-сессия неплохо продается в качестве подарка — свежая альтернатива тренировке по йоге или годовой подписке на онлайн-курс английского», — рассказала Белякова.

Она предостерегла, что при выборе подобного подарка велика вероятность наткнуться на «продавцов воздуха» и получить некачественную услугу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Пандемия изменила отношение к подаркам на Новый год».