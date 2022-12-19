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Кроличья пора: символ 2023 года уступил в продажах прошлогоднему тигру

Почему россияне начали экономить на новогодних сувенирах
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Объем продаж новогодних сувениров и игрушек в виде животных — символов наступающего года в декабре снизился в натуральном выражении на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщили в «Чек Индексе». Россияне в целом стали экономить на новогодней атрибутике, отметили аналитики. Онлайн-продажи оказались исключением: на маркетплейсах россияне выбирают фигурки-игрушки и подарочные наборы посуды с кроликами и котами, которых тоже считают символом года. Интересуются люди не только сувенирными символами года, но и живыми: желающие приобрести кролика или кота в декабре атакуют приюты. Для животных это может закончиться печально, предупреждают заводчики.

Экономят на зайцах

Объем продаж новогодних сувениров и игрушек в виде животных — символов наступающего года в декабре 2022-го снизился на 15%, следует из данных компании «Платформа ОФД» (изучает данные более чем с 1,1 млн онлайн-касс в стране) и ее аналитического ресурса «Чек Индекс».

Как правило, в топ-продаж новогодних сувениров и игрушек входят персонажи из сказок и мультфильмов, а также символы наступающего года, отметили эксперты «Чек Индекса». По восточному календарю 2023-й будет годом черного водяного Кролика.

Кроличья пора
цена
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Согласно данным ресурса, средний чек на новогодние сувениры и игрушки в виде символов наступающего года в первой половине декабря составил 353 рубля, что на 24% выше, чем в прошлом декабре. Объем продаж в денежном выражении вырос на 10%.

При этом аналитики зафиксировали общее снижение продаж новогодней атрибутики на 10–12%, с этим они связывают и уменьшение объемов торговли игрушками и сувенирами с символом года.

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Кот в интернете

Исключение из общей негативной тенденции составили только онлайн-продажи, отметили аналитики. Это подтверждают и данные маркетплейсов.

Так, на Wildberries продукцию с символом наступающего года приобретают заметно активнее: с 1 по 14 декабря продажи сувениров и подарков с изображением котов и кроликов на 151% превзошли оборот продукции с изображением тигров за аналогичный период прошлого года.

Продажи новогодних сувениров и игрушек

В числе самых популярных товаров с символами года на маркетплейсе — футболки, фигурки-игрушки, подарочные наборы посуды, джемперы, а также плюшевые игрушки.

— Наиболее же динамичными темпами в 2022 году спрос рос на домашние халаты с зайцами (+253%), пижамы (+225%), елочные украшения (+220%), сувениры и статуэтки (+168%) и карнавальные маски (+129%) с изображением символов 2023 года, — отметили в пресс-службе компании.

Кроличья пора
кот
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

По некоторым версиям, символом наступающего года будет также кот. Поэтому товары с ним россияне тоже активно приобретают. Так, в первой половине декабря 70% сувениров на Wildberries приобрели именно с изображением кота. Их продажи в первые две недели декабря почти в 2,5 раза опережают спрос на продукцию с изображением кролика, на которого пришлось лишь 30% от всех подарков.

Предпочтение кролику отдают на Дальнем Востоке России: в Магадане, Якутии и Чукотке. Там товары с его изображением составили порядка 75–80% от всего оборота такой продукции. Это может быть связано с большим интересом жителей региона к восточной культуре, полагают в компании.

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— Россияне, которые ожидают наступления года Кота, чаще всего заказывают подарочные наборы посуды, мягкие игрушки и карнавальные костюмы с этим символом. Те, кто планирует встретить год Кролика, предпочитают елочные украшения, фигурки-статуэтки и карнавальные маски, — добавили в пресс-службе Wildberries.

Сделай сам

Многие россияне стремятся не приобрести символ года, а создать его самостоятельно. В преддверии праздников жители страны стали активно заказывать услугу по изготовлению фигурок крольчат из шоколада или мыла в подарок друзьям и близким, сообщал ранее «Известиям» руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» площадки «Авито Услуги» Александр Семочкин. Набор из трех фигурок стоит около 720 рублей. Если же хочется добавить в коробку съедобную или мыльную зеленую елочку, цена возрастет до 1,5 тыс.

Кроличья пора
изготовление
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Также пользовались популярностью услуги по изготовлению вязаных игрушек на заказ в виде символа 2023 года. Их средняя цена на «Авито Услугах» составила около 550 рублей. Есть предложения мастер-классов по валянию кролика из шерсти.

Спрос на категорию «Репетиторы и обучение», куда входят также различные курсы и мастер-классы, по сравнению с прошлым месяцем вырос в декабре на 12%, по сравнению с декабрем прошлого года — на 8%, отметили аналитики маркетплейса услуг YouDo.

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Отразится ли это на стоимости продукции

— Например, популярны предновогодние мастер-классы. Также пользователи ищут специалиста по поделкам для проведения детских мастер-классов, — пояснили там.

Пользователи сами устанавливают стоимость, которую готовы заплатить за задание исполнителю, в среднем в декабре этого года — 2272 рубля.

Живые игрушки

Интерес растет не только к сувенирам, но и к живым символам года, пожаловались «Известиям» заводчики.

В питомник карликовых кроликов «Ушастик» в декабре стали чаще звонить желающие завести зверька, сообщила заводчик Надежда Воеводина.

— Мы у всех желающих узнаем, почему они хотят завести кролика. Многие делают это потому, что просто увидели красивую картинку, умилились и захотели также. При это люди не изучают их содержание, кормление, каким он вырастет, какая порода. Соответственно, такие люди, как правило, чаще потом отдают животных в приюты, выкидывают, — переживает она.

Кроличья пора
подарок
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Из тех, кто получит живой подарок, тоже далеко не все желают заводить домашнее животное, заботиться о нем, предостерегла Надежда Воеводина. По ее словам, услышав, что сейчас крольчат у нее нет, интересующиеся планируют обращаться в другие места.

Ожидаемый спрос на питомцев перед Новым годом заметили и в частном приюте для кошек «Муркоша», рассказала «Известиям» его PR-директор Янна Серкова.

— В какое бы время люди ни решились на заведение пушистого друга, мы всегда оговариваем, что животные не вещь и в подарок котиков мы не отдаем. За восемь лет работы наша команда неоднократно сталкивались с ситуациями, когда в приют попадали такие внезапные, ненужные «подарки», — пожаловалась она.

Может оказаться, что у получателя такого подарка вообще аллергия, отметила Янна Серкова. Лучшим сюрпризом, по ее словам, будет визит в приют с потенциальным хозяином кота, который уверен в своих планах завести животное. Там можно сразу пройти собеседование, которое проводят со всеми желающими завести четвероного друга.

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