Всё параллельно: поставщики алкоголя злоупотребляют альтернативным импортом

Практически все известные бренды зарубежных коньяков, виски, шампанского начали ввозить в Россию по параллельному импорту, несмотря на то что официально разрешены альтернативные поставки лишь нескольких десятков марок. Об этом рассказали отечественные компании — производители и импортеры. Источник, близкий к Минфину, подтвердил «Известиям», что такая проблема существует. Но регулятор уже подготовил проект постановления правительства, нормы которого должны ее решить. В частности, появятся новые основания для блокировки спиртного в системе государственного учета ЕГАИС. В пояснительной записке к документу сказано, что нарушения при использовании схем параллельного импорта могут привести к поставкам потенциально опасного спиртного.

Свежий импорт

Участники алкогольного рынка фиксируют: по схеме параллельного импорта в Россию начали ввозить продукцию даже тех алкогольных компаний, которые не покидали отечественный рынок и по-прежнему поставляют в РФ продукцию сами либо через официального представителя. Как рассказал «Известиям» президент компании Ladoga (ввозит продукцию по прямому импорту с разрешения правообладателей) Вениамин Грабар, «мы столкнулись с этой проблемой уже несколько раз, обнаружив бренды, которые мы завозим официально по эксклюзивному контракту, в прайс-листах тех компаний, с которыми мы не работаем».

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— При этом такие бренды вне списка товаров, разрешенных к параллельному импорту. Проведя расследование совместно с производителем, мы выяснили, что товар был завезен в Россию без нашего ведома — через небольшого зарубежного дистрибьютора. Мы с изготовителем приняли меры, — рассказал он. — И это еще не самый плохой сценарий в том числе для потребителя, когда мы смогли отследить поставку, происхождение продукции — сейчас мы хотя бы уверены, что это не подделка. Но нет никакой гарантии, что кто-то под видом легальной продукции не захочет ввезти в страну непонятно что.

Справка «Известий» В 2022 году в России легализовали параллельный импорт: разрешили ввозить оригинальную продукцию без разрешения правообладателей. В конце марта прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление правительства. Позже — в начале мая 2022 года — Минпромторг своим приказом утвердил перечень из 96 групп товаров, которые можно поставлять в РФ по параллельным каналам. В ноябре того же года список обновили — там появилось 40 алкогольных брендов, среди них: шотландский виски Auchentoshan, Bell's, ирландский Bushmills, американский Jack Daniels и Jim Beam, немецкий Jägermeister и другие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас по схеме параллельного импорта в страну ввозятся в том числе алкогольные бренды, которые Минпромторг не включил в свой соответствующий приказ , рассказал «Известиям» глава Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев. Это касается в основном крепких напитков (коньяка и виски), а также шампанского.

— Пользуясь усложнением ситуации с контролем для ФТС, многие компании пытаются ввозить в Россию бренды зарубежных компаний, которые не ушли с российского рынка. Поставки идут без их согласия , — отметил эксперт. — Такие напитки могут быть легальными, но ввезены они в РФ в нарушение установленного порядка.

«Известия» направили запросы в Минпромторг и Росалкогольтабакконтроль (РАР), а также крупнейшие торговые сети.

Опасные градусы

Федеральный чиновник, близкий к Минфину, подтвердил «Известиям»: по параллельной схеме в Россию завозят иностранные напитки, которые уже поступают в страну по прямому импорту. Нарушители делают это в обход правообладателей брендов и их официальных представителей, именно они затем жалуются регулятору на нелегальную продукцию на рынке. Причем она не обязательно должна быть поддельной, речь может идти об оригинальных товарах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На практике это выглядит следующим образом: импортер уведомляет Росалкогольтабакконтроль о начале оборота продукции на территории РФ, компания предоставляет весь пакет документов, которые доказывают, что у нее есть на это право, продукция безопасна и ее качество подтверждено. В РАР оценивают бумаги и принимают решение о приеме этого уведомления. Затем импортер получает акцизные марки, и они автоматически появляются в системе учета спиртного ЕГАИС. Далее продукция пересекает границу и поступает в легальный оборот в РФ, включая полки магазинов крупной розницы.

То есть алкоголь дважды проходит проверку регуляторов. Но позже оказывается, что документы в целом или частично были нелегальными, это выясняется тогда, когда правообладатель заявляет о своих правах на бренд и жалуется на параллельные поставки.

В ФТС «Известиям» сказали, что режим параллельного импорта применяется к оригинальной качественной продукции. В отношении контрафактной (поддельной) продукции таможенные органы продолжают принимать меры по пресечению ее оборота, изъятию и уничтожению в соответствии с законодательством.

— За 10 месяцев текущего года таможенными органами выявлено 3,3 млн единиц контрафакта, в числе которых и алкогольная продукция, — отметили в таможенной службе.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Минфин уже отреагировал — ведомство подготовило поправки в действующее регулирование, следует из документов, с которыми ознакомились «Известия». Регулятор сформировал проект постановления правительства, в пояснительной записке к которому сказано, что в Россию въезжает потенциально опасная алкогольная продукция с поддельными документами. Поэтому Минфин предлагает создать новые основания для блокировки спиртного в системе государственного учета ЕГАИС.

Например, продажи продукции могут остановить, если поставщик не является правообладателем либо его официальным представителем, — эта норма не коснется брендов, которые входят в параллельный импорт. Более того, заблокируют тех, у кого обнаружатся нелегальные документы, например декларации о соответствии обязательным требованиям (подтверждают качество и безопасность продукции).

— Конечная цель проекта — обеспечить безопасность алкогольной продукции для наших граждан. Ввозимая продукция, безопасность которой не была подтверждена надлежащим образом, может причинить вред потребителю. Регулирование также направлено на защиту интересов добросовестного бизнеса, — сказали «Известиям» в Минфине.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Такие поправки Минфина входят в противоречие с федеральным законодательством, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Дело в том, что закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ) постановил, что акцизная марка является документом, который подтверждает легальность производства и оборота на территории РФ.