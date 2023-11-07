Всё параллельно: поставщики алкоголя злоупотребляют альтернативным импортом
Практически все известные бренды зарубежных коньяков, виски, шампанского начали ввозить в Россию по параллельному импорту, несмотря на то что официально разрешены альтернативные поставки лишь нескольких десятков марок. Об этом рассказали отечественные компании — производители и импортеры. Источник, близкий к Минфину, подтвердил «Известиям», что такая проблема существует. Но регулятор уже подготовил проект постановления правительства, нормы которого должны ее решить. В частности, появятся новые основания для блокировки спиртного в системе государственного учета ЕГАИС. В пояснительной записке к документу сказано, что нарушения при использовании схем параллельного импорта могут привести к поставкам потенциально опасного спиртного.
Свежий импорт
Участники алкогольного рынка фиксируют: по схеме параллельного импорта в Россию начали ввозить продукцию даже тех алкогольных компаний, которые не покидали отечественный рынок и по-прежнему поставляют в РФ продукцию сами либо через официального представителя. Как рассказал «Известиям» президент компании Ladoga (ввозит продукцию по прямому импорту с разрешения правообладателей) Вениамин Грабар, «мы столкнулись с этой проблемой уже несколько раз, обнаружив бренды, которые мы завозим официально по эксклюзивному контракту, в прайс-листах тех компаний, с которыми мы не работаем».
— При этом такие бренды вне списка товаров, разрешенных к параллельному импорту. Проведя расследование совместно с производителем, мы выяснили, что товар был завезен в Россию без нашего ведома — через небольшого зарубежного дистрибьютора. Мы с изготовителем приняли меры, — рассказал он. — И это еще не самый плохой сценарий в том числе для потребителя, когда мы смогли отследить поставку, происхождение продукции — сейчас мы хотя бы уверены, что это не подделка. Но нет никакой гарантии, что кто-то под видом легальной продукции не захочет ввезти в страну непонятно что.
Сейчас по схеме параллельного импорта в страну ввозятся в том числе алкогольные бренды, которые Минпромторг не включил в свой соответствующий приказ, рассказал «Известиям» глава Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев. Это касается в основном крепких напитков (коньяка и виски), а также шампанского.
— Пользуясь усложнением ситуации с контролем для ФТС, многие компании пытаются ввозить в Россию бренды зарубежных компаний, которые не ушли с российского рынка. Поставки идут без их согласия, — отметил эксперт. — Такие напитки могут быть легальными, но ввезены они в РФ в нарушение установленного порядка.
«Известия» направили запросы в Минпромторг и Росалкогольтабакконтроль (РАР), а также крупнейшие торговые сети.
Опасные градусы
Федеральный чиновник, близкий к Минфину, подтвердил «Известиям»: по параллельной схеме в Россию завозят иностранные напитки, которые уже поступают в страну по прямому импорту. Нарушители делают это в обход правообладателей брендов и их официальных представителей, именно они затем жалуются регулятору на нелегальную продукцию на рынке. Причем она не обязательно должна быть поддельной, речь может идти об оригинальных товарах.
На практике это выглядит следующим образом: импортер уведомляет Росалкогольтабакконтроль о начале оборота продукции на территории РФ, компания предоставляет весь пакет документов, которые доказывают, что у нее есть на это право, продукция безопасна и ее качество подтверждено. В РАР оценивают бумаги и принимают решение о приеме этого уведомления. Затем импортер получает акцизные марки, и они автоматически появляются в системе учета спиртного ЕГАИС. Далее продукция пересекает границу и поступает в легальный оборот в РФ, включая полки магазинов крупной розницы.
То есть алкоголь дважды проходит проверку регуляторов. Но позже оказывается, что документы в целом или частично были нелегальными, это выясняется тогда, когда правообладатель заявляет о своих правах на бренд и жалуется на параллельные поставки.
В ФТС «Известиям» сказали, что режим параллельного импорта применяется к оригинальной качественной продукции. В отношении контрафактной (поддельной) продукции таможенные органы продолжают принимать меры по пресечению ее оборота, изъятию и уничтожению в соответствии с законодательством.
— За 10 месяцев текущего года таможенными органами выявлено 3,3 млн единиц контрафакта, в числе которых и алкогольная продукция, — отметили в таможенной службе.
Минфин уже отреагировал — ведомство подготовило поправки в действующее регулирование, следует из документов, с которыми ознакомились «Известия». Регулятор сформировал проект постановления правительства, в пояснительной записке к которому сказано, что в Россию въезжает потенциально опасная алкогольная продукция с поддельными документами. Поэтому Минфин предлагает создать новые основания для блокировки спиртного в системе государственного учета ЕГАИС.
Например, продажи продукции могут остановить, если поставщик не является правообладателем либо его официальным представителем, — эта норма не коснется брендов, которые входят в параллельный импорт. Более того, заблокируют тех, у кого обнаружатся нелегальные документы, например декларации о соответствии обязательным требованиям (подтверждают качество и безопасность продукции).
— Конечная цель проекта — обеспечить безопасность алкогольной продукции для наших граждан. Ввозимая продукция, безопасность которой не была подтверждена надлежащим образом, может причинить вред потребителю. Регулирование также направлено на защиту интересов добросовестного бизнеса, — сказали «Известиям» в Минфине.
Такие поправки Минфина входят в противоречие с федеральным законодательством, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Дело в том, что закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ) постановил, что акцизная марка является документом, который подтверждает легальность производства и оборота на территории РФ.
Теперь получается, что это не так, импортный алкоголь, который получил марку, может оказаться нелегальным и быть заблокированным в ЕГАИС. Более того, сейчас правообладатель в суде доказывает свои права на продукцию в случае нарушения его интеллектуальных прав, причем тяжбы могут идти годами. Но Минфин предлагает более оперативный подход, логично предположить, что ведомству придется кого-то наделить функциями суда, подчеркнул Павел Шапкин.