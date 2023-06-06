Два жителя Нижегородской области погибли из-за отравления алкоголем

В Нижегородской области два человека скончались в результате отравления алкоголем. Об этом во вторник, 6 июня, рассказал корреспондент «Известий» Олег Мурашов.

Он также добавил, что еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения.

По словам журналиста, накануне в Нижегородской области был организован оперативный штаб, в который вошли сотрудники регионального министерства здравоохранения и Роспотребнадзора.

Установлено, что нескольким местным жителям потребовалась помощь после употребления спиртных напитков. В этой связи представители Следственного комитета и прокуратуры тщательно проверяют склады с алкогольной продукцией, особое внимание уделяется поставкам из Ульяновской области.

5 июня сообщалось, что СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как в регионе зафиксировали первые случаи отравления суррогатным алкоголем.

Ранее в этот день министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что несколько жителей региона отравились суррогатным алкоголем, есть погибшие. Предварительной причиной случившегося он назвал содержание этиленгликоля в составе напитков.

Тогда же стало известно об отравлении сидром в нескольких регионах России. Как выяснилось, пострадавшие пили напиток «Мистер Сидр».

Число погибших в Ульяновской области достигло 16, среди пострадавших — двое несовершеннолетних и одна беременная женщина. По последним данным, общее число отравившихся в регионе увеличилось до 49 человек.

В Самарской области два человека погибли, семь обратились в больницы. Кроме того, в Удмуртии заявили об отравлении двух человек, которые находятся в критическом состоянии.