Это на Новый год: цены на алкоголь удержатся только до января

Перед Новым годом бояться повышения цен на вина, в том числе игристые, и на другой алкоголь не нужно: эксперты полагают, что до января стоимость напитков к праздничному столу в розничных магазинах удержат на нынешнем уровне. А вот в следующем году наценка ожидается, причем для вина она окажется существенной. Как поменялся ценник на алкоголь в этом году, чего ждать в следующем и торопиться ли с закупками к праздничному столу, разбирались «Известия».

Подорожает ли шампанское перед Новым годом

В Руспродсоюзе рассказали «Известиям», что средняя стоимость российских игристых вин за год выросла на 6,25% — в среднем бутылка стоит 465,6 рубля. В столицах напиток дороже — 520,6 рубля в среднем в Санкт-Петербурге и 541,6 рубля в Москве.

Разброс в ценах по регионам вообще достаточно велик: самое дорогое игристое — на Чукотке, где за одну бутылку в среднем придется заплатить 757,2 рубля, а самое дешевое — в Югре, где стоимость напитка составляет в среднем 310,9 рубля.

— Перед Новым годом цены на главный новогодний напиток вряд ли вырастут , — рассказал зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. — В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объемах продаж. К тому же большинство сезонных категорий в преддверии новогодних праздников сбываются по скидкам и акциям.

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз подтверждает: в предновогодние дни в декабре реализуется почти 25% годового объема продаж игристых вин . К Новому году, как правило, цены не меняются на любой алкоголь.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— В худшем случае цены перед Новым годом сохраняются на прежнем уровне, в лучшем случае — снижаются, — сказал он «Известиям». — С алкогольной продукцией так было всегда.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар считает, что перед самым Новым годом потребители, скорее всего, увидят множество скидок и акций на алкоголь в ритейле, а дальнейшего роста цен на вино можно ожидать уже в 2024 году. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев полагает, что перед Новым годом серьезных распродаж на вино ожидать не стоит — возможны скидки только на напитки российского производителя. Уже сейчас почти нет акций на зарубежные вина. Он объясняет это желанием торговых сетей сохранить доходность, при этом не повышая цены на импортные напитки до праздника.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предполагает, что цены на импортные вина всё-таки могут пойти вверх еще до Нового года: пока ритейлеры распродают остатки ранее ввезенной продукции, но их всё меньше.

Всем ли хватит вина

Не будет перед Новым годом и дефицита алкоголя . Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников подчеркивает, что прошлогодний урожай для российских производителей был рекордным, нынешний — в тройке рекордных (поставки по его итогам начнутся поздней весной). Запасы вина достаточны.

Председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, депутат Госдумы Владислав Резник замечает, что все российские производители спиртных напитков проделали большую работу по росту объемов производства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Также расширены и ассортимент, и предложение по альтернативе продукции, которая перестала завозиться в Россию, — рассказал он «Известиям». — Обратите внимание, сегодня уже большая часть полки занята именно российскими джинами и виски. Отечественные вина также представлены во всех ценовых сегментах и в широком ассортименте.

Что касается запасов на новогодние праздники, отметил Владислав Резник, то розничные сети прекрасно знают, сколько продукции необходимо подготовить. С учетом того, что производство достаточное, переживать за отсутствие алкоголя на полках в магазинах не нужно.

Как изменились цены на алкоголь за год

В этом году цены на алкоголь выросли, хотя и не так резко, как ожидалось. Вадим Дробиз отмечает, что в октябре 2023 года относительно октября 2022 года средняя цена водки в России увеличилась на 3%, отечественного коньяка — на 1,5% .

Дмитрий Леонов из Руспродсоюза также указывает на незначительный рост стоимости коньяка: в среднем по стране цена составляет 1366,3 рубля за литр, тогда как годом ранее было 1348 рублей. Согласно данным Росстата, водка в январе стоила 677,24 рубля, в конце ноября — 699,06 рубля . В октябре средняя цена напитка поднималась до 700,88 рубля.

— Обычное «тихое» столовое вино за год выросло в цене на 4%, крепленые вина — портвейны, мадеры, хересы и прочее — на 9%, — продолжает Вадим Дробиз. — Средняя цена пива даже снизилась на 1,5% к октябрю 2022 года.

Значительно подорожали лишь некоторые импортные европейские вина , указывает он. Отсутствие массового роста цены, несмотря на серьезное увеличение пошлин на импорт вина с 1 августа, Вадим Дробиз объясняет тем, что ритейлеры постарались удержать ценник до Нового года. Алексей Плотников из Ассоциации виноградарей и виноделов России замечает, что «к очень плавному росту цен на импортный алкоголь» в сегменте вин и игристых вин приводят предпринятые правительством защитные меры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт Strategy Partners Артем Суворов объясняет, что основными причинами роста цен на российский алкоголь сейчас остается инфляция и рост себестоимости производства в России: дорожают основные производственные компоненты, отражается на этом падение рубля и рост стоимости логистических услуг.

