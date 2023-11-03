Губит людей не сидр: власти поддержали минимальные цены на пиво и медовуху

Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу Госдумы по поводу введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, медовуху, сидр и пуаре, сообщил «Известиям» источник в правительстве. Эксперты считают, что МРЦ очистит рынок от некачественной продукции, а также избавит его от серого импорта из соседних стран. Введение МРЦ может повлиять на цену пива в экономсегменте, но не более чем на 10–15%. Однако в профильных ассоциациях против нововведения: это может подтолкнуть потребителей к дешевому крепкому суррогатному алкоголю, что приведет к новым массовым отравлениям потребителей. В любом случае, если будет принято положительное решение, установление минимальной цены останется за Минфином. Подробности — у «Известий».

Действительно пиво

Минпромторг России поддержал введение в РФ минимальных розничных цен на разливное пиво и пивнапитки, на яблочный и грушевый сидр, а также на алкогольные напитки на основе меда. Под разливными подразумевают «живые» алкогольные напитки — они проходят пастеризацию, но поточную.

— Механизм установления минимальных розничных цен предназначен для отсечения фальсифицированной продукции, продаваемой по ценам ниже себестоимости и потому пользующейся популярностью у неблагополучной части населения, — сказал председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов. — Внутригосударственное регулирование цен предлагается для ускорения процесса законодательного оформления, так как согласование в рамках Евразийской экономической комиссии может занять более года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По данным ТПП, темпы производства сидра за первое полугодие 2023 года выросли на 6%, а медовухи — на 28% . Поэтому необходимо введение более серьезного контроля за этим сегментом рынка, отметил Борисов.

Минимальная розничная цена необходима для борьбы с недобросовестными производителями — теми, кто, нарушая традиционную технологию пивоварения, насыщает рынок, по сути, слабоалкогольными ферментными коктейлями со вкусом пива, и теми, кто прямо нарушает закон и не платит акциз с выпущенной продукции , заметил в беседе с «Известиями» председатель совета Союза российских пивоваров, гендиректор ООО «Суздальский пивовар» Даниил Бриман.

— МРЦ очистит рынок пива от суррогатной и некачественной продукции , — согласен он. — При этом суррогаты, скорее всего, перейдут в иную ценовую категорию и по-прежнему будут доступны потребителям. Вопрос только в том, будут ли их покупать, когда с этикеток исчезнет название «пиво».

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз полагает, что название «пиво» вряд ли исчезнет с этикеток «пивозаменителей» после введения МРЦ.

— Потребитель вообще ничего не заметит , — убежден Дробиз. — Много лет нашим рынком заправляли западные пивовары. Сейчас у них только 20%. Прежде западные компании с огромными денежными ресурсами позволяли себе неравноправную конкуренцию с российскими заводами в федеральных сетях. И продажа шла часто ниже себестоимости за счет розничных акций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева

Алкохимики

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, глава центра WineRetail Александр Ставцев считает, что введением МРЦ государство будет преследовать во многом интересы покупателей разливных пива, медовухи и сидра .

— Цель заключается также в том, чтобы защитить участников рынка от демпинга тех коллег, которые могут делать пиво из чего-то другого: скажем, не только из хмеля и солода. Они так называемые оптимизаторы качества. По сути, это алхимики — производят пиво тем способом, которым сделать напиток с таким названием нельзя. У них всё выходит очень дешево и подозрительно, — говорит аналитик.

Александр Ставцев напомнил нашумевший летом инцидент с «Мистером Сидром», который, к слову, относился к категории пивных напитков. В той скандальной истории производители ради дешевизны продукта использовали запрещенный метанол, хотя алкогольная основа должна была быть пивной.

По оценке Союза российских пивоваров, введение МРЦ может повлиять на цену пива в экономсегменте, но не более чем на 10–15%, что составит не более 10 рублей на 0,5 литра .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вместе с тем Даниил Бриман убежден, что появление МРЦ только в сегменте разливного пива не даст положительного эффекта, так как основная часть суррогата и товара, реализуемого по демпинговым ценам, — это тарированная продукция.

«Известия» направили запрос с просьбой разъяснить необходимость введения МРЦ в Минфин, а также в компании из топа пивоваренной промышленности России («Балтика», АО «Жигулевское пиво», ОАО «Томское пиво», ОАО «Букет Чувашии», ООО «Тагильское пиво» и другим).

Всплеск нечистых

Член подкомиссии РСПП по вопросам регулирования алкогольного рынка, исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов выступает против МРЦ на пивоваренную продукцию как в розницу, так и в разливном сегменте. Эксперт считает, что эта мера будет способствовать повышению маржинальности нелегального производства и оборота, так как в структуре себестоимости бутылки пива не менее 51% составляют налоги и сборы .

— В борьбе с нелегальным рынком этот инструмент неэффективен, он приведет к сокращению ценовой доступности продукта и росту потребительских цен, так как ограничивает возможности легальных производителей в использовании гибкой ценовой политики, — сказал «Известиям» Вячеслав Мамонтов.

С его слов, разливной сегмент должен быть в фокусе внимания надзорных органов, именно в так называемых наливайках сконцентрировано 80% безакцизной пивоваренной продукции . Прежде всего, полагает Мамонтов, необходимо дать определение этому каналу продаж — «розничная продажа алкогольной продукции в розлив на вынос» — и закрепить его на законодательном уровне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В АПП уверены, что сейчас требуется усилить контроль за так называемыми наливайками. Кроме того, необходимо создать равные условия вне зависимости от размера производства и распространить обязанность по установке автоматических счетчиков ЕГАИС на все линии розлива пива.

