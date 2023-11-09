Бокальная сеть: долю отечественного вина в магазинах доведут до 85%

Виноградарство и виноделие в России из нишевой сферы превратилось в одну из самых динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. С каждым годом в стране увеличиваются площади виноградников, повышается и качество самого напитка. Во многом это обусловлено вниманием государства к возрождению многолетних традиций в этой области, считают в Минсельхозе. Об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил на пленарной сессии открывшегося в Москве 9 ноября второго Российского винодельческого форума. В Минпромторге полагают, что доля российских вин на рынке должна вырасти до 80–85%, уже сейчас она превышает 50% по тихим и 65–68% по игристым. И у властей есть дополнительные защитные меры, которые помогут заместить иностранные напитки на полках. Как и когда удастся добиться этих целей и о чем еще говорили на ключевой профильной площадке участники рынка — в материале «Известий».

Записали в актив

В прошлом году площадь виноградных насаждений в стране превысила 100 тыс. га, а в этом планируется заложить еще около 5 тыс. га новых виноградников, рассказал Дмитрий Патрушев, выступая на пленарной сессии «Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие» второго Российского винодельческого форума. Он стартовал 9 ноября в Москве и продлится два дня.

«В 2022 году отрасль собрала рекордный урожай винограда — 890 тыс. т, в этом году наш прогноз — 760 тыс. т, — сообщил глава ведомства. — Снижение связано с неблагоприятными погодными условиями: в некоторых регионах была засуха, где-то — слишком высокая влажность».

Дмитрий Патрушев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом только за девять месяцев этого года в России удалось произвести более 66 млн декалитров виноматериалов, что «уже больше, чем за весь прошлый год», отметил министр. Поэтому прошедший сезон отечественные виноградари и виноделы могут записать себе в актив, уверен он.

Модератор сессии председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев добавил: согласно исследованию Роскачества, уже 51% россиян предпочитают отечественное вино импортному.

«Мы взяли психологический барьер: большинство выбирает наше вино. Это — общее достижение», — сказал он.

Справка «Известий» Ключевое влияние на отечественный рынок оказал принятый в 2019 году закон о виноградарстве и виноделии. Вступив в силу спустя год, документ дал определение отечественному вину — теперь его можно изготавливать лишь из российского винограда. Это полностью исключило возможность использовать в производстве дешевые импортные виноматериалы. Кроме того, закон обязал изготовителей указывать на этикетке информацию о сорте и месте происхождения винограда. Появилось и новое правило для розницы — разделять на полке вино и разбавленные винные напитки.

Продвигать наше...

Тренд на рост потребления вина фиксирует и Минпромторг, добавил замглавы ведомства Виктор Евтухов. Так, в 2023 году его продажи в общепите уже выросли на 23%, а в рознице — на 10%. И если в магазинах полка с тихими винами сейчас на 52% наша (а в игристых — и вовсе на 65–68%), то в кафе и ресторанах такого результата нет. Хотя общая цель, которую наметили все участники дискуссии, — доля российских вин на рынке должна достичь 80–85%.

Виктор Евтухов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы считаем, что нужно рассмотреть изменения в законодательство. Так, в винных картах кафе и ресторанов обязательно должны быть представлены отечественные вина. Плюс наше вино следует включить в законопроект о «российской полке», то есть дать ему обязательную квоту присутствия в рознице», — считает он.

Дмитрий Патрушев поддержал коллегу: «Нужно продвигать наше, отечественное вино». Ведомство готово инициировать любые защитные меры для того, чтобы на полке оставалось как можно меньше импортного вина, добавил министр.

«С 2019 года произошло беспрецедентное сокращение объемов ввозимого балка (иностранные виноматериалы, доставляемые наливом) — на 98%, на рынке его практически нет, — сказал министр. — Это крайне положительно сказалось на привлекательности отрасли для инвестиций, а также на качестве и репутации отечественного вина. Его совершенно точно можно ставить на полку и ничего не стесняться».

...и вытолкнуть импорт

Впрочем, на выбор покупателя влияет не только и не столько количество представленного вина в магазине, сколько его цена, сказал «Известиям» гендиректор компании «Мое вино» (бренды «Массандра», «Новый Свет», «Инкерман») Арсен Карапетян. Поэтому, даже если обязать розницу выставлять на полку 50% российской продукции и при этом ничего не делать с дешевым импортом, оборачиваемость у иностранных напитков будет выше.

Арсен Карапетян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Половина вина в российских магазинах приходится на категорию до 350 рублей. По нашему мнению, в этом сегменте вообще не должно быть импорта, только отечественные напитки. Если в России иностранное вино продается с ценой до 350 рублей, то за рубежом оно не стоит практически ничего — как правило, это фальсификат. Поэтому в первую очередь мы должны бороться с недобросовестной конкуренцией, — уверен эксперт.

Чтобы вытолкнуть импортное вино в более дорогую категорию, нужно повысить акцизы и сделать заградительные пошлины, считает он. Бизнес предлагает увеличить сбор на вино в пять раз, до 180 рублей на 1 л, а импортные пошлины повысить с действующих 20 до 50%. В других ценовых категориях представленность иностранной продукции должна быть не более 20%, отметил он.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов отметил, что депутаты уделяют пристальное внимание винодельческой отрасли. Например, парламентарии обсуждают с правительством введение обязательной квоты в 50% для отечественных вин на полке. «Наши вина способны составить конкуренцию иностранным напиткам и даже выместить их», — добавил он. И отметил, что то же правило надо установить и для общепита.

Важную роль в создании качественного продукта могут играть и руки, которые делают вино, и даже философия, которая заложена в хозяйстве, считает бренд-амбассадор винодельни «Криница» Ольга Скурихина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В силу такой концентрации всего самого лучшего мы уверены, что двигаемся к великому вину, — заметила она.

Повысить долю отечественного вина на рынке до 80% уже через несколько лет можно только с помощью целого комплекса мер, добавил Сергей Алтухов. Это прямой и законодательный протекционизм в отношении наших напитков, меры государственной финансовой поддержки, а также работа импортных и обнуление экспортных пошлин и дистанционная продажа российского вина.