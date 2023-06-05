Бастрыкин поручил передать дела об отравлении сидром в главное управление СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей алкоголем в Самарской и Ульяновской областях в главное следственное управление СК для наиболее объективного и всестороннего дальнейшего расследования. Об этом 5 июня сообщается в Telegram-канале «Следком».

Как следует из сообщения, СК займется расследованием отравления жителей Ульяновской и Самарской областей. Кроме того, Бастрыкин поручил ГСУ СК изучить уголовное дело об отравлении спиртосодержащей жидкостью в Удмуртии.

Предпринимателя, занимающегося поставками алкогольной продукции, задержали. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз», — говорится в сообщении.

Ранее, 5 июня, стало известно, что в Ульяновской и Самарской областях зафиксированы случаи отравления сидром. Как выяснилось, пострадавшие пили напиток «Мистер Сидр».

Сообщается, что число погибших от отравления в Ульяновской области возросло до 16 человек. Уточняется, что еще два человека погибли в Самарской области.

Также местные власти Удмуртии сообщили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.