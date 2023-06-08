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Колокольцев уволил замглавы самарского ГУ МВД из-за хищений спирта для «Мистера Сидра»

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Фото: ТАСС/Астахов Дмитрий
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Глава МВД России Владимир Колокольцев уволил заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова. Об этом 8 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области. Также будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев», — сообщила она журналистам.

Она рассказала, что сотрудники МВД провели работу по установлению каналов, по которым в нелегальный оборот поступила опасная для жизни алкогольная продукция, в дальнейшем реализованная под маркой «Мистер Сидр».

Полицейские установили, что спиртосодержащая жидкость была похищена со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Ее партия хранилась там с 2012 года, после того как ее изъяли во время проверочных мероприятий.

«За совершение указанных хищений задержаны два жителя Самары, устанавливаются их сообщники. Кроме того, задержан сержант полиции, осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию», — добавила Волк.

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5 июня стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах, в том числе в Самарской области. В тот же день был задержан предприниматель Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.

Источник «Известий» сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком «Мистер Сидр».

8 июня число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 21 человека. Ранее сообщалось, что общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в регионах России составляет 96 человек, 30 граждан скончались.

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