Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в России увеличилось до 96

Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем продукции «Мистер Сидр» в регионах России составляет 96 человек, 30 граждан скончались. Об этом 7 июня сообщил Минздрав РФ.



«По оперативным данным, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 96 человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина», — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.



В министерстве отметили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

На стационарном лечении в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях и Удмуртии находятся три пациента в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов — в тяжелом состоянии, 32 — средней степени тяжести.



В понедельник, 5 июня, стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах. В тот же день был задержан Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину.



По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.



6 июня источник «Известий» сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком «Мистер Сидр».