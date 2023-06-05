Власти Удмуртии сообщили о двух случаях отравления сидром в регионе

В Удмуртии два человека отравились сидром, пострадавшие находятся в критическом состоянии, сообщили 5 июня местные власти.

Госпитализированы с симптомами отравления юноша и женщина, написала в своем Telegram-канале зампред правительства региона Эльвира Пинчук.

«20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ № 6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии», — отметила она.

Ранее в понедельник источник «Известий» сообщил, что в Димитровграде Ульяновской области число погибших от отравления суррогатным сидром возросло до 10 человек.

Число установленных пострадавших к настоящему времени достигло 22 человек. Число погибших постепенно увеличивается — сначала было известно о шести.

Также известно о двух погибших в Самарской области.

Глава города Андрей Большаков рассказал, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как установил Роспотребнадзор, отравление наступило, предварительно, в результате употребления сидра «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» на территории Ульяновской области.

Задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в поставках этого алкоголя.