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Пенным делом: продажи разливного пива навынос хотят ужесточить

Почему депутаты предлагают пересмотреть правила реализации этого напитка
Фото: РИА Новости/Роман Владимиров
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В Госдуме хотят ужесточить продажи разливного пива навынос. Сейчас такая розница, например, в магазинах «Живое пиво», никак не урегулирована, что создает серьезные риски для населения, считают там. В частности, так продавали напитки «Мистер сидр», которым отравились десятки людей по всей стране. Поэтому бутылки как минимум следует закупоривать так, чтобы не была нарушена целостность продукции, плюс на них должна быть этикетка с указанием состава и срока годности. Такой законопроект депутаты «Справедливой России» намерены внести в нижнюю палату в ближайшее время. Эксперты считают, что этот подход фактически запрещает продажи живого пива, а проблему с легальностью продукции можно решить только с помощью контроля его сырья.

С собой навынос

В Госдуме предложили ужесточить продажи навынос пива в розлив — таким образом его можно прибрести, например, в магазинах «Живое пиво» или в «наливайках», которые днем работают как розничные точки, а вечером — как общепит.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев считает, что в действующем законодательстве нужно предусмотреть новый термин — «розничная продажа в розлив навынос пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи». Плюс к этому, стоит обозначить особенности регулирования такой реализации, рассказал он «Известиям». Депутат инициировал поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ).

пиво
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Парламентарий подчеркнул, что сейчас, согласно этому закону, действуют два типа продаж спиртного — в рознице и в общепите. Причем у каждого варианта есть свои правила торговли. Например, для магазинов есть требования, которые защищают права потребителей, а также работают на прослеживаемость продукции. В частности, на этикетке с бутылкой пива следует размещать информацию о товаре: его состав, срок годности, производитель и многое другое. Кроме того, продукция должна быть укупорена, а также проходить через систему государственного учета алкоголя ЕГАИС.

В общепите тоже есть свои особенности: например, после вскрытия тары пиво отпускается только в бокалы и так далее.

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Но продажи разливного пива навынос отличаются: вместо производителя продавец сам наливает продукцию в тару и укупоривает ее. В таком случае недобросовестные торговцы могут продавать дешевую продукцию по более высокой стоимости, не соблюдать сроки годности после вскрытия кеги, продавать неучтенное пиво несколько раз по одним и тем же документам, использовать гибридный формат продаж — магазин и общепит, и так далее.

«Наличие этого канала реализации играет существенную роль в росте объемов продукции, реализуемой вне легального, налогооблагаемого рынка», — говорится в пояснительной записке к проекту.

пивная
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Объем такого рынка по итогам трех кварталов 2022 года составил 22,2% по стране, из них по разливному пиву — 80%, согласно исследованию Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ. В случае таких продаж речь может идти о контрафакте, который опасен для населения.

Поэтому депутат предлагает обязать продавцов заведений укупоривать бутылку таким образом, чтобы в случае даже однократного нарушения ее целостности (при открытии) это было сразу заметно, а значит, покупатель не сможет приобрести продукцию в собственную тару. Причем на этой упаковке должна быть этикетка с информацией о составе, сроке годности и другой обязательной по закону информацией.

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«Живые» продажи

В Минпромторге не согласились с предложением депутата, следует из отзыва министерства, с которым ознакомились «Известия». Так, с 1 апреля этого года в РФ стартовала поэтапная маркировка тары слабоалкогольных напитков, включая пиво, плюс с 1 сентября начал функционировать реестр производителей таких жидкостей, напомнили в ведомстве. По мнению министерства, это позволит регуляторам сделать рынок пивоваренной продукции прозрачным.

Дополнительных комментариев в Минпромторге не предоставили, «Известия» направили запрос в Минфин. Также редакция запросила Ассоциацию компаний розничной торговли и крупнейшие сети — X5 group, «Магнит», «Ашан» и другие.

пиво
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Предложенный депутатом подход не позволит решить поставленные задачи, продавцы всё равно будут разливать напитки в собственную тару граждан — на практике это невозможно проконтролировать, сказал «Известиям» член президиума «ОПОРы России» Алексей Небольсин. Более того, эксперт считает, что нельзя допускать по одному и тому же адресу в спальном районе деятельность «наливаек», которые днем работают как магазины, а вечером и ночью — как общепит.

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Эксперт напомнил, что накануне группа парламентариев во главе с первым зампредом ГД Александром Жуковым внесла в ГД законопроект, который позволяет региональным властям ограничивать время работы заведений общепита. Если заведения предлагают алкоголь, то в спальных районах их следует закрывать с 01:00 до 08:00, тогда проблема «наливаек», которые создают шум и мешают гражданам, будет решена, уверен Алексей Небольсин.

Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отметил «Известиям», что проблему с шумом от работающих «наливаек» можно решить и уже имеющимися инструментами — контролировать порядок могут правоохранительные органы.

пивная
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По мнению главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, депутат фактически предлагает запретить продажи живого пива. Если торговцев обяжут укупоривать бутылки и прикреплять к ним этикетку, то такая реализация ничем не будет отличаться от обычной магазинной, считает он. Эксперт подчеркнул, что ежегодно в РФ продается около 8 млрд л таких напитков, лишь 1 млрд из них приходится на живое пиво.

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Проблему с легальностью продукции можно решить только лишь с помощью контроля сырья, полагает эксперт. По его мнению, с «наливайками» также следует бороться другими способами. Подавляющее большинство таких заведений исчезнет, если в регионах будут практиковать федеральные рамки для продажи спиртного в рознице — до 23:00, считает Дробиза. Несколько лет назад они появились как реакция на ужесточение времени торговли спиртным в субъектах, напомнил он.

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