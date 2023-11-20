Уберите документы: алкоголь и табак позволят покупать по биометрии без паспорта

Алкоголь и табак разрешат покупать без паспорта, подтвердив возраст по биометрии. Сервис может заработать уже в 2024-м, заявил «Известиям» гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий. Чтобы воспользоваться такой опцией, потребуется иметь подтвержденный цифровой профиль гражданина и сдать данные в единую биометрическую систему (ЕБС). Ритейлеры заинтересованы в сервисе, но перенастройка систем может занять время. В ЦБ уверены, что распознавание по лицу — безопасная технология. Правда, пока люди не станут доверять биометрии, услуга не станет массовой.

Когда разрешат подтверждать возраст по биометрии

Центр биометрических технологий (ЦБТ) заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для категоризированных товаров (алкоголя и продукции, содержащей никотин). Об этом «Известиям» рассказал гендиректор компании (совместное предприятие «Ростелекома», ЦБ и Росимущества) Владислав Поволоцкий. Он подчеркнул: запустить услугу планируется уже в 2024 году.

— Сложности возникают, когда вы начинаете покупать товары с возрастным ограничением. Сейчас никто еще не смог внедрить альтернативу человеку, — пояснил эксперт.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Возможность подтвердить возраст в магазине с помощью слепка лица будет у граждан, которые сдали данные в ЕБС, уточнил Владислав Поволоцкий. Подойдет даже упрощенная биометрия (чтобы получить ее, достаточно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия» и иметь подтвержденную учетную запись на госпортале). Помимо того, для доступа к сервису потребуется подтвержденный цифровой профиль.

Справка «Известий» К концу 2023 года в России должна появиться инфраструктура для «Цифрового профиля» — единой платформы, которая обеспечит обмен информацией между государством, гражданами, юридическими лицами. Доступ к ней получат и коммерческие организации, в том числе банки. Система даст гражданам возможность увидеть полную информацию о себе в своем аккаунте на портале госуслуг, а ведомства благодаря ей смогут упростить процесс предоставления государственных и социальных услуг.

Головная компания сетей «Перекресток» и «Пятерочка» X5 Group планирует реализовать технологию подтверждения возраста на кассах самообслуживания, сообщил «Известиям» вице-президент компании Станислав Богданов. Однако окончательное решение будет зависеть от итоговых параметров подключения сети к ЕБС, стоимости операций по проверке возраста, а также формата взаимодействия с согласиями на обработку персональных данных.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Массовое внедрение сервиса потребует времени для настройки терминалов и касс самообслуживания, а также интеграции информационных систем, пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБТ. Тем не менее значительная часть торговых точек уже оборудована устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью распознавания лица.

— Мы заинтересованы в идентификации покупателей по цифровому паспорту и считаем этот способ наиболее перспективным сегодня в части верификации возраста, — сообщили в пресс-службе «Магнита».

«Известия» направили запрос в Минцифры.

Основное преимущество подтверждения возраста биометрией в магазинах — создание бесшовного сервиса для оплаты товаров, подчеркнули в ЦБТ. Сегодня для покупки алкоголя или никотиносодержащей продукции клиенты сначала предъявляют паспорт, а затем расплачиваются картой или наличными — после запуска новой опции для этого будет достаточно одного взгляда в камеру.

Как в России можно платить лицом

В РФ уже действует несколько проектов, позволяющих оплачивать покупки лицом. С 2021-го такую возможность запустили во многих торговых точках, в том числе в сетях «Перекресток» и «Пятерочка», через сервис «Сбера» «Плати улыбкой». Также тестирование оплаты по лицу сейчас проводят совместно Банк России, НСПК (оператор системы быстрых платежей) и ЦБТ. Пока оно ведется в закрытой группе.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Биометрия как способ оплаты отличается безопасностью — благодаря ей банки уже сейчас могут более качественно идентифицировать клиентов, подчеркнули в ЦБ РФ. Помимо того, благодаря скорости процесса время на обслуживание покупателя уменьшается, что поможет сократить очереди в магазинах.

— Скорость прохождения трансакций будет на порядок выше, чем при оплате картой или по СБП, что даст преимущества предпринимателям в точках продаж с большим клиентопотоком, — добавил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

С помощью технологии подтверждения возраста по слепку лица банки смогут нарастить трансакционную активность у тех ритейлеров, которым они проводят трансакции, добавили в пресс-службе ВТБ.

Разрабатываемая ЦБТ технология также позволит торговым сетям полностью исключить ошибку в части продажи алкоголя и табачной продукции несовершеннолетним гражданам, дополнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас кассами самообслуживания пользуется почти 50% покупателей магазинов «Магнит», сообщили в пресс-службе розничной сети. В сочетании с технологией идентификации это поможет облегчить рутинные процессы для работников сети и освободить им время для осуществления других задач.

Распространение оплаты по биометрии может привести к уменьшению числа сотрудников в тех торговых сетях, где еще не распространены кассы самообслуживания, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. За счет таких касс крупные ритейлеры уже урезали персонал, но даже там рядом с автоматами дежурит сотрудник, который проверяет паспорта у покупателей товаров 18+.

Однако возможность оплаты лицом всё же пока массово не применяется, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. По его словам, у потребителей еще нет сформированной покупательской привычки.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Распространение технологий с применением слепков лица тормозится неготовностью граждан предоставлять свои данные в единую биометрическую систему, констатировал директор подразделения «Диджитал» банка ДОМ.РФ Олег Комлик. Но, как показывает опыт развития госуслуг, по мере интеграции сервисов в повседневную жизнь люди начнут активнее ею пользоваться.