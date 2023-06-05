Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 10

В Димитровграде Ульяновской области число погибших от отравления суррогатным сидром возросло до 10 человек. Об этом сообщил источник «Известий».

5 июня в городе были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, предположительно, сидром. В настоящий момент число установленных пострадавших достигло 22 человек. Число погибших постепенно увеличивается — сначала было известно о шести, а затем о восьми летальных исходах.

Позднее стало известно о смерти продавщицы магазина, который закупал и распространял этот алкогольный напиток.

Глава города Андрей Большаков рассказал, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как установил Роспотребнадзор, по предварительной информации, отравление наступило в результате употребления сидра «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» на территории Ульяновской области.

Задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в поставках алкогольной продукции, которая привела к массовому отравлению людей в двух областях.