Рождество святителя Николая Чудотворца: всё о празднике 11 августа

Николай Чудотворец — наиболее известный и почитаемый святой в христианстве, живший в III–IV веках. Верующие ассоциируют его имя с добротой, состраданием и заступничеством. Святителю Николаю Чудотворцу посвящено несколько праздников в году. Об истории и традициях празднования 11 августа читайте в материале «Известий».

История и значение праздника

В православной церкви существует три дня памяти Николая Чудотворца. 22 мая в народе называют Никола Вешний или Летний — день переноса мощей Николая Чудотворца из Мир в итальянский город Бари. 11 августа — Никола Осенний, день рождения святого. Католическая церковь не отмечает данный праздник. А 19 декабря православные отмечают Николу Зимнего: в этот день архиепископ отошел в мир иной.

Часовня Святителя Николая Чудотворца — памятник деревянного зодчества XVIII века Фото: РИА Новости/Юлий Ахромеев

Николай Чудотворец родился в христианской семье в греческой колонии Ликии, которая находилась в Малой Азии. Появление малыша в семье стало настоящим чудом, поскольку родители долгое время были бездетны. Вера с самого детства стала частью жизни Николая. Он проявлял живой интерес к Священному Писанию и делал заметные успехи в учебе. Епископ Патарский, дядя мальчика, впервые посвятил его в сан чтеца, а после — в священники. Всё богатое наследство, оставленное родителями, Николай раздал бедным. Позже он стал архиепископом в городе Миры (современная территория Анталии в Турции). Известность Николай получил благодаря сотворенным чудесам и борьбе против язычества. Исходя из жития, долгие молитвы Николая помогли спасти город Миры от ужасного голода.

Николай Чудотворец и Санта-Клаус

Считается, что Николай Чудотворец является прообразом Санта-Клауса (от сходства имени новогоднего персонажа с английским Saint Nikolaus). Существует множество легенд, которые объясняют слияние святого с фольклорным персонажем. Согласно одной из них, по соседству с домом Николая жила бедная семья. Отец не имел возможности собрать приданое для своих дочерей. Святитель узнал о тяжелом положении семьи и тайно ночью принес мешки с золотом. Старик нашел деньги, но так и не понял, кто был его благодетелем. Именно так родилась традиция дарить подарки в декабре.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

После смерти Николая Чудотворца верующие полагали, что одно прикосновение к телу святого поможет избавиться от болезней и неудач. В 1087 году мощи Николая Чудотворца были перенесены в церковь святого Стефана в городе Бари, Италия.

Традиции празднования Рождества святителя Николая Чудотворца

Рождество Николая отмечалось только в русской православной традиции с незапамятных времен, однако в дни правления Екатерины II праздник был упразднен, хотя в миру его продолжали вспоминать. Обычай чтить память святого в августе вернулся только в 2004 году. Православные верующие утром идут в храм на праздничную литургию.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Кроме того, этот день совпадает с народным торжеством Калинник, поэтому большинство народных традиций связанно именно с этим деревом. День святого Николая считается идеальным моментом для похода за калиной. Согласно народным поверьям, ягода наделяет верующих особенной силой. Если возле дома растет калина, необходимо прополоть, взрыхлить землю и полить ее.

О чем молятся святому Николаю?

Традиционно святитель Николай считается покровителем моряков, военных, путешественников и купцов. Поэтому святого просили об успешном плавании, защите от штормов и бурь. Кроме того, молитвы Николаю Чудотворцу помогают в разрешении трудных жизненных ситуаций и конфликтов. Он также помогает тем, кого несправедливо наказали и осудили, покровительствует сиротам. Незамужние девушки просят Николая о счастливом браке, замужние — о согласии в семье. Молитва перед образом святого может исцелить больного и избавить от зависимостей.

Что можно и нельзя делать?

В этот день верующие стараются посетить праздничный молебен в храме и поставить свечи за благополучие близких. Утром и вечером принято помолиться Николе Осеннему, считается, что искренние молитвы будут услышаны. После службы принято устраивать праздничную трапезу для родных и близких. Детям дарят сладкие подарки и прячут их под подушку.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В народе считается, что день святого Николая — это идеальный момент для планирования свадьбы, брак будет крепким и счастливым.

В этот день нельзя придаваться унынию и грусти, вспоминать о плохом, сквернословить и проявлять агрессию. Под запретом ссоры, сплетни и конфликты, ведь потом они могут перерасти в серьезное противостояние. В день Николая лучше воздержаться от походов в салоны красоты. Кроме того, не стоит лениться и откладывать дела по дому, совершать крупные покупки и купаться в природных водоемах.

Как загадать желание?

Согласно поверью, в день рождения святого Николая сбываются все искренние просьбы. Существует несколько способов, как правильно загадать желание.