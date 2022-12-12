Идеи подарков для мужчин на Новый год 2023 — для коллег, друзей и любимых

В преддверии Нового года многие девушки, жены, матери, сестры и дочери задумываются о том, что подарить близким мужчинам. Иногда в догадках теряются и сами мужчины, не зная, какой подарок преподнести другу, коллеге или родственнику. Многие представители сильного пола не любят озвучивать свои пожелания и предпочтения, поэтому даритель вынужден самостоятельно решать, чем удивить адресата. «Известия» собрали лучшие идеи новогодних подарков для мужчин.

Подарки для офисных работников 2023

Многие россияне выбирают подарки, связанные с работой мужчин. Для каждой конкретной профессии специфика может быть своя, но для офисных трудяг есть несколько универсальных подарков.

В качестве подспорья в работе сгодится электронный носитель данных (флешка), блокнот, именная ручка, коврик для компьютерной мыши, ежедневник, органайзер. Немаловажна и забота, которую можно проявить, подарив мужчине то, что скрасит ему трудовые будни — например, кружку с оригинальным принтом или меняющую цвет при нагреве, карманный вентилятор или увлажнитель воздуха.

Расслабиться во время долгого сидения за компьютером помогут массажеры, гамак для ног или удобное компьютерное кресло. Глаз может порадовать календарь или рамка для фото с близкими.

Подарки для активного отдыха 2023

Для спортсменов, любителей активного отдыха и тех, кто просто поддерживает здоровый образ жизни, подарки могут быть очень разнообразными. Event-агентства продают сертификаты на прыжок с парашютом, прокат спорткаров, картинг, альпинизм, конные прогулки и другие активные развлечения. Всегда пригодится спортивная экипировка, инвентарь, детали спортивной одежды и специализированные аксессуары.

Настоящим прорывом в области технологий стали фитнес-браслеты, позволяющие тем, кто следит за собой и качеством тела, считать пульс, шаги и потерянные калории. Рыбаку или грибнику можно подарить удочку, грибной нож, справочник по видам грибов или тонкостях рыбалки. Любители спортивных состязаний придут в восторг от билета на матч любимой команды или гонки с участием спортсмена-фаворита.

Подарки для путешественников 2023

Тем, кто любит совершать дальние поездки, всегда пригодится портативный аккумулятор для зарядки устройств, подушка под голову для поездок в транспорте, удобный термос или контейнер для ланчей. Много вещей, создающих комфорт в поездках на природу, можно найти в магазинах для туризма: палатки, спальные мешки, фильтры для воды, походные рюкзаки и другие аксессуары.

Кроме того, в продаже имеются сертификаты на отдых в отелях разных городов стран, билеты с открытыми датами и целые туры.

Подарки для мужчин по хобби и увлечениям 2023

Многое при выборе подарка зависит от индивидуальных интересов человека. Если мужчина любит настольные или компьютерные игры, стоит разузнать, какой жанр он предпочитает и удивить его недавно вышедшей новинкой. Фанату фильма или сериала можно подарить сувенир, связанный с персонажами, а поклоннику музыкальной группы — винтажную пластинку с ее песнями или футболку с логотипом. Всегда актуальны сертификаты в тематические магазины.

Идеальным подарком для коллекционера всегда станет недостающий предмет в его коллекции. Однако зачастую уникальные вещи нужно поискать, приложив немалые усилия, включая мониторинг сайтов объявлений и поездку за искомым предметом.

Подарки из области технологий 2023

Обычно технические новинки находятся в высшей ценовой категории и чтобы подарить мужчине телефон последней модели или хороший игровой ноутбук, надо существенно потратиться. Тем не менее, есть немало более бюджетных гаджетов, которые станут для мужчины приятным подарком — блок для быстрой зарядки, современные наушники, очки виртуальной реакции, «умные» часы, электробритва, электронный будильник, фотоаппарат мгновенной печати, «умная» колонка.

Если мужчина любит готовить, то порадовать его можно с помощью бытовой техники на кухню — электрогриля, пельменницы, кофеварки, тостера.

Подарки для любимых мужчин 2023

Казалось бы, лучше всех мы знаем тех, кого мы любим, но иногда бывает тяжело выбрать подарок даже для самых близких. Порой кажется, что у человека есть все, или все идеи были исчерпаны. Но есть подарки, которые всегда останутся актуальными — например, символ заботы в виде теплого пледа или мягкого шарфа, уютный ночник, махровый халат, банные принадлежности. Оценит мужчина именные подарки — ложку, кружку, футболку, портрет или плакат. Классическими «мужскими» подарками также считаются часы, бумажники, наплечные сумки, парфюм, брутальные украшения или бутылка дорогого алкоголя.

Чтобы вспомнить приятные впечатления за прошедший год, можно подарить фотоальбом или сделать из снимков календарь на 2023. А чтобы получить новые совместные впечатления, можно подарить любимому мужчине сертификат в СПА, парный абонемент в спортзал, поездку на двоих или купон на мастер-класс.

Подарки для здоровья и красоты 2023

Лучшим способом проявить любовь и внимание остается забота о здоровье человека, будь то мужчина или женщина. В качестве подарка можно преподнести сертификат на массаж или медицинские услуги, ортопедическую подушку, акупунктурный коврик, электрическую зубную щетку, ирригатор. В отдельную категорию входят подарки, предназначенные для наведения марафета — например, набор для ухода за бородой.

Финансовый советник Алексей Герасимов дал читателям «Известий» несколько советов, как сэкономить при покупке новогодних подарков. Он предложил действенные способы накопить средства и назвал даты, в которые лучше совершать покупки.