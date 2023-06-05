Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 16

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35, 16 человек скончались. Об этом 5 июня сообщил губернатор региона Алексей Русских.

В своем Telegram-канале он уточнил, что 25 человек пострадали в Димитровграде, девять отравились в Ульяновске, один — в Новой Малыкле.

Русских подчеркнул, что минздрав области разослал инструкции действий для экипажей скорой помощи при обнаружении пациентов с такими отравлениями.

«В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки», — указал он.

Ранее в этот день сообщалось, что две женщины скончались в Самарской области. Таким образом общее число погибших от отравления составило 18 человек.

Кроме того, власти Удмуртии сообщили о двух случаях отравления сидром в регионе. Госпитализированы молодой мужчина и женщина.

Все они, как сообщалось, пили сидр под брендом «Мистер Сидр».

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Позже в этот день предприниматель Анар Гусейнов, задержанный по делу об отравлениях сидром, дал показания. Он сказал, что не сотрудничает с заводом «Анди» и не понимает, кто возит этот сидр по его документам.