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СК возбудил дело после отравлений алкоголем в Нижегородской области

СК возбудил дело после отравления алкоголем нескольких жителей Нижегородской области
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Фото: СК РФ по Нижегородской области
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В Нижегородской области возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как в регионе отметили первые случаи отравления суррогатными алкоголем. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«Богородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным СК РФ, 5 июня несколько жителей города Богородска были госпитализированы с отравлением. По предварительной информации, потерпевшие употребляли сидр, приобретенный в магазине сети разливных напитков города.

Также прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту отравления спиртосодержащей продукцией. По данным ведомства, накануне пострадавшие употребляли спиртосодержащий напиток, приобретенный в розницу в магазинах Нижнего Новгорода.

Массовые отравления алкоголем в регионах России. Главное

Ранее в этот день министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в регионе зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, есть погибшие. Несколько человек находятся в отделениях реанимации. Предварительной причиной случившегося министр назвал содержание этиленгликоля в составе суррогатных алкогольных напитков.

Также 5 июня стало известно об отравлении сидром в нескольких регионах России. Как выяснилось, пострадавшие пили напиток «Мистер Сидр».

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской области достигло 16, среди пострадавших — двое несовершеннолетних и одна беременная женщина. По последним данным, общее число отравившихся в регионе увеличилось до 49 человек.

В Самарской области два человека погибли, семь обратились в больницы.

Тем временем местные власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении в Главное следственное управление ведомства.

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