— Любые меры по регулированию рынка прежде всего должны обсуждаться с бизнесом, чтобы исключить неблагоприятные последствия как для отрасли, так и для потребителей, — уверен зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Президент AB InBev Efes Ораз Дурдыев тоже опасается, что внедрение МРЦ увеличит маржинальность нелегальных производителей и введет потребителя и государство в заблуждение, когда нелегальная продукция будет стоять на полке по цене легальной. Он отмечает, что на рынке уже наблюдается выравнивание легальных и теневых товаров по стоимости (по данным исследования МГУ).

— МРЦ, в свою очередь, ограничит возможность законных производителей использовать гибкую ценовую политику, — указывает эксперт. — Точки продаж будут мотивированы работать с нелегальным сегментом, в случае если недобросовестный производитель обеспечит их долей от прибыли (бек-маржой), которая может достигать до 50% стоимости литра.

Ораз Дурдыев замечает, что уже сейчас средняя цена за литр пива на розлив составляет порядка 120 рублей, а на сидр — 170 рублей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Трудный серый рынок

Потребность в ценовом регулировании вызвана тем, что при всех инструментах, которые государство использует для контроля за рынком на данный момент, органы власти не могут «победить» серый рынок, объясняет генеральный директор ООО «Сидр Хаус» Андрей Якушев. В реальности, по его словам, продажи пива и пивных напитков в розлив сложно технически отслеживать, этим и пользуются недобросовестные участники рынка, в отличие от продукции в бутылках и банках, которые технически легче отслеживаются и в которых невозможно скрыть объемы розлива и продаж.

— Что же касается цен на пиво, медовуху и сидр, то они вырастут, — прогнозирует Андрей Якушев. — Цены подравняются, так как самый нижний ценовой сегмент подтянется вверх, поскольку недобросовестным участникам придется платить налоги. В среднем и высоком сегменте цены вырастут согласно инфляции, но не так существенно.

По видению Якушева, скорее всего, власти пойдут по пути регулирования стоимости на водку и коньяк, когда ежегодно устанавливают минимальные цены производителя, дистрибьютора, конечной точки продаж.

— Есть разумная нижняя планка себестоимости напитка. Если производитель опускает цену ниже, значит, он либо существенно оптимизирует качество, либо налоги (участвуя в серых схемах) — зачастую делают и то и другое , — рассуждает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Учредитель портала пивного рынка Profibeer Дмитрий Дробышевский обращает внимание, что минимальная розничная цена на пиво позволит лишить главного конкурентного преимущества — цены — поставщиков пива без маркировки, ЕГАИС и уплаченных акцизов.

— Как показывает практика, МРЦ — действенная мера, — уверен собеседник. — Она показала свою эффективность на рынке крепкого алкоголя. Например, в Татарстане, который установил свою МРЦ на пиво еще в 2019 году. Но, чтобы МРЦ работала, она должна быть установлена на всё пиво, а не только на разливное. Иначе тот продукт, с которым борется МРЦ, просто перетечет в другой формат и будет продаваться как расфасованное пиво.

Что будет с ценами

В BusinesStat считают, что в случае введения минимальной розничной цены на пиво, медовуху и сидр — розничные цены вырастут. В первую очередь увеличатся цены на наиболее дешевую и зачастую контрафактную продукцию, которая теперь вынужденно будет продаваться по более высокой установленной минимальной цене .

— Значительная часть пива и пивных напитков в России реализуется крупными пивоваренными заводами посредством промоакций по ценам ниже себестоимости и ожидаемой минимальной розничной цены на продукцию, — напоминают в BusinesStat. — Поэтому в результате введения МРЦ возможность реализации продукции подобным путем в магазинах сократится, что в результате приведет к росту стоимости напитков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При этом, по предположениям аналитиков BusinesStat, введение МРЦ на пиво, сидр, медовуху окажет двойственный эффект на качество товара. С одной стороны, компании, которые ранее выпускали более дешевую и менее качественную продукцию, будут вынуждены повысить требования к собственным напиткам, чтобы быть конкурентоспособными в условиях установления минимальной розничной цены. С другой стороны, крупные производители будут ограничены в возможности демпинговать за счет продажи продукции по ценам ниже рыночных в рамках промоакций и будут стремиться удерживать цены на невысоком уровне для сохранения доли рынка, что в долгосрочной перспективе негативно отразится на качестве.

Снять запрет

Однако, чтобы реализовать данную инициативу, необходимо принять несколько нормативных актов. Это в том числе и межгосударственные документы. Как рассказали «Известиям» в правительстве, Минпромторг уже готов внести необходимые изменения в договор о ЕАЭС в отношении расширения перечня товаров, на который может распространяться регулирование цен. Объясняется это тем, что в настоящее время введение МРЦ затруднено из-за того, что в приложении № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе присутствует запрет на введение государственного ценового регулирования (минимальной цены) на алкогольную продукцию крепостью ниже 28%. Таким образом, для введения в РФ МРЦ на пиво и пивные напитки требуется корректировка соответствующих положений.

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Между тем в Евразийской экономической комиссии «Известиям» сообщили, что относительно вопроса о введении МРЦ на иные группы товаров «подобные предложения в комиссию от государств — членов ЕАЭС до настоящего времени не поступали».