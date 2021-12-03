На подарки на Новый год 39% россиян тратят до 5 тыс. рублей

Для покупки подарков на Новый год 39% россиян тратят до 5 тыс. рублей, 27% — до 10 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «Авито Работы» и сервиса part-time исполнителей GigAnt, с которыми ознакомились «Известия» в пятницу, 3 декабря.

Доля тех, кто тратит более 50 тыс. рублей, составила среди респондентов всего 1%. Дорогие подарки чаще дарят москвичи — 29% опрошенных в столице тратят на сюрпризы для родных и близких больше 15 тыс. рублей. Также в топ по тратам попал Ростов-на-Дону, где 19% опрошенных тратят от 10–15 тыс. рублей, говорится в исследовании.

В большинстве крупных городов от трети до половины опрошенных не выделяют из семейного бюджета на эту статью расходов более 5 тыс. рублей. Самые скромные подарки, по статистике, ждут жителей Красноярска — там 52% респондентов потратят не более 5 тыс. рублей. Скромные планы на подарки и у жителей Челябинска и Самары, где не более 5 тыс. намерены потратить соответственно 45% и 43% горожан, отметили аналитики.

«Реальная инфляция превышает официальные показатели и усугубляет финансовую нагрузку на домохозяйства, а перед Новым годом у россиян всегда много трат», — сказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Предыдущие исследования показывают, что большинству россиян — 70% респондентов — не хватает текущей зарплаты, поэтому каждый третий рассматривает подработку для улучшения финансовой ситуации. И всё больше работодателей предлагают временную занятость в разных форматах: от выполнения разовых задач на удаленке за сдельную оплату до работы в ритейле по гибкому графику короткими сменами, добавил Кумпель.

«Новый год у нас традиционно считается одним из главных праздников, поэтому даже тяжелая экономическая ситуация не может остановить россиян в их желании отметить его в кругу семьи и поздравить близких», — сказал основатель, управляющий директор GigAnt, председатель кластера Gig-economy РАЭК Денис Решанов.

Даже для покупки самых скромных подарков россияне заранее начинают откладывать деньги, сокращают траты, а 40% ради этого пытаются так или иначе больше работать, отметил он.

Чтобы купить подарки родным и близким, 64% россиян специально откладывают деньги, 32%, наоборот, не копят к праздникам, а 4% не покупают новогодних подарков. При этом мужчины чаще женщин не поздравляют близких с Новым годом — 6% против 3%. Молодым людям в возрасте до 24 лет приходится откладывать чаще других — 72% респондентов, а среди людей старше 35 лет откладывает на подарки 61%. Молодежь также на первом месте среди тех, кто не покупает подарки на праздники.

В конце ноября сервис SuperJob обнародовал результаты исследования, согласно которым в среднем россиянин собирается потратить за празднование Нового года и каникулы 18,5 тыс. рублей без учета подарков. Москвичи планируют потратить на мероприятия 23,2 тыс. рублей на человека, жители Санкт-Петербурга — 20,4 тыс. рублей. Самыми скромными оказались жители Волгограда с показателем в 14,3 тыс. рублей, Нижнего Новгорода — 15,8 тыс. рублей и Новосибирска — 16,2 тыс. рублей.

Из 5 тыс. респондентов со всех округов России бюджет на новогодние праздники думают выделить 35% опрошенных, но 45% не ведут расчетов на такие расходы.