— В целом ситуация с ростом цен сейчас заметна практически во всех отраслях экономики, что также связано и с ростом стоимости импортного оборудования, расходников и комплектующих, — сказал он «Известиям».

Он добавляет, что после начала 2022 года заметно изменились привычные логистические цепочки у алкогольных производителей, поэтому некоторые производственные комплектующие обходятся предприятиям в два–три раза дороже.

— Что касается импортного алкоголя, то он сильно завязан на изменении курса валют , — заметил Артем Суворов. — Второй фактор — размер ставки ввозных таможенных пошлин. 2 августа 2023 года правительство повысило ввозные пошлины на вина из Америки и Евросоюза до 20% вместо прежних 12,5%.

Он не исключает, что может произойти и дальнейшее увеличение ввозных пошлин или их масштабирование на другие категории.

Подорожает ли алкоголь в 2024 году

В следующем году алкоголь всё-таки вырастет в стоимости, но коснется это в первую очередь вина. Предлагавшийся с 1 января рост минимальных розничных цен на крепкие напитки не состоится: стоимость самых доступных (водки, коньяка, бренди и т. д.) останется на прошлогоднем уровне, подтвердили в Минфине «Известиям». С 1 января 2024 года лишь индексируются ставки акцизов на алкогольную продукцию на уровень инфляции.

— В мае 2024 года увеличивается размер ставок акцизов на отдельные виды слабоалкогольной продукции, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минфина. — При этом для российских производителей коньяка, а также винодельческой продукции полного цикла действует мера поддержки в виде обратного акциза, которая, по сути, компенсирует затраты на акциз.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Артем Суворов поясняет, что акцизы составят с 1 мая 108 рублей за литр вместо 35 рублей, а ставка акциза на игристые вина — 141 рубль за литр вместо 45 рублей.

Вадим Дробиз прогнозирует две волны подорожания импортных вин в следующем году. Сначала — не позже февраля , когда напитки европейских производителей подорожают с, условно, 400 рублей до 600–640 рублей — это поздний эффект от увеличения ввозных пошлин. А после мощного повышения ставок акцизов в мае цена бутылки импортного вина, которая сегодня стоит 400 рублей, достигнет к лету 700 рублей, считает эксперт. Павел Шапкин полагает, что цены на импортные вина на фоне резкого повышения акцизов могут взлететь до 1500 рублей вместо нынешних 400 рублей за бутылку. А вслед за ценами на импортные вина начнут ползти вверх и цены на российские: на 10% к середине лета.

Александр Ставцев не согласен с оценкой в 1500 рублей за бутылку вина к лету. По его словам, для торговых сетей такое повышение просто не выгодно, потому что сейчас потолок массовых продаж — примерно на уровне 600 рублей за бутылку.

— Мы рассчитываем цены таким образом: бутылка вина в августе стоила 400 рублей, августовская пошлина добавила 200 рублей, в феврале еще около 100 рублей добавят инфляционные и курсовые факторы, летом примерно столько же прибавит акциз, — рассуждает эксперт из WineRetail. — Итого бутылка недорогого импортного вина достигнет к лету стоимости в 800 рублей. Сейчас нельзя говорить о резком росте цен на вина — его очень много завезли, и запасы никак не распродадут. Поэтому резких повышений цен всё-таки не будет.

Что касается российского вина, то его производители, по идее, не должны почувствовать повышения акциза: благодаря новым разработанным правительством механизмам поддержки он вернется им в виде своеобразных налоговых вычетов. Однако пока на рынке не очень понимают, как будут действовать эти механизмы, поэтому допускают, что небольшое повышение цен на вина из России всё же будет, добавляет Ставцев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Ассоциации виноградарей и виноделов России не ожидают значительных колебаний средних цен на отечественную продукцию. Более того, отечественное вино начнет замещать дорожающий импорт в бюджетном и среднем сегментах, считает Алексей Плотников.

— Надо сказать, что вводимые механизмы направлены на поддержку российского производителя, и покупатель постепенно на отечественное вино переходит, — подтверждает Александр Ставцев.

Вадим Дробиз добавляет, что ритейлеры, которые в России стали основными импортерами алкогольной продукции, постараются немного сдержать цену на вино. А Вениамин Грабар считает, что ситуация с импортным алкоголем продолжит оставаться такой же, как сейчас, минимум до весны с учетом царящего на рынке оверстока, то есть наличия запаса продукции на складах.