Акцизы и штрих-коды: как отличить настоящий алкоголь от поддельного

Число пострадавших и погибших от суррогатного напитка «Мистер Сидр» к концу недели выросло до 103 человек. Из них 31 погиб, 70, в том числе пятеро детей, остаются в больницах и только двое выписались домой. В сидре был обнаружен метанол, хотя в натуральном напитке крепкого спирта вообще быть не должно. Позже выяснилось, что спиртосодержащая жидкость, которой разбавляли суррогат, была похищена с одного из складов МВД Самарской области. Там она пролежала 11 лет: метанол был изъят в ходе одной из проверок. После массового отравления депутаты и общественники призвали внепланово проверить российский рынок слабоалкогольных напитков и даже ввести госмонополию на производство спирта. Как рядовым гражданам обезопасить себя и при покупке отличить поддельный алкоголь — в материале «Известий».

Как в алкоголь попадает метанол

При соблюдении технологии производства метанола в алкоголе быть не может, особенно когда речь идет о напитках натурального брожения (сидры, пиво, вино). Однако недобросовестные производители все чаще прибегают к дешевым суррогатам, добавляя спирт для крепости в пивное сусло или виноградный концентрат. По данным на 2021 год, из 160 тыс. населенных пунктов в России более 70 тыс. не имели магазинов с лицензией на продажу алкоголя. Эта ниша активно заполнялась суррогатами различного качества, некоторые из которых оказывались смертельными.

Стремясь сэкономить, недобросовестные производители закупают самый дешевый спирт, не проверяя его качество. Причем, если сырье приобретается в Китае, то риск ошибки возрастает. Как пояснил «Известиям» журналист, эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов, и метиловый, и этиловый спирт в Китае обозначаются одним и тем же иероглифом. Но метиловый стоит дешевле, а производители не утруждают себя дополнительными проверками или консультациями со специалистами. Между тем, даже небольшая доза метанола способна всерьез навредить здоровью, а 90 г чистого вещества уже смертельны для человека, пояснил специалист.

После резонансного отравления суррогатом Минпромторг разработал законопроект о регулировании производства и оборота метанола, согласно которому в стране запланировано введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта, правда, речь идет только о российских производителях.

Пиво или водка: какой алкоголь пьют в России?

По данным на 2023 год, самым популярным алкогольным напитком у россиян остается пиво, его особенно часто покупают в магазинах «у дома» . «Мы давно пивная страна, а не водочная, хотя продолжаются эти мифы. У нас за год выпивается не меньше 12 миллиардов литров алкогольной продукции, из них — не меньше 8 миллиардов литров пива и пивной продукции», — отмечает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. На втором месте по предпочтениям россиян вина и шампанские, в том числе домашнего изготовления, а из крепкого алкоголя предпочтение все равно отдается водке.

Хотя многие до сих пор думают, что слабоалкогольные напитки чем-то отличаются от крепких, и пиво менее опасно, статистика говорит обратное. Смертность от алкогольных отравлений — по-прежнему одна из острейших проблем здравоохранения. Злоупотребление спиртным прямо или косвенно связано с суицидом (62% случаев), смертью от цирроза печени (68%); летальными случаями панкреатита (60%); гибелью от сердечно-сосудистых заболеваний (40%) и, наконец, отравлениями суррогатами. По данным экспертов «Трезвой России» на 2019 год, на контрафакт приходилось до 60% всей реализуемой алкогольной продукции. Ежегодно в России из-за случайного отравления алкоголем умирает более 5 тысяч человек. Самым безопасным напитком эксперты называют вино, если, конечно, им не злоупотребляют. Ученые Университета Аделаиды (Австралия) рекомендуют выпивать не больше 600 граммов вина в неделю.

Как отличить поддельный алкоголь

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) еще шесть лет назад разработало приложение «АнтиКонтрафакт Алко» , в котором можно проверить акцизные марки вин и крепкого алкоголя на легальность. Для этого нужно либо просканировать штрих-код, либо загрузить в приложение его фотографию. При этом ведомство регулярно проводит мероприятия по выявлению и пресечению опасного алкоголя.

Для борьбы с контрафактным пивом и слабоалкогольными напитками с 1 апреля 2023 года их маркируют с помощью системы «Честный знак» . При цифровой маркировке информация о каждой пачке или банке товара хранится в общей электронной базе данных, просканировать код может и производитель, и потребитель. Благодаря коду можно проследить весь «жизненный цикл» товара, от места производства до конкретного магазина, а также проверить, соответствует ли реальности указанный на упаковке состав. Обнаружив нелегальный товар, покупатель может сразу же пожаловаться в надзорные органы через приложение «Честный знак». Если же соответствующего знака на упаковке нет, лучше от покупки отказаться.

Эксперты рекомендуют приобретать алкоголь только в магазинах с лицензией и не экономить на напитках. «Магазины, торгующие по лицензии, гарантируют 100% безопасности продукции и 50% качества», — пояснил «Известиям» Вадим Дробиз. По мнению эксперта, массовому покупателю необходимо недорогое вино, но сегодня низкая цена зачастую говорит о поддельном напитке. «В Европе вино может стоить 1-2 евро за бутылку. С учетом соотношения доходов населения это равносильно цене в 50 рублей за бутылку 0,75 литра у нас. Однако в России, с учетом дефицита винограда, минимальная розничная цена не может быть меньше 170 рублей».

Если вы собираетесь купить дорогой алкоголь, посмотрите на сайте производителя, как выглядит бутылка. Проверяйте федеральные специальные или акцизные марки: они должны быть плотно наклеены, иметь голограмму, номер партии, а цвет должен соответствовать содержимому.

Качество крепкого алкоголя легко проверить в домашних условиях с помощью обычной зажигалки. Для этого достаточно налить небольшое количество напитка в столовую ложку и поджечь. «Если пламя окажется голубым, значит, алкоголь можно пить, в нем содержится этиловый спирт. А вот если пламя зеленое — это метиловый спирт, пить который категорически нельзя», — пояснил Шапкин.

Есть и еще один способ: определить яд можно по запаху. Как пояснил профессор Института общей и неорганической химии РАН Александр Терентьев, если опустить в напиток раскаленную проволоку, то у напитка с этиловым спиртом запах будет нейтральный, а у метанола — крайне неприятный. Что касается слабоалкогольных напитков, то проверить их в домашних условиях практически невозможно из-за невысокого содержания спиртов.

Что делать при отравлении метанолом

Чаще всего в России подделывают крепкий и дорогой алкоголь — виски, коньяк, ром и дорогую водку, пояснил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Но покупка дешевых слабоалкогольных напитков на розлив — тоже лотерея, которая может обернуться неприятными последствиями. По мнению эксперта, настоящий сидр не может стоить дешевле 200 рублей за бутылку.

Чаще всего в алкогольных суррогатах обнаруживают метиловый спирт. Особую опасность метанол представляет потому, что по запаху и вкусу он неотличим от этилового спирта. При попадании в организм, метанол окисляется до ядовитого формальдегида, вызывает слепоту и негативно влияет на внутренние органы и нервную систему. При этом если все-таки небольшое количество метанола оказалось в организме, смягчить последствия отравления можно. Главным антидотом становится этиловый спирт, качественная водка, — пояснил кандидат медицинских наук, заведующий токсикологической реанимацией НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Олег Кузнецов. «Организм направит все силы на расщепление этанола, и таким образом всасывание метанола существенно замедлится. Своевременный прием этанола многим спасает жизнь», — подчеркнул эксперт.