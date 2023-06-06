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Суд арестовал подозреваемого в производстве суррогатного сидра на два месяца

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Фото: скриншот видео/СК РФ
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Суд Ульяновска во вторник, 6 июня, арестовал сроком на два месяца предпринимателя Анара Гусейнова, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, который стал причиной смерти людей в нескольких регионах России.

Бизнесмен будет заключен под стражу до 5 августа.

Гусейнов не признал вину в ходе заседания суда.

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5 июня в нескольких российских регионах стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр». В тот же день Гусейнова задержали.

Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 20. Всего в регионе выявили 51 случай отравления. Еще семь человек погибли в Самарской области, пострадали 14.

По данным «Известий», в Нижегородской области два человека скончались, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, молодой мужчина и женщина находятся в больнице в критическом состоянии.

На складах и в магазинах в Удмуртии изъято около 14 тыс. л пивного напитка «Мистер Сидр». В Ульяновской области были обнаружены 216 30-литровых кегов с опасной продукцией, в Пензенской области изъято свыше 1,7 тыс. л напитка.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат СК.

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