Две женщины скончались после употребления сидра в Самарской области. Об этом сообщили 5 июня в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

«В ночь с 4 на 5 июня 2023 года две женщины, проживающие в городе Новокуйбышевск, скончались из-за отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток «Сидр», приобретенный в магазине города Новокуйбышевск», — сообщило ведомство в Telegram.

Отмечается, что напиток был поставлен с предприятия, расположенного в Красноглинском районе Самары. На предприятии проводятся следственные действия следователями и криминалистами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

До этого в понедельник Роспотребнадзор сообщил о 14 зарегистрированных случаях отравления алкоголем в Димитровграде Ульяновской области, восемь из них с летальным исходом.

По предварительной информации, отравление наступило в результате употребление сидра под названием «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» на территории Ульяновской области.

5 июня был задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в поставках алкогольной продукции, которая привела к массовому отравлению людей в двух областях.