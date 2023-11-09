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Бокальная сеть: долю отечественного вина в магазинах доведут до 85%

Чем запомнилось открытие второго Российского винодельческого форума в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Виноградарство и виноделие в России из нишевой сферы превратилось в одну из самых динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. С каждым годом в стране увеличиваются площади виноградников, повышается и качество самого напитка. Во многом это обусловлено вниманием государства к возрождению многолетних традиций в этой области, считают в Минсельхозе. Об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил на пленарной сессии открывшегося в Москве 9 ноября второго Российского винодельческого форума. В Минпромторге полагают, что доля российских вин на рынке должна вырасти до 80–85%, уже сейчас она превышает 50% по тихим и 65–68% по игристым. И у властей есть дополнительные защитные меры, которые помогут заместить иностранные напитки на полках. Как и когда удастся добиться этих целей и о чем еще говорили на ключевой профильной площадке участники рынка — в материале «Известий».

Записали в актив

В прошлом году площадь виноградных насаждений в стране превысила 100 тыс. га, а в этом планируется заложить еще около 5 тыс. га новых виноградников, рассказал Дмитрий Патрушев, выступая на пленарной сессии «Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие» второго Российского винодельческого форума. Он стартовал 9 ноября в Москве и продлится два дня.

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«В 2022 году отрасль собрала рекордный урожай винограда — 890 тыс. т, в этом году наш прогноз — 760 тыс. т, — сообщил глава ведомства. — Снижение связано с неблагоприятными погодными условиями: в некоторых регионах была засуха, где-то — слишком высокая влажность».

Дмитрий Патрушев

Дмитрий Патрушев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом только за девять месяцев этого года в России удалось произвести более 66 млн декалитров виноматериалов, что «уже больше, чем за весь прошлый год», отметил министр. Поэтому прошедший сезон отечественные виноградари и виноделы могут записать себе в актив, уверен он.

Модератор сессии председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев добавил: согласно исследованию Роскачества, уже 51% россиян предпочитают отечественное вино импортному.

«Мы взяли психологический барьер: большинство выбирает наше вино. Это — общее достижение», — сказал он.

Справка «Известий»

Ключевое влияние на отечественный рынок оказал принятый в 2019 году закон о виноградарстве и виноделии. Вступив в силу спустя год, документ дал определение отечественному вину — теперь его можно изготавливать лишь из российского винограда. Это полностью исключило возможность использовать в производстве дешевые импортные виноматериалы.

Кроме того, закон обязал изготовителей указывать на этикетке информацию о сорте и месте происхождения винограда. Появилось и новое правило для розницы — разделять на полке вино и разбавленные винные напитки.

Продвигать наше...

Тренд на рост потребления вина фиксирует и Минпромторг, добавил замглавы ведомства Виктор Евтухов. Так, в 2023 году его продажи в общепите уже выросли на 23%, а в рознице — на 10%. И если в магазинах полка с тихими винами сейчас на 52% наша (а в игристых — и вовсе на 65–68%), то в кафе и ресторанах такого результата нет. Хотя общая цель, которую наметили все участники дискуссии, — доля российских вин на рынке должна достичь 80–85%.

Виктор Евтухов

Виктор Евтухов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы считаем, что нужно рассмотреть изменения в законодательство. Так, в винных картах кафе и ресторанов обязательно должны быть представлены отечественные вина. Плюс наше вино следует включить в законопроект о «российской полке», то есть дать ему обязательную квоту присутствия в рознице», — считает он.

Дмитрий Патрушев поддержал коллегу: «Нужно продвигать наше, отечественное вино». Ведомство готово инициировать любые защитные меры для того, чтобы на полке оставалось как можно меньше импортного вина, добавил министр.

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«С 2019 года произошло беспрецедентное сокращение объемов ввозимого балка (иностранные виноматериалы, доставляемые наливом) — на 98%, на рынке его практически нет, — сказал министр. — Это крайне положительно сказалось на привлекательности отрасли для инвестиций, а также на качестве и репутации отечественного вина. Его совершенно точно можно ставить на полку и ничего не стесняться».

...и вытолкнуть импорт

Впрочем, на выбор покупателя влияет не только и не столько количество представленного вина в магазине, сколько его цена, сказал «Известиям» гендиректор компании «Мое вино» (бренды «Массандра», «Новый Свет», «Инкерман») Арсен Карапетян. Поэтому, даже если обязать розницу выставлять на полку 50% российской продукции и при этом ничего не делать с дешевым импортом, оборачиваемость у иностранных напитков будет выше.

Арсен Карапетян

Арсен Карапетян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Половина вина в российских магазинах приходится на категорию до 350 рублей. По нашему мнению, в этом сегменте вообще не должно быть импорта, только отечественные напитки. Если в России иностранное вино продается с ценой до 350 рублей, то за рубежом оно не стоит практически ничего — как правило, это фальсификат. Поэтому в первую очередь мы должны бороться с недобросовестной конкуренцией, — уверен эксперт.

Чтобы вытолкнуть импортное вино в более дорогую категорию, нужно повысить акцизы и сделать заградительные пошлины, считает он. Бизнес предлагает увеличить сбор на вино в пять раз, до 180 рублей на 1 л, а импортные пошлины повысить с действующих 20 до 50%. В других ценовых категориях представленность иностранной продукции должна быть не более 20%, отметил он.

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов отметил, что депутаты уделяют пристальное внимание винодельческой отрасли. Например, парламентарии обсуждают с правительством введение обязательной квоты в 50% для отечественных вин на полке. «Наши вина способны составить конкуренцию иностранным напиткам и даже выместить их», — добавил он. И отметил, что то же правило надо установить и для общепита.

Важную роль в создании качественного продукта могут играть и руки, которые делают вино, и даже философия, которая заложена в хозяйстве, считает бренд-амбассадор винодельни «Криница» Ольга Скурихина.

пленарное заседание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В силу такой концентрации всего самого лучшего мы уверены, что двигаемся к великому вину, — заметила она.

Повысить долю отечественного вина на рынке до 80% уже через несколько лет можно только с помощью целого комплекса мер, добавил Сергей Алтухов. Это прямой и законодательный протекционизм в отношении наших напитков, меры государственной финансовой поддержки, а также работа импортных и обнуление экспортных пошлин и дистанционная продажа российского вина.

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